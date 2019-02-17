TATA 30JS - 30 лет рок-н-ролла

Группа Tata Bojs, о которой мы уже не раз рассказывали в наших передачах (и, представьте себе, все еще есть о чем говорить!) отмечает 30 лет своего существования. По этому случаю они решили закатить такое, о чем поклонникам других исполнителей и музыкальных образований остается только мечтать – огромную выставку объектов и артефактов, которые окружали музыкантов на протяжении такого долгого времени, в центре современного искусства DOX.

Супер-экстра-мега интерактивно

В наше время практически любая выставка, повествующая о феноменах культуры, просто обязана быть интерактивной, и этим уже никого не удивишь. Но ребята из Tata Bojs и тут постарались – посетитель выставки может здесь «приложиться» практически ко всему, и даже к записи собственной версии одного из хитов группы. Для этого музыканты организовали небольшую, но самую настоящую студию с микс-пультом и микрофонами.

А теперь мы отправимся собственно на прогулку по экспозиции, которую можно назвать поистине масштабной (30 лет – это все-таки немалый срок, особенно, если говорить о возрасте группы). Чтобы представить себе габариты выставки, нужно отметить, что центр современного искусства DOX – это мультифункциональное пространство бывшей фабрики площадью 6000 кв. метров, и экспозиция TATA 30JS занимает его значительную часть. Нам очень повезло, потому что Ян Махонин из отдела по связям с общественностью центра DOX, который стал нашим провожатым, прекрасно говорит по-русски. Как он нам сообщил, недокументальные выставки такого масштаба, посвященные музыкальным группам, в Праге большая редкость.

«Барабанщик группы Tata Bojs Милан Цайс – пожалуй, самый выразительных персонаж этого коллектива. Он не только музыкант, а также академический художник с классическим образованием пражской Академии изобразительных искусств. Для группы всегда было очень важно, что он работает в обоих направлениях, потому что уже в конце 80-х – начале 90-х Tata Bojs становились культовой молодежной группой, и публику всегда затрагивало и графическое сопровождение их деятельности. Именно Цайс занимался оформлением всех альбомов, концертной сцены. Кстати, очень важный момент в творчестве Tata Bojs – их сцена всегда является пространством для шоу, при этом шоу небанального, а очень продуманного с художественной точки зрения», - рассказывает Ян Махонин.

После революции 1989 года, когда вся андерграундная музыка из подполья переместилась в клубы, свое место в этой культуре заняли и Tata Bojs. Сначала эти молодые ребята играли на разогреве у «серьезных» групп, но уже тогда они своим поведением интриговали публику. Зато в 1990-е все развивалось стремительно – в 1999 году они подписывают контракт с компанией Warner Brothers, c которой в 2000 году выпускают судьбоносный альбом Futuretro.

Вперед в прошлое

«Как описать творчество Цайса? Во-первых, он постоянно что-то комбинирует. Например, накопленные за десятилетия кучи хлама, который окружал группу на протяжении всего периода их существования. Это и выброшенные, старые инструменты, провода, листки бумаги, на которых пишутся концертные списки песен, бесконечные фотографии. Кстати, они всегда очень любили сниматься с публикой. В целом принцип построения инсталляций на выставке такой: Цайс стремится воссоздать какие-то важные моменты 30-летнего существования группы. Но это необязательно документальные, но, скорее, сентиментальные моменты, воспоминания. Он иллюстрирует их как раз историческими предметами и пытается втянуть посетителей выставки в то время, когда все это возникало».

Начинается экспозиция с размахом – из распахнувшего крышку рояля в разные стороны «вылетают» шнуры, микрофоны, гитары, части ударной установки, воплощая собой метафору творческого процесса группы, вдохновения, посетившего музыканта на пути создания новой композиции. Вторая инсталляция, если так можно выразиться – более классическая. Вновь смешанная техника, но, на этот раз фотография – габаритные портреты музыкантов, совмещенные с портретами их супруг. Третья инсталляция вызовет ностальгические воспоминания у тех, кто бывал на концертах Tata Bojs времен альбома Kluci kde ste? (2007). Даже если вы не бывали на концерте группы, несложно представить, как эффектно смотрятся на сцене ярко зеленые светящиеся прямоугольники со словами KLUCI KDE STE? («Где вы, ребята?»).

