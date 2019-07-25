Тамплиеры и Солженицын на письменном столе Милана Дворжака

Они связаны с трагедией над Сахалином, когда 1 сентября 1983 года был сбит южнокорейский «Боинг-747», – по конспирологической версии Мишеля Брюна, который провел собственное исследование, – отнюдь не советскими силами.

В конце нашего разговора Милан Дворжак напутствует начинающих переводчиков, советуя им неустанно совершенствовать родной язык и рассматривать не только верхний пласт авторского текста, а проникать в него как можно глубже.