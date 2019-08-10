Хотя в центре Праги все меню давно переведены на английский язык, да и на русский тоже, выучить несколько чешских слов никогда не помешает. Ведь если вы хотите увидеть настоящую Чехию, то лучше направить свои стопы не в заведения, рассчитанные исключительно на туристов, а в маленькие пивные, куда ходят сами чехи, и в деревенские трактиры, помнящие еще Ярослава Гашека.

«Трактир» – по-чешски hospoda (гóспода). Это слово произносится с фрикативным звуком [г] (как в украинском языке) и ударением на первый слог.

Раз уж мы заговорили о чешском произношении, то стоит напомнить, что, в отличие от русского, в чешском все гласные произносятся четко. Если в безударном положении в русском языке звук [о] произносится как [а] – [акно], то по-чешски нужно все произносить четко okno – [окно]. И с ударением на первый слог. Так что если вы хотите избежать сильного акцента, старайтесь четко выговаривать гласные.

«Пивная» по-чешски – pivnice (пúвнице), так что запомнить это слово несложно. Hostinec (гостинец), výčep (вычеп), krčma (крчма), šenk (шенк) – все эти слова можно перевести как «трактир», «пивная», «шинок». Понять, как по-чешски звучит слово «ресторан», тоже не составит труда – restaurace (рестаураце).

Наш гастрономический разговорник мы начнем с птицы, ведь одним из лучших блюд чешской кухни считается жареная утка. Итак, «утка» по-чешски – kachna (кáхна). Жареная утка – pečená kachna (пéчена кахна). В прилагательных и причастиях последнюю гласную следует тянуть – пéченаа. Курица – kuře (ку́рже).

Целиком птицу заказывают далеко не все, так что и в меню она будет указана как «крылышко» или «ножка». Ножка будет по-чешски stehno (стэгно, с фрикативным [г]). То есть утиная ножка – kachní stehno (кáхни стэгно). Кстати, в русском языке тоже раньше употреблялось слово «стегно», и обозначало оно бедро. То есть по-чешски принято говорить не «ножка», а «бедро птицы».

«Крылышко» – křídlo (крши́дло), то есть звучит очень похоже. Не забывайте, что звук [и] здесь длинный. Итак, куриные крылья, крылышки – kuřecí křídla (ку́ржеци крши́дла).

«Куриная грудка» – по-чешски kuřecí prso (ку́ржеци прсо). Слово prso, или во множественном числе – prsa, нетрудно запомнить, если держать в голове старинное русское слово «перси». Сейчас в русском языке оно используется исключительно в поэтическом контексте, а в чешском – во вполне бытовом: kuřecí prso, kachní prsíčko (прсичко). В чешском языке чаще, чем в русском употребляются уменьшительно-ласкательные суффиксы. Единственная трудность этого слова – в том, что ударение следует делать на согласный звук [р]. Когда-то там был гласный, близкий к [ы], но исчез. Попробуйте произнести [пырсо], а потом убрать [ы]. Ничего сложного!

Kuře – это, строго говоря, цыпленок. В меню вы можете встретить и слово «курица» – slepice (слэпице), «куриный суп» – slepičí polévka (слэпичи полэвка). 11 ноября, в день святого Мартина, открывают молодое чешское вино и угощают гостей гусем святого Мартина (Martinská husa). Выучить слово «гусь» совсем несложно. Это звучит почти как по-русски, только женского рода: husa (гу́са, с фрикативным [г]). Гусиная ножка – husí stehno (гу́си стэгно).

В Чехии немало охотничьих ресторанов, где подают дичь, а фазаны в здешник полях и перелесках взлетают прямо из-под ног. Слово «фазан» звучит похоже – bažant (бажант). Многие знают марку словацкого пива Zlatý Bažant («Златы Бажант»), что и означает «золотой фазан». Не забывайте, что ударение падает на первый слог, а окончание прилагательных нужно тянуть.

Иногда может попасться и голубь – holub (го́луб, с фрикативным [г]). Перепелка – křepelka (кршэпелка) – тоже частая гостья ресторанного меню.

Так что стоит сказать: Kachní stehno, prosím! («Утиную ножку, пожалуйста!»), и перед вами появится чешская жареная утка с кнедликом и кислой капустой, которые великолепно впитывают утиный жир. Добавляйте «Пожалуйста!» – Prosím! (просим) и «Спасибо!» – Děkuji (де́куйи), и приятного аппетита! Dobrou chuť!

Чешский народ придумал множество пословиц и поговорок о хлебе насущном. Одна из самых жизнеутверждающих звучит так: Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí! («Хорошая еда, хорошее питье продлевают жизнь!»)