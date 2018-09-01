Старинные чешские киноафиши на стенах Петропавловской крепости

Два просторных сводчатых пространства куртины, за окнами которой мелькают наполненные ветром паруса и туристические катера, вместили не один десяток афиш, прибывших сюда из Чехии. Пусть сегодня эти броские плакаты эпохи начала звукового кино кажутся зрителю немного наивными и прямолинейными, они очень точно передают дух своей эпохи. На большом экране идут кадры фильмов, которые некогда собирали полные залы в Праге, Брно, Пльзене.

Хотя среда – выходной для музеев Петропавловской крепости день недели, специально для «Радио Прага» двери выставки любезно открыла Александра Петрова, заведующая сектором межрегионального и международного сотрудничества Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

– Как появилась идея провести подобную выставку?

– В прошлом году в нашем музее был организован сектор международного сотрудничества, и одна из первых встреч прошла с представителями Чехии – с чешским консулом и сотрудниками Музея города Прага мы обсудили, как можем познакомить Петербург с чешской столицей.

– То есть Чехия и ее культура – своего рода дебют музея истории Петербурга в налаживании новых международных контактов?

– В рамках работы нового сектора это, действительно, был один из первых проектов. Эта копийная выставка была подготовлена музеем на основе собственных фондов и уже проводилась в двух городах, в Германии и Латвии. Это интересная тема, ведь киноплакаты – это определенный вид искусства, который появился в те годы. С возникновением звукового и цветного кино появилась необходимость в подобных афишах. Они интересны и петербуржцам, и гостям города. У многих эти экспонаты вызывают ностальгию, поскольку здесь не только чешские, но, например, и американские фильмы, то есть это ленты определенного периода, уже ставшие классикой.

Кричащие плакаты звукового кино

В аннотации к выставке сказано: «Если на плакатах времен немого кино традиционно изображались отдельные сцены из фильмов, то в 1930-х им на смену пришел коллаж из нескольких кадров или действующих лиц, дополненный большими яркими плоскостями различных цветов. Киноафиши того времени часто подвергались критике со стороны специалистов и считались китчем. Однако свою основную рекламную функцию они выполняли с успехом: благодаря яркой выразительности и «навязчивости» образов они активно привлекали к фильмам внимание зрителей и, как следствие, обеспечивали прибыль кинопрокатчикам».

– Значит, 1931 год как точка отсчета был выбран не случайно – это тот рубеж, когда появились цветные плакаты, отражавшие новую реальность?

– Да, эпоха немого кино подходила к концу, появилось звуковое кино, и в целях популяризации нового образа кинематографа художники рисовали яркие цветные афиши. Конечно, здесь много афиш чешских фильмов, но есть даже ленты из СССР – там можно увидеть знак «Экспортфильм». «Жизнь в цитадели» 1947 г. – советский эстонский фильм. Встречаются американские, немецкие ленты.

«Лапша» – узкая афиша новой кинореальности

– Вы говорили, что выставка нашла значительный отклик у посетителей.

– В книге отзывов практически все благодарят за «яркую, чудесную выставку». Интересна география откликов – это и Санкт-Петербург, и Казань, и Грузия, и Австралия, и США, и Мексика. Мне кажется, очень хорошо, что приезжая в наш город, посетители могут познакомиться с историей и культурой других стран. Мы говорим не только о фильмах, но о художественной ценности самих афиш, которые рисовали художники. Из-за своей формы эти афиши назывались «лапша». Специалисты пришли к выводу, что с появлением большого числа кинофильмов выросло количество рекламы, и чтобы помещать ее на афишные тумбы, делались такие узкие и длинные плакаты.

Остановимся у некоторых экспонатов, за каждым из которых – свое время, своя история. Афиша фильма «Веселая вдова». Содержание этой музыкальной комедии анонсировано как «веселая жизнь в Париже 1900 года – танцы, песни и шампанское». А здесь что-то романтическое: «Первый поцелуй».

На афише драмы «Поручик Александр Репкин» изображен поезд, раненый военный, блондинка-санитарка. Эта лента была снята в 1937 году. Сюжет достаточно нетривиален: в военном лазарете под русским именем скрывается чешский легионер. Он предпринимает попытку бегства, а после ее неудачи признается врачу, что является не русским, а чехом, воевавшим на стороне России – как подданному Австро-Венгрии за это ему грозит смертная казнь. Врач дает больному умереть во время операции. Немка-медсестра, ревностная патриотка, борется с чувством, которое испытывает к «русскому» пациенту, а когда узнает правду, то убивает себя, отравившись газом.

