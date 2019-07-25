Тамплиеры и Солженицын на письменном столе Милана Дворжака

Кто такие таинственные «мухаццимины»? На трудности такого рода натолкнулся при переводе «правдивой повести о ведьме» – «Огненного ангела» Валерия Брюсова на чешский язык Милан Дворжак. В числе его последних переводов, которым ветеран отечественного переводческого цеха посвятил свыше сорока лет, значится как книга Дэна Джоунса о тамплиерах, загадочной истории храмовников, так и переиздание текстов Солженицына. А каковы самые яркие впечатления у Дворжака как читателя?
Они связаны с трагедией над Сахалином, когда 1 сентября 1983 года был сбит южнокорейский «Боинг-747», – по конспирологической версии Мишеля Брюна, который провел собственное исследование, – отнюдь не советскими силами.
В конце нашего разговора Милан Дворжак напутствует начинающих переводчиков, советуя им неустанно совершенствовать родной язык и рассматривать не только верхний пласт авторского текста, а проникать в него как можно глубже.