Замок Чехи-под-Коширжем хранит неразгаданные тайны Манеса

Maнес также помогал созданию формы и флагов чешских общественно-патриотических обществ.

О значении выдающегося мастера рядом тематических экскурсий, концертом и творческих мастер-классов в этом году напомнит, кроме прочих, замок Чехи-под-Коширжем. Он находится в одноименном местечке в Моравии с населением около тысячи человек и гордится наследием, оставленным ему художником, ставшим одним из символов чешского национального искусства в прошлом веке.

Йозеф Mанес посещал Чехи-под-Коширжем с 1849 по 1870 гг., будучи связан тесными узами дружбы с представителями дворянского рода Сильва-Тарука, владельцами местного замка, а также, к слову, и известного пражского Пругоницкого замка и парка, который был разбит при этом графе. О пребывании художника в живописном моравском краю напоминают две экспозиции; одна находится в павильоне Mанеса Salet в замковом парке — работы отражают интерес художника к народной тематике, вторая открылась непосредственно в замке в прошлом году.

Под покровительством семьи Сильва-Тарука

Здесь сосредоточены картины и графика, созданные прежде всего по заказу его меценатов в лице старинного португальского дворянского рода Сильва-Тарука. В замке хранятся четырнадцать работ Й. Манеса, написанными или связанными с побывками в этом местечке.

— Трое братьев из семейства Сильва-Тарука приехали в Прагу с целью получить образование — в ту пору замок уже находился во владении этого рода. Они были почти сверстниками Йозефа Манеса, к тому же учились живописи у его отца Антонина Манеса, профессора Пражской художественной академии (у которого брал первые уроки и сам Йозеф — прим.), что послужило предпосылкой для их дружбы. Дружба сохранялась почти на протяжении всей жизни. Поэтому Йозефа Манеса приглашали в графское имение. Замок Чехи-под-Коширжем он посещал регулярно, причем бывало, что художник проводил здесь и по несколько месяцев кряду. Йозеф, помимо прочего, решал таким образом и проблемы финансового плана — Бедржих (Фридрих) Сильва–Тарука (теолог — прим. ред.) заказывал у него картины и исправно платил по счетам, а также, по сути, оплачивал пребывание своего гостя,

— рассказал в интервью Radio Prague Int. смотритель замка Maртин Ваня.

Отсюда художник выбирался в поездки также по Моравии, Словакии и Польше. Большие полотна, созданные здесь, и сегодня можно увидеть в Большом зале замка. Некоторые из них художник создавал, чтобы доставить своим меценатам и себе радость — например, разрисованную бумагу для писем, иллюстрации к стихам, посвященным руинам Хансельбурга в Нижней Австрии, расписывает веера для представительниц семьи Сильва–Тарука — Гизелы, ее сестры Анежки и кузины Джетти, которых он учил рисовать.

— Находится ли в замке уже и таинственное полотно Йозефа Манеса, название которого Вы пока храните в тайне?

– Да, картину уже привезли в наш замок, причем при соблюдении строжайших мер безопасности, так как речь идет об одном из самых прославленных творений, созданных когда-либо на территории Чехии. Сразу предупрежу — это отнюдь не портрет Йозефины, а полотно, последний раз выставленное в моравском Брно еще в конце 1960-х годов, поэтому свыше полувека работа нигде не экспонировалась, ее практически никто не мог видеть. Большую часть времени картина находилась в хранилище Чешской национальной галереи. Тем не менее, на ваш вопрос, изображена ли на картине женщина, я могу дать утвердительный ответ,

— с улыбкой говорит смотритель замка.

Внебрачная дочь Йозефина - печаль и радость

Портрет Йозефины, o котором ходили слухи, что это внебрачная дочь Йозефа Манеса, был написан художником в 1855 году. В некоторых источниках сообщается, что он тайком начал встречаться с нею, когда она повзрослела, и с ее матерью Франтишкой Штевичковой. Франтишка в молодости была служанкой в семье Манеса, a также стала его моделью. Сестра художника после смерти отца вела домашнее хозяйство жесткой и властной рукой, и узнав о «неподобающей связи» брата, выгнала из дома Франтишку, на которой брат был готов жениться.

Некоторые авторы пишут, что художник также вследствие этого страдал депрессией и мучился угрызениями совести, не в силах противостоять воле сестры.

Главные мероприятия перенесены на 12 сентября

Главные мероприятия, первоначально запланированные на 1 мая, в связи с ограничительными мерами ввиду коронавируса было решено перенести на осень, некоторые, однако, будут проходить уже с конца мая, пояснил смотритель замка Мартин Ваня. Проект «Найди своего Манеса», к примеру, нацелен на поиск неизвестных произведений этого живописца и графика.

— Мы запланировали проведение культурных мероприятий на 12 сентября, что совпадает с периодом Дней европейского наследия. Можем пообещать посетителям возможность экскурий по территории нашего замка под названием «По следам Йозефа Манеса». Проведение творческих мастерских предполагается в течение всего туристического сезона. Подготовили мы и авторский театральный спектакль «Картинки из жизни Манеса» — зрители увидят сценки, имеющее непосредственное отношение к пребыванию художника в местечке Чехи-под-Коширжем. Упоминания стоит, несомненно, также концерт «Полотна Манеса в музыке», который состоится 11 сентября в большом зале замка.

В 1857 году художник предпринял поездку в Россию, а через три года — в Италию, откуда вернулся душевно больным. В 1887 году именем Й. Манеса был назван Общество чешских художников (Spolek výtvarných umělců Mánes). А один из центральных пражских мостов, по которому можно пройти на Мала Страну с площади Яна Палаха, также напоминает об этом исключительно одаренном художнике, оставившем неизгладимый след в истории Чехии.