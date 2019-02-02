Возрождая голос старинного инструмента

Цитра относится к щипковым инструментам. Вдоль верхней части ее корпуса натянуто множество струн – от 17 до 45. Выглядит инструмент достаточно архаично, но при этом относится он к числу более молодых. Цитра, какой мы ее знаем сегодня, появилась в первой половине XIX века.

«Играют на инструменте пальцами, а чтобы звук был более выразительным, на указательный палец надевается специальное кольцо – плектр. На краю инструмента расположен гриф с ладами, достаточно похожий на гитару. Цитра нам позволяет исполнять музыку так, как это на гитаре невозможно. На инструменте одновременно играют мелодию и аккомпанемент», – рассказывает Ян Фолпрехт.

Струн у цитры гораздо больше, чем у пользующейся экстремальной популярностью гитары, что усложняет освоение инструмента. На изучение аппликатуры, чтобы вы могли сыграть несложную мелодию, может понадобиться полгода или даже год. Но вот представительнице молодого поколения Павлине Чабадайовой инструмент тяжелым не показался. В одном из интервью «Чешскому Радио» она рассказывала о своем знакомстве с цитрой: «Моя мама нашла цитру на чердаке. На ней осталось только две струны, а не 35, как это должно было быть. Мама начала интересоваться, кому же этот инструмент принадлежал, и выяснила, что на цитре играла наша тетя. Мама вдохновилась идеей вернуть инструменту его голос. И именно мне было доверено это дело».

Павлина Чабадайова, начинавшая учиться играть на цитре в четыре года, вовсе не считает этот инструмент сложным, хотя у него и больше струн. Просто нужно заниматься и все получится, подчеркивает исполнительница.

– «Каждая четвертая струна сопровождения – красная. Это очень упрощает ориентацию. А на грифе струн всего пять. Есть там и лады, как у гитары. Не нужно подстраивать, как у скрипки. Тронешь струну, и получится именно тот тон, который ты и ожидаешь».

«Для оркестра, если в нем смешанный состав инструментов, цитра не совсем идеальна. Другое дело ансамбль из 10-15 или 20 цитр. Инструменты делаются разных размеров и звучания - квинтовые, дискант, альт, басовые, что позволяет использовать всю шкалу тонов. Если партитура расписана хорошо, то и совместное исполнение музыкантов может быть очень впечатляющим», – говорит Ян Фолпрехт.

О цитрах, которые когда-то в чешских землях выпускало множество мастеров, в современной Чехии практически забыли. Данное обстоятельство и подтолкнуло Яна Фолпрехта заняться коллекционированием именно чешских инструментов и сбором информации об их истории, в первую очередь связанной с пограничной областью Крушных гор, Судетской областью. Какой-либо чешской литературы по истории цитры до недавнего времени вовсе не выходило. Все, что было напечатано ранее, издавалось на немецком языке. Автором же новых чешских книг об истории цитры является именно Ян Фолпрехт.

– «В конце XIX века о ныне популярных гитарах никто не тосковал. Значительно больше нотной литературы выпускалось именно для цитры. Инструментов изготавливалось также множество. Популярность цитры в те времена я доказываю историей, относящейся непосредственно к городу Острава. Тут необходимо сделать сноску на время. В конце XIX столетия Острава была лишь крупным и не очень чистым селом. В Остраве девушка из приличной семьи, которая хотела хорошо выйти замуж, и которой родители хотели дать возможность получить образование более высокого уровня, чем основное, а это не было столь привычно, просто была обязана играть на цитре. Сегодня этого себе уже представить невозможно, но это правда».