«На втором этаже наш ждет этакий музыкальный коллаж. Здесь расположено несколько репродукторов, из которых звучат разные музыкальные фрагменты. Если занять место между ними, то получается весьма интересное звучание. Безусловно эта выставка будет интересна и тем, кто не является поклонником творчества Tata Bojs, поскольку здесь использовано множество занятных технических решений. К тому же, это не только выставка о группе, но и первая столь значительная персональная выставка Милана Цайса. Кстати, очень интересен тут мультимедийный проект, который дает возможность 3D-видения. Это видеоклип на одну песню – Jaro («Весна»), снятый в пяти различных интерьерах – в ванной комнате, в студии звукозаписи, на лугу, на репетиционной точке и в квартире. Пожалуй, здесь человек получает уникальную возможность посмотреть все эти клипы, да еще и в 3D».

Сцена – это архитектура

Нельзя не упомянуть об одном очень важном ноу-хау на выставке. Как я уже говорила, пространство DOX само по себе не маленькое и изобилует всяческими коридорами, переходами, так что заблудиться в нем не составит большого труда. Чтобы этого с вами не приключилось, стоит ориентироваться по натянутым проводам, которые вас будут направлять в пространственно-временном континууме по творчеству группы Tata Bojs.

«Отдельный интересный момент – это чертежи концертных сцен. Посетитель сразу должен понять, что сцена для Tata Bojs – это архитектура, а не просто дизайн. Они реально строят сцену как довольно сложное произведение искусства. Создаются специальные инженерные эскизы, по которым сцена долго строится, так чтобы ее можно было разобрать и построить в другом месте. Они используют также много мэппинга, коллажей, одним словом, их визуальные эффекты очень богаты», - продолжает Ян Махонин.

И, как раз возвращаясь к вопросу о том, будет ли интересна эта выставка тем, кто, мягко говоря, далек от творчества группы, а то и вообще понятия о ней не имеет. Гуляя по экспозиции, мы с Яном Махониным услышали русскую речь. Как оказалось, трое ребят из Украины как раз относятся к той категории, кто о Tata Bojs слыхом не слыхивал, тем не менее, от выставки они в полном восторге:

«Нет, о Tata Bojs мы не слышали, но выставка нас очень заинтересовала, она очень классная, много интересных объектов, вот ходим, изучаем».

Не selfie, но автопортрет

«Я уже говорил в начале, что группа Tata Bojs очень любит фотографироваться, создавать автопортреты с публикой. У них есть такая традиция – после каждого концерта они мокрые, распаренные, уставшие, одним словом, не в лучшем виде, делают автопортрет на фоне публики. Это именно автопортрет, а не selfie, потому что когда они начинали это делать, о цифровой фотографии и речи не было. За это время таких фотографий накопилось несчетное множество, вот они все на стене, в хронологическом порядке. Есть и список, и, как мы можем видеть, таких фоток более 1000».

Кто бы подумал, что спустя 30 лет такое невинное развлечение превратится в грандиозный документ! Ну, а мы продолжаем двигаться назад в прошлое и, в общем-то, уже пришли буквально к истокам группы Tata Bojs, а именно в пражский район Ганспаулка, где 30 лет назад… Ну, дальше вы уже знаете.

«Здесь мы можем слышать совсем иную акустику. Мы находимся в небольшой комнатке, которая когда-то существовала в квартале Ганспаулка, это между прочим, такой чешский район, который существенно связан с музыкой, потому что там с 60-х годов рождались первые чехословацкие рок-н-ролльные группы. Именно в подвалах этого квартала, населенного, кстати сказать, очень приличной публикой, возникали у нас первые рок-группы. Tata Bojs – уже третье поколение данной волны, а в этой подвальной комнатке они начинали свои репетиции».

«Алтарь рок-н-ролла» из трех тонн хлама

Долго ли, коротко ли, а мы добрались до апогея выставки.

«Вот мы и дошли до самого верха башни DOX, где находится что-то вроде сакрального пространства. Оно всегда несет символику завершения пути снизу вверх и имеет особую важность. И название этой инсталляции несет сакральное значение – «Алтарь рок-н-ролла». Здесь как раз и пошло в ход все накопившееся за десятилетия деятельности Tata Bojs, все эти утратившие свое первоначальное значение вещи. Ныне это две-три тонны хлама, обрамленные стальной конструкцией, все это светится и выглядит грандиозно, укрепляя представление о том, что может собой представлять 30 лет творчества рок-группы. Изначально светящееся сердце позади планировалось выставить как отдельный артефакт, но для него не нашлось подходящего места. Тогда Милана Цайса посетила мысль совместить эти инсталляции, вместе они сели как влитые, создав такой интересный эффект».