Афиша, на которой изображены купола православного собора, использовалась для проката в Чехословакии ленты ученика Станиславского, русского режиссера-эмигранта Виктора Туржанского «Ностальгия», снятой в 1937 году в Париже. В чешском варианте фильм называется «Похитить и увезти в Петербург».

Чехи давно полюбили русские киносказки

Гость из СССР – фильм Александра Роу «По щучьему веленью» 1938 года. Оказывается, любовь чехов к русским киносказкам началась не с «Морозко», а значительно раньше.

Еще один фильм, мимо которого сложно пройти, – японская лента 1937 г. «Отважная маленькая Мицуко», снятый по мотивам судьбы японки, вышедшей замуж за австрийского дипломата. Чешскому зрителю, безусловно, была интересна эта лента, ведь реальная Мицуко жила в замке своего мужа, графа Куденхове-Калерги в Побъежовицах в Западной Чехии, а их сын сын Рихард стал одним из создателей Евросоюза.

В годы протектората жизнь в Праге продолжалась, однако над чешскими названиями нависал острый готический шрифт немецкого языка, как это видно на афише фильма «Бабушка» по знаменитому произведению Божены Немцовой. Не стоит забывать, что во время оккупации Третий рейх активно использовал пражскую киностудию «Баррандов» – там снимались и пропагандистские фильмы, и даже работы Лени Рифеншталь. Там любил бывать Йозеф Геббельс, у которого был роман с чешской актрисой Лидой Бааровой. Создавались в те годы на «Баррандове» и отдельные ленты чешских режиссеров.

– Выставка открыта в стенах Петропавловской крепости – знаковом для Петербурга месте. О чем это говорит?

– Это значит, что наши города – Санкт-Петербург и Прага, которые раньше были побратимами, возвращаются к дружественным отношениям. В Петропавловской крепости начиналась история нашего города, здесь проходит культурная жизнь, много мероприятий, так что, думаю, это – лучшее место для выставки, связывающей два города, два государства.

– Что вы готовите для Праги?

– Скоро у нас открывается большая выставка афиш немого кино из фондов нашего музея, мы готовим альбом, и нам показалось логичным «ответить» похожей выставкой, которую надеемся показать в Музее города Прага в следующем году.

– Однако это – не единственный пример "мостика" с Чехией?

– В прошлом году у нас проходила конференция, посвященная истории петербургского модерна, и в ней участвовала коллега из Праги. Так что сотрудничество набирает обороты – это и просветительская, и научная деятельность. Год назад в Государевом бастионе вместе с чешским консульством мы организовывали выставку о короле Карле IV. Это было в декабре, много туристов приехало на рождественские праздники, и мы получали благодарности за то, что представили новую интересную информацию.

– Для вас как для сотрудника музея истории Петербурга с чем ассоциируется Чехия, ее культура, искусство?

– Прежде всего, с тем, что история Праги гораздо длиннее истории нашего города – ее культура значительно старше. Нам интересна архитектура, исторические личности, но, наверное, основная тема – это быт города, предметы быта, история жителей. Конечно, Петербург и Прагу сложно сравнивать – они из разных поколений, ведь о нашем городе мы можем говорить только начиная с XVIII века.

– Какая из представленных здесь афиш вам больше всего нравится?

– Плакат чехословацкого фильма «Улица поет» с Властой Бурианом. Эта яркая картинка сразу вызывает образ Чехии, хотя сама я там ни разу не была и видела эту страну только на фотографиях и в кино. Глядя на эту афишу, я как будто вижу жителей Чехии.

– Только пива не хватает?

– Мне рассказывали, что в Чехии делают очень хорошее вино, которое производится не на экспорт, а для внутреннего потребления, и это мне показалось интересным.

Знаменитый актер межвоенной Чехословакии Власта Буриан стал лицом выставки в Петербурге. В его судьбе был фантастический взлет и тяжелое падение, богатство и бедность. После войны актера обвинят в коллаборационизме, он попадет в тюрьму, и до 1950 года ему будет запрещено выступать на сцене. Впоследствии Буриана реабилитируют. Он был невероятно популярен и способен сыграть любой характер. Выдающийся комик обладал природным юмором человека из народа и невероятным талантом импровизации. В нашей передаче звучат песни в исполнении Власты Буриана.