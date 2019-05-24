Злинский фестиваль – не просто возможность смыться с уроков

Фильмы операторов–новичков стали хитами

Злинский кинофестиваль, который в следующем году отметит свое 60-летие, начинается 24 мая и завершится 1 июня. Когда двое инженеров, Ганзелка и Зигмунд, в 1947 году отправились на своей «Татре», для которой почти не существовало препятствий, в путешествие по Африке и Южной Америке, у них практически не было операторского опыта. Азам операторского мастерства их до того обучал посредством письменного заочного тестирования режиссер киностудии Злина Ярослав Новотны. К слову, киностудия в этом моравском городе появилась именно благодаря обувному магнату Бате. Низкобюджетные фильмы чешских путешественников стали в свое время хитами, а их книги, которые расходились по 120 тысяч в первый день продажи, переводили на десятки языков, в том числе и на русский. Неслучайно поэтому на рекламном плакате фестиваля, на котором большое внимание будет уделено наследию этого дуэта путешественников, изображена прославленная чехословацкая «Татра 87». На ней отправляется в далекие странствия обезьянка с биноклем.

Кинокалейдоскоп «Открывай и познавай!»

Фестиваль проходит под девизом «Открывай и познавай!». В одноименной секции представлены около сорока фильмов, включая документальные. Значительное место здесь играют работы балканских авторов, в целом пятнадцать фильмов. Многие учат молодого зрителя понимать и чувствовать связи между внешним и внутренним миром, а также дают им возможность пережить ситуации героев экрана из менее благополучных стран мира, сопереживая чужим страданиям.

280 фильмов, 50 стран мира, восемь премьерных показов

В программе этого года – 280 фильмов из 51 страны мира и восемь премьерных показов. «Один из заметных трендов в кино – фильмы о природе для детей, в которых животные озвучены детскими голосами»,

– отмечает в интервью «Радио Прага» художественный руководитель фестиваля Маркета Пашмова.

В каких номинациях будут состязаться кинематографисты?

– Премия фестиваля охватывает шесть конкурсных категорий – «Фильмы для детей», «Фильмы для юношества», «Европейские дебюты» – это картины о молодежи молодых европейских режиссеров, «Короткометражные анимационные ленты для детей до 12 лет», а также «Студенческие фильмы» и «Европейские документальные фильмы для детей и молодежи». То есть во всех работах смотра в главной роли выступает ребенок или молодой человек,

– подчеркивает Маркета Пашмова.

Фестиваль откроется в пятницу, причем дважды – в первой половине дня для детей, а вечером для всех остальных гостей фильмом Storm boy о трогательной дружбе мальчика и пеликана. Эта австралийская драма – номинант Международной секции фильмов.

Отвоюет ли директор театра морковку у Кролика?

Утром 24 мая смотр стартует семейным фильмом 2019 года, снятым по заказу «ЧешскогоТелевидения», ТvMiniUni: Zloděj otázek («Тв МиниУни: Похититель вопросов»). О нем уже похвально пишут как о фильме, «которому в Чехии нет аналогов». Продюсер Павел Берчик надеется, что веселая кинолента сумеет завоевать симпатии зрителей всех возрастов. «У нас нет другой цели, кроме как повеселить и развлечь детей и родителей. Хотелось бы, чтобы к концу фильма у них от возникшего чувства общности появилась потребность прижаться друг к другу», признается режиссер «Похитителя вопросов» Ян Ирку.

– В фильме комбинируются актерская игра, куклы на тростях, так называемые маппеты, приемы дорисованных вставок, какие использовались во времена мультипликатора и сценариста Карела Земана, только сделаны они по-современному, при помощи компьютера и анимации. Весь фильм мы создавали в Злине в киностудии Бати, в самой большой и самой старой. Это история о мальчике, родители которого не хотели отвечать на вопросы сынишки, фильм для всей семьи. В мире Тв МиниУни действует девять персонажей, среди них – господин директор Ворона, древний ящер Ворачек, дети, робот Франта Штайн, Поросенок, Собачки Джейк и Айка, а также кролик Флегги – этому существу досталась роль первого плана. Благодаря Кролику все закончится хорошо. Мирослав Кробот, известный актер и режиссер руководитель культового столичного театра в Дейвицах, играет роль садовника, который поборется с Кроликом за морковку.

Сыщики-пятиклассники и приключения куриной семьи

Увидят посетители фестиваля и новый чешский сериал „Kriminálka pátá C“, («Kриминальное отделение: сыскари из пятого класса» – вольный перевод, прим. ред.) – школяры расследуют обстоятельства контрабанды редких животных, насекомых и змей. Из категории семейных и новоиспеченный чешский мультфильм, так называемый вечерничек, о приключениях куриной семьи Kokoškovi na cestách («Кокошковы в пути»).

Бесплатные показы для 25 тысяч школяров

Показы фестивальных фильмов состоятся не только в Злине, но и в ближайших населенных пунктах и даже в Словакии. Одной из традиций фестиваля является его тесное сотрудничество со школами.

– Школьники – существенная часть нашей аудитории. В течение одной фестивальной недели мы устраиваем показы примерно для 25 тысяч учащихся, причем бесплатно. С этой целью мы заранее встречаемся с учителями, чтобы представить им нашу киноафишу и дать возможность выбрать нужное в зависимости от тематики и возраста их воспитанников. Мы стремимся, чтобы педагоги беседовали с детьми и после просмотра вместе анализировали увиденное. Чтобы подростки не воспринимали поход в кино просто как возможность «вот и смоемся с уроков». Так что это и проекции для школ, и остальные сеансы в самое позднее вечернее время,

– поясняет Маркета Пашмова.

На фестиваль приедут и известные чешские путешественники, в их числе режиссер Стив Лихтаг, участник съемок подводного мира, автор «Танца синих ангелов» o бессмысленном и жестоком убое китов в Японии, о Камбодже, а также шестисерийного фильма о ГУЛАГе «Сибирь – земля скорби, земля надежды». В сопроводительной программе – концерты, выставки, кинематографический поезд, и даже полумарафон.

И еще – благотворительная продажа оригинальных кинохлопушек, оформленных художниками. Традиция, известная как Salon filmových klapek, возникла более двадцати лет назад. Она помогла собрать за это время почти 33 млн крон (почти 1,3 млн евро) и финансировать 350 проектов студентов и начинающих кинематографистов.