Стекло – вот то, что нас объединяет

Из 120 работ, представленных на конкурс, было отобрано тридцать четыре, каждая из которых была выполнена с использованием различных техник и материалов. Лучшей была признана работа китайского мастера Юнксяо Ванга под названием «Проект Суккуленты – Индивидуальное разнообразие» (чеш. Projekt sukulenty – Individuální rozmanitost).

«Нынешний конкурс оказался особенным, так как впервые первый приз получил мастер из Китая. У него был прекрасный проект: он сделал формы в виде цветочных горшочков с кактусами и придумал всё так, чтобы те, кто придёт к нему в мастерскую, могли всыпать в эти формы разноцветное битое стекло. После этого он расплавил его и получил сотню вариантов, отражающих индивидуальность тех людей, которые их создали. Каждый из этих кактусов стал частью большого целостного произведения», - рассказал Милан Главеш.

Первое место проект с кактусами получил не только за мастерство технического воплощения, но и за саму идею: члены жюри сошлись на том, что в данном случае стекло было продемонстрировано в роли средства коммуникации между обычными людьми.

«Могу себе представить: автору пришлось сначала выбрать людей для участия в проекте, затем каждому лично объяснить, что от него требуется, и у всех наверняка возникла масса вопросов. Потом они обсуждали процесс, когда работали с цветным битым стеклом, он рассказывал, как материал поведёт себя, и так далее. Таким образом, он создал своеобразную социальную сеть, маленькое сообщество, а в результате получилось такое произведение искусства», - считает Милан Главеш. Главной наградой за победу в конкурсе для мастера Ванга стала стажировка в летней школе по работе с художественным стеклом Пилчак в США.

Второй приз получила работа «В дороге» (чеш. Na cestě) выпускницы голландской художественной академии, француженки Жюдит Ру. Тончайшая стеклянная паутина, возле которой страшно даже дышать, была создана, чтобы зритель задумался: а как мы вообще воспринимаем произведения искусства? Насколько активна наша роль в понимании их смысла и способны ли мы замечать и фиксировать то, что едва видно невооружённым глазом?

«Своё хрупкое творение она привезла на конкурс лично, и сама же его и устанавливала в выставочном зале. Перед организаторами была поставлена непростая задача, так как Жюдит заранее попросила предоставить ей сварочную горелку с кислородом. Работа выполнена из боросиликатного стекла, так называемого технического или твёрдого стекла, которому сложно придать нужную форму, поэтому и понадобился кислород, чтобы она смогла завершить работу на выставке», - объяснил Милан Главеш.

Третий приз увёз с конкурса Эрик Хесс из США, представивший проект «Хрупкое» (чеш. Křehké). Получая награду, он рассказал, что вдохновлялся мыслями о том, насколько быстротечна человеческая жизнь, и как неблагоразумно забывать, что она может оборваться в любой момент. Хесс заключил стеклянный эмбрион в куб изо льда, который должен постепенно подтаять, после чего тот вместе с остатками своего прозрачного саркофага разобьётся на тысячи осколков. Процесс таяния, продолжающийся от шести до десяти часов, записывается на видео – оно-то и останется в качестве инсталляции.

«Данная работа заслужила третье место, прежде всего, потому, что она выходит за рамки творчества со стеклом, она бы гармонично смотрелась в любом музее современного искусства, например, в Нью-Йорке. Это, скорее, концептуальное произведение искусства, а не просто предмет, полученный в результате художественной обработки стекла», - прокомментировал работу Хесса доктор Главеш.

Специальные награды получили два мастера из Словакии, Павол Баркочи и Ян Мытны.

Работы участников юбилейного конкурса оценивало международное жюри, в состав которого вошли польский историк-искусствовед, доктор Барбара Банаш, мастер по работе со стеклом из США Джефф Циммер, заведующий экспозицией стекла, керамики и фарфора в Художественно-промышленном музее в Праге Милан Главеш и финский мастер Веса Варрела.

«Стекло – такой материал, который позволяет придать ему различные формы и, соответственно, каждый посетитель выставки будет воспринимать его по-своему. Хочется непременно подчеркнуть тот факт, что в рамках конкурса мы всё чаще встречаем примеры ремесленного мастерства в сочетании с качественными и изящными концепциями», - заключил Милан Главеш.

Выставка финалистов конкурса Stanislav Libensky Award продлится в галерее DOX до 19 ноября 2018 года.