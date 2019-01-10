Светлана Захарова: «Бог специально вывел тогда советские войска, чтобы я вернулась в балет»

Светлана Захарова известна блистательными интерпретациями героинь реставрированных старинных балетов Мариуса Петипа и поражала публику сольными партиями в авангардных постановках ведущих хореографов, прежде всего в двойной роли Иполлиты –Титании во «Сне в летнюю ночь» Джона Ноймайера. Она стала и первой балериной из бывшего СССР, выступившей в Парижской опере после распада Советского Союза. Самый любимый балет Захаровой, которая также является этуалью миланского театра Ла Скала с 2008 года – тот, который она танцует в этот вечер. В четверг таковым, несомненно, станет рассказ о самых разных ипостасях любви в рамках ее сольного проекта «Amore», премьера которого состоялась более двух лет назад. Мы беседовали с солисткой Большого театра накануне ее выступления.

– Вы вспоминали об одном из самых значимых и ярких моментов в своей творческой биографии, «встречу» с Михаилом Барышниковым (хореограф и танцовщик в один из первых визитов во Францию повлиял на карьеру юной балерины, попросив дирекцию «Гранд-опера» обратить внимание на это дарование), после чего получили приглашение выступить в «Гранд-опера». С этого момента перед вами распахнулись двери самых именитых театральных площадок мира. К слову, в октябре 1996 г. Барышников посвятил два пражских сольных выступления памяти бывшей первой дамы Чехии Ольге Гавеловой, а в 1999 г. показал в столице Чехии программу своего танцевального театра White Oak.

Когда пушки замолчали…

Какие события вашей жизни являются столь же значимыми и поворотными для Вас как то, что Барышников, которому Иосиф Бродский посвятил несколько стихотворений, обратил на вас особое внимание?

– Таких событий в моей жизни было очень много, начиная с того, каким образом я попала в хореографическое училище. Дальше тоже происходили невероятные вещи, ведь меня забирали из училища, потому что мой отец был военным, и моя семья уехала с отцом жить в ГДР. В то время начался вывод советских войск, и ту часть, где служил отец, вывели во Владикавказ, а мы с мамой и братом вернулись обратно на Украину. Я полгода прожила в Германии, балету не училась и немножко скучала. Особенно переживала моя мама, и когда мы вернулись домой, она тут же отправила письмо обратно в Киев с просьбой восстановить меня в училище.

Мне ответили, что можно еще раз сдать экзамены. Комиссия, посмотрев на меня, разрешила мне вернуться в свой класс. Наверное, это было первое чудо в моей жизни. Как я говорю, Бог специально вывел тогда советские войска, чтобы я вернулась в балет… Если бы тогда этого не случилось, я вряд ли, наверное … Хотя у мамы была мысль отправить меня в Германии в балетную школу – поблизости был Магдебург, там был оперный театр, мы даже ездили туда. Так что в моей жизни все время происходят большие и мощные события, встречи с важными людьми и с великими педагогами начиная с хореографического училища. Я благодарю всех своих педагогов,

- рассказала Светлана Захарова в интервью Русской службе «Радио Прага».

Всемирно известная балерина, которую, к слову, завораживает феномен Сильви Гиллем, считает, что ей всегда сопутствовало везение. Eще будучи учащейся Киевского училища, она стала обладательницей второй премии престижного балетного конкурса Ваганова При.

– И после этого моя жизнь опять перевернулась. Меня пригласили учиться в Академию им. Вагановой, причем сразу в выпускной класс, это тоже огромное событие в моей жизни. Я помню, что я не могла дышать, когда мне сказали, что сразу в выпускной, думая, что я же не готова к этому. Обычно ведь берут на класс ниже. И после этого сразу – Мариинский театр. Будучи еще ученицей Академии Вагановой, я уже танцевала сольные партии с его труппой …

– … и в скором времени совладали с его репертуаром. Сегодня Вы – одна из тех российских балерин, которые восприимчивы также к творчеству современных хореографов. И для своего проекта «Amore», который Вы представите в Праге – напомним слушателям, что Вас здесь ждали уже в прошлом году, однако этот спектакль не состоялся, Вы выбирали балеты современных хореографов и, видимо, сами принимали участие в создании постановки. Какие моменты в этой работе были для Вас самыми интересными?

– Два балетных спектакля из этого проекта уже были поставлены: «Франческа да Римини» и «Штрихи через хвосты». Я очень люблю хореографа Юрия Посохова, постановщика «Франчески да Римини». К сожалению, в этот раз мы не сможем увидеть этот спектакль, потому что мой партнер Денис Родькин недавно получил сложную травму. Вы знаете, мне, наверное, не приходилось танцевать дуэта сложнее, чем в этом спектакле.

«Чувствуем друг друга каждой клеточкой»

Поэтому было принято решение не рисковать ни мной, ни партнером, который мог бы заменить Дениса, хотя я думаю, что никто бы и не мог его заменить. Денис – прекрасный партнер, и за этих два с половиной года, которые мы показываем этот проект, у нас уже сложились какие-то особенные чувства на сцене, так что мы чувствуем друг друга каждой клеточкой. Я для меня стало большой трагедией, когда он получил сейчас травму. Мне пришлось не только этот проект, но и все спектакли, которые были с ним запланированы, либо отменять, либо танцевать с другими партнерами. Но это уже – совершенно новая работа.

