Звезды чешского стекла последних семидесяти лет

Экспозиция позволяет проследить более чем 70-летний путь авторского стекла, создаваемого вне заводской среды, в условиях студий и мастерских. Развитие авторского дизайна в стекле было обусловлено необходимостью сопротивления духу времени. Об этом и многом другом мы беседуем с куратором экспозиции, искусствоведом Сильвой Петровой. Она также является автором монографий об истории художественного стекла, в том числе книг «Чешское и словацкое стекло в изгнании» (České a slovenské sklo v exilu), «Чешское стекло».

Коллекция схваченных в стекле мгновений

– Это некая выжимка, коллекция иконических артефактов, которые по праву можно назвать шедеврами – достояние хранилищ нашего музея. Мы планируем в скором времени расширить эту экспозицию, для чего нам понадобится второй зал. Самый старый предмет в коллекции – работа Рене Роубичека 1946 года, а самый юный его «коллега», экспонат Йозефа Дивина, создан художником в 2018 году. Мы хотели представить школы всех наших ведущих мастеров, в том числе Яна Каплицкого, Станислава Либеньского и Владимира Копецкого, оставивших яркий след в авторском стекле и воспитавших многих художников по стеклу, получивших широкую известность и за границей.

Образцы авторского стекла – фигуры высшего пилотажа.

– Сколько в Чехии на сегодняшний день дизайнеров по художественному стеклу, для которых их работа является главным источником дохода? И кто из этих мастеров успел громко заявить о себе?

– В области авторского стекла в Чехии работают около 120 художников, которых данная работа кормит. И шестьдесят из них отрабатывают фигуры высшего пилотажа. Их работы – фамильное серебро Чехии, предмет нашей гордости, хотя вообще дизайн развивался по той причине, что в послевоенное время, а именно в 1950-е годы, причем чем дальше, тем реже, фабрики мало использовали оригинальные авторские предложения, хотя таковые и выдвигались. Люди чувствовали, что их потенциал не востребован предприятиями, и начали перестраиваться, в результате чего опередили в этой области художников ряда стран не только на годы, но и на десятилетия, как, к примеру, в Японии. В стране восходящего солнца развитие художественного стекла началось лишь в 1980-е годы.

– На пражской выставке представлены не только самые разные темы и мотивы, но и варианты применения разнообразных техник – гравировки, плавления, росписи. В некоторых случаях даже кажется, что перед нами не стекло, а керамика, которую обжигали индейцы. Опережает ли Чехия и сегодня некоторые страны по мастерству или уровню конкретной техники?

–Да, в техниках несомненно опережает. Чешская Республика занимает, например, лидирующие позиции в области плавления стекла, где применяется специальная технология. Именно поэтому в Чехии недавно был изготовлен саркофаг для датской королевы Маргрете II. Датчане пятнадцать лет искали потенциального изготовителя – в Японии, Китае и США, однако безуспешно. Наконец они нашли мастера – чешского – в местечке Пелехов у Железного Брода.

– Однако поскольку я сама историк искусства, меня, в первую очередь, больше всего интересуют и вдохновляют новые творческие идеи и художественные предметы. Многие из них, по-моему, являются результатом освобождения художников от избыточного давления, хотя, естественно, для создания качественного экспоната необходимо также мастерство и владение конкретной технологией.

– Возвращаясь к хрустальному саркофагу для датской королевы, который был произведен в мастерской Льготского, напомним, что работы проводил мастер Роберт Гушек. Полировка этого колосса весом свыше 4 тонн длилась около двух лет. Для осуществления проекта был построен специальный зал.

Что беспокоит западных мастеров?

Вы упоминали, что развитие авторского дизайна, и не только в стекле, на Западе протекало более гармонично, чем в Чехии. Не обнаружились ли со временем также преимущества такого отставания, обеспечившего, что чешские мастера шли к цели собственным и более тернистым путем?

– Разумеется, развитие дизайна на Западе происходило более гладко, что помогло карьере таких сегодня всемирно известных дизайнеров как Филип Старк и прочих, которые занимаются также стеклом. Они более известны в мире, чем наши мастера, которые лишь позже смогли состязаться с ними в этой дисциплине. Однако интересно то, что западных мастеров, наоборот, серьезно беспокоит, почему чешские стеклодувы, по их мнению, оказываются впереди Европы всей.

Выставка «Плеяды стекла», где представлено около 160 экспонатов из всемирно известной коллекции Художественно-промышленного музея Праги, продлится не менее чем до конца года.

Ситуация на деле такова: наша страна давно богата стеклянных дел мастерами, что одновременно привело к появлению плеяды теоретиков, которые освещали эту тему, и кураторов, собиравших актуальные экспонаты. У Чехии, надо сказать, есть и лучший фотограф стекла в мире – господин Габриэль Урбанек, рассказала в интервью для Радио Прага Сильва Петрова.

Габриэль Урбанек является певцом исторического и современного стекла. Для Художественно-промышленного музея Праги он фотографирует уже более полувека. Осенью 2018 года в «Доме у Черной Богоматери» (Dům U Černé Matky Boží), построенном в стиле пражского кубизма, экспонировались лучшие из работ этого известного фотографа за последние 28 лет.