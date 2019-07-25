Тамплиеры и Солженицын на письменном столе Милана Дворжака

Лорета Вашкова
25-07-2019
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Кто такие таинственные «мухаццимины»? На трудности такого рода натолкнулся при переводе «правдивой повести о ведьме» – «Огненного ангела» Валерия Брюсова на чешский язык Милан Дворжак. В числе его последних переводов, которым ветеран отечественного переводческого цеха посвятил свыше сорока лет, значится как книга Дэна Джоунса о тамплиерах, загадочной истории храмовников, так и переиздание текстов Солженицына. А каковы самые яркие впечатления у Дворжака как читателя?

Они связаны с трагедией над Сахалином, когда 1 сентября 1983 года был сбит южнокорейский «Боинг-747», – по конспирологической версии Мишеля Брюна, который провел собственное исследование, – отнюдь не советскими силами.

В конце нашего разговора Милан Дворжак напутствует начинающих переводчиков, советуя им неустанно совершенствовать родной язык и рассматривать не только верхний пласт авторского текста, а проникать в него как можно глубже.

Лорета Вашкова
25-07-2019
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