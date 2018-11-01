Золотой соловей, который пел при любой погоде

Летом Готт выступил на Сазавском фестивале. В конце ноября даст концерт в родном Пльзене, уроженцем которого является, а скоро также побывает в Словакии.

Кого Карел Готт считает самым большим конкурентом на ринге за трофей «Золотого соловья», под тяжестью которых у него дома, видимо, прогибаются полки? «Вальдемар Матушка дышал мне в затылок», – признается Готт. Матушка был очень популярным актером и артистом, и дважды, в 1962 и 1967, занимал первые места в ежегодном национальном музыкальном конкурсе «Золотой соловей». В 1986 году он эмигрировал в США.

«Рождество в золотой Праге» - лучший рождественский альбом в истории страны

Немецкая фирма грамзаписи Polydor назвала Готта «певцом из золотой Праги» – к слову, с этим концерном «король чешской эстрадной сцены» заключил пожизненный договор об исключительном представительстве в немецкоязычных странах. Одним из самых продаваемых альбомов Карела Готта стала пластинка «Рождество в золотой Праге», на которой звучат песни о Деве Марии, Младенце-Иисусе и других символах христианского праздника. Критики до сих пор считают его лучшим рождественским альбомом в отечественной истории. Он был записан в Тынском храме. Что удивительно, в 1969 году, спустя год после вторжения в Чехословакию «братских войск». Как это оказалась возможным в контексте ситуации того времени? Не только об этом беседовала редактор «Чешского Радио» Мартина Коцианова с известным маэстро.

«Мы говорим лишь об одной державе, которая нас оккупировала»

– Настоящие песни должны появляться вовремя, и эти песни, причем не только о Младенце-Иисусе, были записаны в то время, когда их содержание было актуальным. Да, дело было в 1969 г. – рождество в ситуации, когда клетка захлопнулась. После оккупации Чехословакии в 1968-м нам дали еще год для того, чтобы те, кто, не желая мириться с нормализацией, хочет эмигрировать, могли это сделать. А это является подтверждением того, как все было запланировано и договорено между крупными державами. Мы все упоминаем одну державу, которая нас оккупировала, однако могучие государства находились в сговоре, и об этом надо постоянно напоминать. Посол другой такой державы в Праге дал на это свое согласие и пообещал, что президент его страны в этот день, то есть 21 августа, будет отсутствовать в своей канцелярии и отправится на охоту.

Все было заранее оговорено, в этом событии не допускалось никаких случайностей. Поэтому было сказано: пусть границы останутся еще открытыми, и ситуация выглядит как-то по-человечески. Так что некоторые эмигрировали и в1989 году вернулись на родину, окруженные ореолом победителя – по той причине, что они находились за рубежом. А я ждал, что восхвалять будут меня как оставшегося на родине,

– смеясь, говорит Карел Готт. Почему певец остался в родных пенатах?

– У меня были амбиции … Я хотел остаться и петь для тех, кто помог мне со стартом карьеры, проявил симпатии и поддержал, чтобы я не боялся идти вперед. Кто, собственно говоря, и сделал из меня популярного певца. Такой человек, я думаю, не должен уходить со сцены, в нем могут нуждаться…

– Исходя из вышесказанного, испытали ли вы некое чувство горечи, разочарования после «бархатной» революции 1989 года?

– Как вам сказать … Tогда, в период «бархатной», люди у нас не поносили тех, кто строил всю эту систему. Они не адресовали им этого напрямую, так как никто им и не удосужился бы ответить. Или прозвучал бы такой ответ: «Подождите, я сейчас занимаюсь бизнесом, приватизирую, оставьте меня в покое…» .

«Останьтесь послом хороших новостей»

В последнее время Готт был замечен еще и на поприще футурологии, он стремится прогнозировать некоторые тенденции и события в сфере теневого финансирования в сети интернет, терроризма и др. Многие чехи задаются вопросом – на чем основана такая футурология, или речь идет о гадании на кофейной гуще?

– Это комбинация ряда факторов, в том числе жизненного опыта. Будучи исполнителем популярной музыки, я могу производить впечатление человека наивного, «идиота музыки», как сказал один «великий» писатель. Однако такое рассуждение ошибочно. Мы как певцы обязаны разбираться в социологии и психологии, чтобы понять, что, когда и где предложить нашей аудитории, и когда лучше отмолчаться. Важно понять, что является моими сильными сторонами и чего люди от меня вообще ждут, а чего не хотят слышать, хотя, например, внутренне и согласны со мной. Мне говорят: «Останьтесь послом хороших новостей». Не хотят слышать, что все обстоит иначе, чем писали в наших учебниках. Или пишут, например, в официальных известиях.

– Возвращаясь к 1968 г. – вы предлагаете помнить о том, что «державы обо всем договорились». В связи с этим мне приходит в голову, что за свою более чем полувековую карьеру вы оказывались в окружении стольких влиятельных и могущественных людей во всем мире, как это вряд ли могло удаться дипломатам, министру иностранных или внутренних дел. От них, этих влиятельных лиц, вы получили такую информацию о том, что «оккупация происходила в сговоре держав»?

– Меня это всегда интересовало – либо человек хочет знать правду, либо нет. В последнее время меня интересуют вопросы финансирования, кто за всем этим стоял и стоит. Опять же, во всем этом нет ничего случайного.