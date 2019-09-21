Свобода полёта в рисунке и жизни

Александра Баранова
21-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Выставка «О полётах и других снах» в пражском арт-центре DOX – окошко в мир мыслей и фантазий чешского художника и автора детских книг Петра Сиса. Экспозиция включает иллюстрации из пяти его книг, причём три из них носят автобиографический характер. Сны и мечты, полёт во сне и наяву, свобода внутренняя и внешняя – все эти понятия, по мнению мастера, неразрывно связаны между собой.

Скачать: MP3
Петр Сис, фото: ЧТК / Михал КамарытПетр Сис, фото: ЧТК / Михал Камарыт

Организаторы выставки решили приурочить её открытие к тридцатой годовщине со дня бархатной революции. Сам Петр Сис, по его словам, и не думал об этой ассоциации, скорее, просто возвращался мыслями в детство.

Фото: ЧТК / Катержина ШуловаФото: ЧТК / Катержина Шулова «Сон – это то лучшее, что человек имеет, будучи ребёнком, его опора, которая у него есть во взрослой жизни, хотя порой и кажется, что у взрослых появляется куда больше кошмаров, чем красивых снов и мечтаний. Сны могут быть удивительными, могут вдохновлять, но и у меня бывают иногда сны, от которых мне очень хочется пробудиться. Я здесь вырос (в Чехии – прим. ред.), поэтому многие мои сны имеют прямо кафковские сюжеты: вот меня, например, догоняет какой-то служащий, и хочет поставить печать или арестовать. Но возможно, такие сны сегодня одолевают не только меня, а людей во всём мире».

Если параллель с бархатной революцией в рамках выставки была для мастера поначалу неочевидна, то тот факт, что на его творчество сильно повлияла обстановка, в которой он вырос, он отмечает сам. По его мнению, именно этим обусловлено обилие деталей и скрытых, завуалированных смыслов в его работах.

«Я полагаю, что на такой стиль иллюстрации повлиял тот мир, в котором я рос: за одним понятием скрывалось другое, за другим – третье, люди жили в мире, в котором сами должны были догадываться о смысле и значении многих вещей и понятий».

Петр Сис родился в Брно в 1949 году, молодость провёл в Праге, где окончил Высшую школу прикладного искусства, а затем продолжил обучение в Королевском колледже искусств в Лондоне. В 1982 году эмигрировал в США, где и живёт с семьёй до настоящего времени, создаёт иллюстрации для газет и пишет книги. Последнее, признаётся он - очень трудоёмкий процесс, а совсем не романтичный, как может показаться незнающему человеку.

Петр Сис, фото: Ian WilloughbyПетр Сис, фото: Ian Willoughby «Это только со стороны может показаться, что книжка – это простая и сказочная идея. Услышит человек какую-то историю и решит, что из этого могла бы получиться книга. Вот только когда начинаешь разбираться в материале и погружаться в него, то всё усложняется. Сложно не только собрать материал воедино – непростые ситуации могут возникнуть и в ходе работы с редактором и издательством, которое эту книгу должно продвигать и продавать. Вы чувствуете давление, когда вам говорят, предположим, что вашу книгу никто не купит, что никто не понимает, о чём вы там пишете, что это никого не интересует. Играют роль также и личные предпочтения: если вы решите сделать книгу о битве на Белой горе или о Варфоломеевской ночи, то обнаружите, что вам придётся нарисовать сотни персонажей. Невольно задумаетесь и решите, что лучше выбрать книгу о Робинзоне Крузо и рисовать только его».

Фото: Ian WilloughbyФото: Ian Willoughby Текст и иллюстрации при этом не всегда рождаются одновременно. Петр Сис – сторонник кропотливого и постепенного подхода к созданию литературного произведения, причём для него важно не столько видеть результаты своей работы на экране монитора, сколько держать книгу в руках.

«Чем старше я становлюсь, тем больше создаю макетов, просто для собственной уверенности, хотя многие мне говорят, что мои макеты ни в чём не уступают книгам. Лично мне заготовки иногда даже больше нравятся, чем сами книги, потому что в них меньше ограничений и правил. Однако и там есть свои сложности. Я создаю макеты в форме книг, в которых можно переворачивать страницы, но современные редакторы хотят, чтобы я посылал им макеты в электронной форме. А в том, что касается книг, электронная коммуникация мне совсем не нравится».

На счету Петра Сиса – немалое количество премий и наград. Среди них – «Золотой медведь» на кинофестивале в Берлине, премия Ганса Христиана Андерсена и премия Gratias agit за распространение доброго имени Чешской республики за рубежом.

Выставка ««О полётах и других снах» продлится в пражском арт-центре DOX до 20 января 2020 года.

Фото: Ian WilloughbyФото: Ian Willoughby
Александра Баранова
21-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: ЧТК

Вацлав Гавел витает в пражском аэропорту

В воскресенье в пражском аэропорту, недавно переименнованом в аэропорт имени Вацлава Гавела, был торжественно представлен гобелен в…

Пресса

Террористическая сеть Аль-Кайда в 2001 году интересовалась чешскими самолетами. Об этом информируют все чешские газеты, которые цитируют…

Министр иностранных дел Любомир Заоралек вручил премии Gratias agit

Министр иностранных дел Любомир Заоралек вручил премию Gratias agit, которую МИД ежегодно присуждает частным лицам и организациям за создание…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL