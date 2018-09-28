Такие разные Вацлавы

От средневековья до барокко

Самое древнее изображение св. Вацлава можно увидеть в Гумпольдовой рукописи, его портрет встречается также на серебряных монетах, сургучных печатях чешских монархов и миниатюрах в рукописях романского периода XI-XII веков.

В замке Карлштейн, построенном в эпоху Карла IV, можно увидеть роспись, посвященную жизни св. Вацлава. Она находится на стенах лестницы, ведущей в часовню св. Креста. Во времена поздней ягеллонской готики князь изображался в доспехах крестоносца – таким мы увидим его на стенах часовни св. Вацлава в соборе св. Вита в Праге.

На ренессансных картинах и фресках Вацлав обычно облачен в кирасу или выступает в светском костюме того времени – таким его отобразил, к примеру, знаменитый художник, подписывавшийся монограммой IW, ученик Лукаса Кранаха Старшего.

Самые известные барочные «портреты» Вацлава принадлежат кисти Карла Шкреты. Житие святого работы Шкреты можно видеть в люнетах костела монастыря августинцев в Здеразе на территории нынешней Праги 2. К тому же периоду относятся скульптуры св. Вацлава на чумных столбах, наиболее известная – на Малостранской площади в Праге (1714).

В XIX веке культ св. Вацлава стал одной из главных тем чешского национального возрождения. Именно тогда появилась скульптура, которую хорошо знают не только пражане, но и все туристы, когда-либо посетившие чешскую столицу - конная статуя работы Йозефа Вацлава Мыслбека. Подробнее об этой скульптурной группе рассказал гид Дмитрий Выдрин:

— Святой Вацлав изображен вместе с другими чешскими святыми: святым Войтехом, святым Прокопом, святой Людмилой и святой Анежкой. Торжественное открытие памятника состоялось в 1913 году. Он заменил конную статую св. Вацлава, созданную около 1650 года скульптором Яном Иржи Бендлом, которая была перенесена в лапидарий Национального музея; ее копию сегодня можно увидеть в парке на Вышеграде.

А можно и по-другому

Князь Вацлав является главным покровителем Чешских земель, а потому его изображения обычно торжественны и серьезны. Обычно — но далеко не всегда. Рассказывает Дмитрий Выдрин:

— Нетрадиционный характер отличает скульптуру, прославляющую князя Вацлава как покровителя виноградарства: он, как простой винодел, топчет ногами гроздья винограда в огромной бочке, при этом сам, похоже, слегка навеселе. Автором является Ян Брокофф, скульптор, работавший на рубеже XVII – XVIII веков. Сегодня статуя находится во дворе пражского иезуитского конвикта в Праге.

Полюбоваться на Вацлава-всадника можно не только в центре чешской столицы, но и по всей стране каждый день — достаточно заглянуть в собственный кошелек:

— Святой Вацлав на коне изображен на монетах в двадцать крон. Их начались чеканить в 1993 году в Гамбурге, а спустя два года – Чешском национальном монетном дворе. Монета создана по эскизу академического скульптора Владимира Оппла.

Самым известным нетрадиционным памятником св. Вацлаву является, несомненно, скульптура, изображающая князя, сидящего на брюхе своего мертвого коня, подвешенного за ноги. О том, кто и зачем «подвесил» святого вместе с его конем, рассказал экскурсовод Дмиртрий Выдрин:

— Автором этого произведения является современный чешский художник и скульптор Давид Черны, эпатажные работы которого нередко вызывают резкую критику, но некоторые из них со временем становятся достопримечательностями. По словам художника, скульптура отражает его ироничное отношение к тому пиетету, с которым чехи относятся к памятнику на Вацлавской площади. Первоначально работа Давида Черного располагалась в нижней части площади, прямо напротив памятника Мыслбека, однако она вызывала слишком много споров, и ее переместили в пассаж «Луцерна», где она находится и по сей день.

Св. Вацлав – звезда экрана

В 1929 году, в честь тысячелетия кончины св. Вацлава, в Чехословакии было решено снять о нем фильм. На пражском холме Страгов были построены две деревянные крепости, на которые ушло 40 вагонов древесины. Бюджет фильма составил почти в 4,5 миллиона крон – совершенно колоссальные деньги по тем временам: обычно фильмы снимались за 100-200 тысяч. Фильм финансировался не только из казны, но и на пожертвования – деньги приходили со всей Чехословакии. Съемки длились несколько месяцев, в то время как другие художественные картины снимались за несколько недель.

Однако проект неожиданно с треском провалился в прокате. Основная причина в том, что пока снималась и монтировалась эта немая лента, в Чехословакии появились первые звуковые фильмы, и зрители валом шли именно на них. Кроме того, многие были недовольны искажением исторических событий в сюжете картины, а также тем, что восемнадцатилетнего князя играл сорокачетырехлетний актер Зденек Штепанек.

В честь столетия Чехословацкой Республики 26 и 27 сентября 2018 года фильм был показан в Муниципальном доме в сопровождении Пражского симфонического оркестра. Подробнее рассказал главный драматург мероприятия Мартин Рудовски:

— Это все еще единственный фильм, посвященный св. Вацлаву и рассказывающий историю его жизни. Но сегодня уже и картина сама по себе имеет историческую ценность – ей почти 90 лет, и она завораживает. Кроме того, это был крупнейший кинопроект в истории Первой Республики.

Зачем он разбил бабушкину чашку?

В современном чешском молодежном искусстве св. Вацлав появился в цикле комиксов Opráski sčeskí historje (иск. Obrázky z české historie – Рисунки из чешской истории), которые впервые были опубликованы в интернете в 2012 году. Используя максимально упрощенные иллюстрации и намеренно искаженный язык, авторы комикса весело и иронично описывают и комментируют исторические события.

Комикс вызвал огромный резонанс: одни сочли его оскорбительным, а авторов обвинили в насмешке над историей родной страны, другие (например, редактор журнала Reflex Яна Команкова) отозвались о нем положительно: несмотря на намеренную «нехудожественность» и нарочитую грубость, он отражает суть исторических событий и персонажей.

Св. Вацлав в комиксах появляется достаточно часто, хотя и не является главным героем. Впервые его можно было увидеть в сюжете, где его брат Болеслав обещает умирающему отцу отомстить Вацлаву за разбитую бабушкину чашку. О том, как появился комикс и чем интересно Средневековье, рассказал его автор, выступающий под псевдонимом Jaz, в программе Радиожурнал Чешского радио:

– Возник комикс фактически случайно. Однако со временем элемент случайности исчез и процесс создания новых частей определенно неслучаен. Главным импульсом послужило то, что я очень люблю историю, Средневековье считаю самым интересным историческим периодом. Ведь Средневековье – это фактически такая вот сказочка. Посмотрите на картины того времени: все ходят в плащах и с коронами на головах. Этот исторический период крайне любопытен и с точки зрения человеческих отношений, и с точки зрения, скажем, развития городов. Так что Средневековье – это весьма красочный, интересный, но и гротескный период.

Два Вацлава в одном лице

Несмотря на то, что чехи отличаются самоиронией и готовностью к культурным экспериментам, некоторые особо смелые проекты все же не нашли понимания. Руководство города Прахатице в процессе реконструкции часовни решило придать св. Вацлаву черты первого президента Чешской Республики Вацлава Гавела. Был проведен конкурс и выбран победитель, однако в дело вмешалось Национальное управление памятниками Чешской Республики (Národní památkový ústav): авторское художественное видение имеет право на существование, но оно не должно нарушать исторический облик памятника культуры, каковым является здание часовни. Кроме того, но мнению Управления, в Чехии уже сформировалось каноническое изображение св. Вацлава, а идея объединить двух исторических персонажей просто абсурдна. Город до сих ведет спор с Национальным управлением памятников.

Возможно, в будущем художники предложат нам новые варианты изображения покровителя Чешских земель. Но уже и сегодня каждый может выбрать св. Вацлав по своему вкусу.