– Вернемся к изначальным представлениям о проекте – предполагалось, что это будет спектакль-триптих, что получилось в итоге?

– Да, и Посохов дал разрешение сделать этот спектакль. Когда я попросила его сделать для меня спектакль, он прислал мне несколько вариантов. И, Вы знаете, когда я только услышала «Франческу да Римини» Чайковского и увидела его хореографию – вся эта история Франчески, эта страсть и любовь, измена и предательство, в итоге – трагический финал, меня это все захватило, и я сказала: «Хочу только этот балет». Юра приезжал и работал с нами, адаптировал балет под мои возможности и под возможности моих партнеров. Потрясающий балет!

Второй одноактный балет «Пока не пошел дождь» поставил прекрасный хореограф Патрик де Бана (немецко-нигерийский танцовщик и хореограф – ред.). Он уже поставил для меня современный номер, и однажды я сказала ему, что хотела бы, чтобы он сделал специально для меня что-то более масштабное, может одноактный балет, и пригласила его. И этот балет – там любовь философская, был сделан с нуля, специально подбиралась музыка, что-то мы взяли из уже известных композиторов. Мы сочиняли, переписывали либретто. Все три балета – о любви. Здесь, на сцене, любовный треугольник: двое мужчин и я, мы его сочиняли как будто бы вместе. В итоге, то, с чего мы начинали и к чему мы пришли – совершенно разные концепции, разное видение и настроение, каждый зритель представляет себе что-то свое, думает о своем настроении, о том, что у него сегодня происходит в жизни, и внедряется в ткань спектакля. То есть всякий раз это немного импровизация, мы не знаем, что из этого получится, какое будет душевное настроение.

В комическом амплуа Захарова предстанет в завершающем триптих балете «Штрихи через хвосты», который на музыку 2-й и 3-й части Симфонии № 40 Моцарта сочинила ирландка Маргерит Донлон, с которой балерина работала впервые

«Пражане увидят моего «Умирающего лебедя»»

– Что пражские зрители увидят вместо «Франчески да Римини»?

– Я очень благодарна моим коллегам, которые буквально за несколько дней до нашего отъезда согласились нас поддержать. Мы сделаем прекрасный Гала-концерт, на котором будут показаны классические номера и современная хореография. Я надеюсь, что публика останется довольна, потому что мы очень старались сделать красивую программу, и уверена, что артисты, которые выступят в программе вместо первого одноактного спектакля, также доставят зрителям огромное удовольствие. Я, естественно, также выйду на сцену и с классикой, и с современным репертуаром, и все увидят моего «Умирающего лебедя».

В рамках гастролей в Праге С. Захарова успела встретиться с учащимися Хореографического училища в Праге. Воспитанницы у станка показали гостье классический экзерсис и задали несколько вопросов.

Прима-балерина Большого театра напутствовала будущих артистов балета ободряющими словами, подчеркнув, что на пути освоения этой сложной профессии очень важно вовремя воспринимать сигналы своего тела об усталости, а также обратилась к педагогам:

– Что я могу вообще пожелать? Педагогам, чтобы у них были талантливые студенты, а студентам, чтобы у них были великие педагоги. Мы все друг от друга зависим.

«Музыкальность и необычайно глубокая проникновенность»

На встрече также присутствовала педагог пражского Хореографического училища, бывшая прима-балерина труппы чешского Национального театра, четверть века танцевавшая на этой сцене, Гана Влачилова. Что ее подкупает в манере исполнения Светланы Захаровой?

– Прежде всего, ее творческий стиль, музыкальность, необычайно глубокая проникновенность, актерское воплощение каждой роли и, конечно, ее физические данные и растяжки. Однако для меня важны именно ее музыкальность и интерпретация образов, которые она воплощает на сцене.

«Потрясающая архитектура, открытость людей и свобода»

Захарова также рассказала, что очень рада снова приехать в Прагу.

– Этот город для меня особенный, потому что пять лет назад я танцевала здесь Жизель и помню эти спектакли, которые я исполняла здесь в прекрасном театре. Я помню и благодарю публику, которая меня поддерживала и которая ждала, и надеюсь, что и в этот раз мои поклонники, моя публика будут меня поддерживать.

Когда я впервые приехала в Прагу, я обратила внимание на потрясающую архитектуру, на открытость людей, какую-то свободу и спокойствие. Сам город очень красивый, и я побывала в зоопарке, ездила по городу – холмы, невероятно красивая перспектива. Этот город связан у меня с чистотой и красотой, это, как мне показалось, какой-то чистый вкусный воздух, приятная дружелюбная атмосфера. Приятно, что русских здесь любят и встречают с уважением и добротой. Так как я представитель русского балета, для меня всегда важно, чтобы меня ждали, хотели увидеть и хотели встретиться со мной. Вот это я чувствую, когда я приезжаю в Прагу. Спасибо за это огромное!