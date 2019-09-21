Свобода полёта в рисунке и жизни

Организаторы выставки решили приурочить её открытие к тридцатой годовщине со дня бархатной революции. Сам Петр Сис, по его словам, и не думал об этой ассоциации, скорее, просто возвращался мыслями в детство.

«Сон – это то лучшее, что человек имеет, будучи ребёнком, его опора, которая у него есть во взрослой жизни, хотя порой и кажется, что у взрослых появляется куда больше кошмаров, чем красивых снов и мечтаний. Сны могут быть удивительными, могут вдохновлять, но и у меня бывают иногда сны, от которых мне очень хочется пробудиться. Я здесь вырос (в Чехии – прим. ред.), поэтому многие мои сны имеют прямо кафковские сюжеты: вот меня, например, догоняет какой-то служащий, и хочет поставить печать или арестовать. Но возможно, такие сны сегодня одолевают не только меня, а людей во всём мире».

Если параллель с бархатной революцией в рамках выставки была для мастера поначалу неочевидна, то тот факт, что на его творчество сильно повлияла обстановка, в которой он вырос, он отмечает сам. По его мнению, именно этим обусловлено обилие деталей и скрытых, завуалированных смыслов в его работах.

«Я полагаю, что на такой стиль иллюстрации повлиял тот мир, в котором я рос: за одним понятием скрывалось другое, за другим – третье, люди жили в мире, в котором сами должны были догадываться о смысле и значении многих вещей и понятий».

Петр Сис родился в Брно в 1949 году, молодость провёл в Праге, где окончил Высшую школу прикладного искусства, а затем продолжил обучение в Королевском колледже искусств в Лондоне. В 1982 году эмигрировал в США, где и живёт с семьёй до настоящего времени, создаёт иллюстрации для газет и пишет книги. Последнее, признаётся он - очень трудоёмкий процесс, а совсем не романтичный, как может показаться незнающему человеку.

«Это только со стороны может показаться, что книжка – это простая и сказочная идея. Услышит человек какую-то историю и решит, что из этого могла бы получиться книга. Вот только когда начинаешь разбираться в материале и погружаться в него, то всё усложняется. Сложно не только собрать материал воедино – непростые ситуации могут возникнуть и в ходе работы с редактором и издательством, которое эту книгу должно продвигать и продавать. Вы чувствуете давление, когда вам говорят, предположим, что вашу книгу никто не купит, что никто не понимает, о чём вы там пишете, что это никого не интересует. Играют роль также и личные предпочтения: если вы решите сделать книгу о битве на Белой горе или о Варфоломеевской ночи, то обнаружите, что вам придётся нарисовать сотни персонажей. Невольно задумаетесь и решите, что лучше выбрать книгу о Робинзоне Крузо и рисовать только его».

Текст и иллюстрации при этом не всегда рождаются одновременно. Петр Сис – сторонник кропотливого и постепенного подхода к созданию литературного произведения, причём для него важно не столько видеть результаты своей работы на экране монитора, сколько держать книгу в руках.

«Чем старше я становлюсь, тем больше создаю макетов, просто для собственной уверенности, хотя многие мне говорят, что мои макеты ни в чём не уступают книгам. Лично мне заготовки иногда даже больше нравятся, чем сами книги, потому что в них меньше ограничений и правил. Однако и там есть свои сложности. Я создаю макеты в форме книг, в которых можно переворачивать страницы, но современные редакторы хотят, чтобы я посылал им макеты в электронной форме. А в том, что касается книг, электронная коммуникация мне совсем не нравится».

На счету Петра Сиса – немалое количество премий и наград. Среди них – «Золотой медведь» на кинофестивале в Берлине, премия Ганса Христиана Андерсена и премия Gratias agit за распространение доброго имени Чешской республики за рубежом.

Выставка ««О полётах и других снах» продлится в пражском арт-центре DOX до 20 января 2020 года.