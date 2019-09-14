Читаем карту чешских вин

Осенью пивные кружки нередко отставляют в сторону и наполняют бокалы вином, которое на протяжении столетий остается частью чешской культуры. Именно этому аристократическому напитку посвящена наша передача. Вы узнаете, что такое «бурчак» и «ледяное вино», сможете заказать бутылку красного или белого вина, что тоже немаловажно при ваших гастрономических путешествиях по Чехии или посещении праздников сбора винограда. Один из них сейчас проходит в Пражском Граде.
Год от года «винный пульс» чехов начинает стучать столь же часто, что и у мораван, которые считают себя первейшими знатоками и любителями вина в стране. Каждую осень появляется все больше маршрутов по винным погребкам и дегустационных экскурсий в Южную Моравию. А 11 ноября жители страны торжественно откроют бутылки с молодым Святомартинским вином, по популярности оно скоро обгонит французское божоле-нуво. В общем, приезжая в Чехию, не стоит руководствоваться стереотипом, что это «пивная страна», ведь традиции виноделия здесь очень древние. Недаром улица, откуда вещает наша радиостанция, называется Виноградская – в XIV веке здесь высаживал виноградники еще король Карл IV.
In vino veritas – Ve víně je pravda, то есть «Истина в вине». Это крылатое выражение можно увидеть на стенах многих винотек, которые по-чешски так и называются – vinotéka [винотэка].
А как по-чешски «бутылка красного вина»? Запомнить такое нужное словосочетание совсем несложно: láhev červeného vína [лагэв червэнэго вина]. Чтобы произнести его правильно, достаточно обращать внимание на долгие гласные и не забывать, что звук [г] в чешском, как и в украинском языке, фрикативный, а ударение стоит на первом слоге.
В Чехии вино очень популярно, а больше всего виноградников – vinohrady [винограды] или vinice [винице] – вы найдете в Южной Моравии, хотя и такие столичные районы как Троя, Вршовице или даже Пражский Град также гордятся вином из собственного винограда, приглашая на их дегустации. Как раз в эти выходные, 14-15 сентября в Королевском саду Пражского Града состоится уже XIV Праздник сбора винограда.
Виноград – hrozno [грозно], или же hroznové víno [грозновэ вино], разных сортов, можно увидеть на холмах Южной Моравии рядом с деревнями. Винные погреба – vinné sklípky [виннэ склипки] здесь есть почти у каждой семьи. Сушеный виноград – это изюм, по-чешски rozinky [розинки]. Больше всего ценится изюм из винограда без косточек, такой изюм называется sultánky [султанки]. Это слово напоминает слово султан – sultán [султан]. Наверное, из стран, где правили султаны, и пришел в Европу виноград без косточек.
В Чехии меньше солнца, чем на юге, так что чешские вина не такие сладкие, как допустим, французские или чилийские, поэтому чешский Cabernet Savignon знатокам кажется кисловатым. По традиции, в Чехии пьют сухие вина – suché víno [сухэ вино] или полусухие – polosuché [полосухэ], реже полусладкие – polosladké [полосладкэ]. И только очень немногие предпочитают сладкие вина – sladké víno [сладкэ вино]. Не забывайте тянуть звук [и] в слове víno!
По цвету вино различают на красное – červené [червэнэ] и белое – bílé [билэ]. Каждому нравится что-то свое, но зимой вне конкуренции находится так называемый svařák [сваржак] – глинтвейн. Его готовят из красного или белого вина, добавляя корицу – skořice [скоржице], сахар – cukr [цукр], гвоздику – hřebíček [гржебичек]. Вино делают виноделы – vinař [винарж]. От количества солнца зависит, какое вино будет в этом году. Чем больше солнечных дней, тем слаще вино.
Особого внимания заслуживает начавшее бродить виноградное сусло, которое иногда даже называют молодым вином. Этот напиток можно попробовать только осенью, и он называется burčák [бурчак]. В винных ресторанах – vinárna [винарна] вы burčák найдете, но не во всех, зато в погребах он в осеннее время всегда. Производить «бурчак» можно только из винограда, выращенного на территории Чехии.
Можно найти в Чехии и такой деликатес как «ледяное вино» – ledové víno [лэдовэ вино]. Такое вино делают, главным образом, в Моравии из винограда, «прихваченного» морозом еще на лозе. Причем температура воздуха должна составлять ровно минус семь градусов – это требование Закона о виноделии. Это сладкий ароматный напиток стоит недешево – ведь на изготовление «ледяного вина» требуется в пять раз больше винограда – и продается в небольших бутылках.
Как заказать вино в ресторане? Можно попросить целую бутылку – láhev vína [лагэв вина] или, если вы чувствуете, что всю не осилите, то закажите dvě deci [двье деци]. Слово deci образовано от слова decilitr – децилитр, сокращено dcl - дл. Если 2 deci, то есть 200 граммов, вам покажется чрезмерным количеством, то можно попросить jednu deci [едну деци].
Отправляясь в ресторан, бар или пивную, не стоит забывать, что Чехия – одна из немногих стран Европы, где действует так называемая «нулевая толерантность алкоголя» для водителей. То есть если в Риме вы можете сесть за руль, пропустив бокал кьянти, то в Праге делать этого категорически не следует – это грубое нарушение закона. В Чехии немало и игристых вин – šumivé víno [шумивэ вино] или шипучее – perlivé víno [пэрливэ вино]. К таким винам относится, например шампанское – šampaňské [шампаньскэ] и любимое в Чехии Bohemia sekt.
И последнее, о чем хочется сегодня вспомнить, это несколько видов вин чешских виноделов, чтобы вы при случае знали, что, будучи в Чехии, обязательно стоит продегустировать. Чехи любят Veltlínské zelené, Savignon, Mueller Thurgau, Rulandské bílé. Из красных вы в меню найдете Frankovka, Svatovavřinecké, что на русский можно перевести как «вино святого Лаврентия». К кисловатым винам относятся рислинги – Rýnský ryzlink и Vlašský ryzlink. Поднимая бокал в кругу друзей, не забудьте сказать Na zdraví! [на здрави] – «Ваше здоровье!». Ведь чехи говорят: Sklenka vína mysli přidá. («Бокал вина прибавляет мыслей»).
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