Спейбл и Гурвинек в застенках гестапо

На ярмарках в чешских землях были весьма распространены марионетки, а сценки классического кукольного театра местным жителям впервые преподнесли заезжие гастролеры еще в XVII веке. Общий подъем театра кукол на чешской территории произошел еще во времена Австро-Венгрии, что было связано со стремлением привнести в это искусство нечто сугубо чешское. Посредством кукольных персонажей также было намного легче представить деревенским жителям драматический репертуар классических театров. Кукольники сыграли важнейшую роль, показав жителям провинции пьесы именитых авторов, пусть и в упрощенной версии. Впоследствии в Чехии возникла традиция семей бродячих кукольников. Они передавали свою профессию по наследству.

«Помимо этого, кукольники играли на чешском языке, что было очень важно в период национального возрождения. Второй значительный период наступил в начале XX века, до возникновения Чехословацкой Республики и после этого. Замечательным было стремление педагогов, интеллигенции и художников заниматься этим видом театрального искусства, создавать новые декорации. Одновременно возникали любительские, но очень качественные кукольные театры»,

– рассказала Русской службе «Радио Прага» Нина Маликова.

Марионетки в сговоре с дьяволом

В целом же, профессия кукловодов в XIX веке была довольно рискованной, они могли попасть под подозрение в участии сговора с нечистой силой и запросто угодить в тюрьму. Заглянем сегодня в Музей кукольных культур в Хрудиме, где нам об этом расскажет ее директор Симона Халупова.

–На территории чешских земель до примерно 1870 года действовал закон, наказывающий за сговор с дьяволом, что сегодня может вызвать у нас лишь смех и недоумение. Бывали такие случаи, когда на владельцев бродячих кукольных театров клеветали зрители, заподозрившие актеров в чем-то неладном. "Как же так – фигурки, откуда-то загадочно появляясь и куда-то так же исчезая, сами движутся и говорят", – рассуждали зрители.

Особенно небезопасным сулило стать выступление кочевой труппы в какой-нибудь отдаленной деревне, жители которой легко поддавались обману, созданному театральной иллюзией. Над кукольниками из-за этого нависала угроза попасть за решетку, как и в том случае, когда содержание театральной сценки могло рассматриваться как призыв к пробуждению национального самосознания: чешский народ в те времена еще не самоопределился.

Единственным достоянием семей кукольников были марионетки

Постоянная экспозиция организована таким образом, чтобы посетители получили представление об истории и развитии кукольного искусства. О том, как выглядели самые разные театральные куклы с примерно XIX века до середины XX в.

– Они похожи на людей, но стилизация образов со временем существенно меняется. Куклы были очень дорогими, семьи кукольников владели коллекциями от пятнадцати до полусотни единиц в зависимости от того, насколько они были состоятельными – на деле это было их главное имущество. Примечательна история Арноштки Копецкой (1842 - 1914), одной из потомков прославленного рода кукольников. Серьезно заболев в начале прошлого века, ей пришлось озаботиться состоянием своих финансовых дел и продать eдинственное свое достояние в виде коллекции марионеток. Она сейчас является собственностью Национального музея. Копецкa благодаря этому безбедно прожила на вырученную сумму два или три года.

Свободомыслие по–кукольному, или Спейблотерапия

Блестящим примером свободомыслящих героев кукольного круга можно считать безобидного круглоголового Папашу Спейбла, вышедшего на сцену в далеком 1920 г., и его сына Гурвинека, созданных гениальным пльзеньским кукловодом и режиссером Йозефом Скупой. Кукольные отец и сын представляют противоположные взгляды двух разных поколений на жизнь. В 1930 году в доме Спейбла раздался лай песика Жерика, и в гости к Гурвинеку зачастила подружка Маничка. Спейбл и Гурвинек прославились еще в период Первой Чехословацкой республики, пережили нацизм и коммунизм. Некоторые выражения из их обихода стали крылатыми. Недавно мне приходилось слышать, как один психолог рассуждает на тему спейбло- и гурвинотерапии.

Последний фильм с участием этой забавной семейки был снят в 2017 году. Чем не доказательство того, что архетип этих героев и их мотивы интересны и для нового поколения режиссеров? Тем не менее, как признается глава музея в Хрудиме, ей бесконечно жаль того, что потенциал этих персонажей, заключающийся в способности пародировать злободневные общественно-политические проблемы так, чтобы люди, насмеявшись от души, смогли всерьез об этой ситуации задуматься, используется явно недостаточно.

– Я приведу пример. Когда началась немецкая оккупация чехословацкой территории, власти стремились заткнуть Йозефу Скупе рот. Он был способен высмеять в своих сценках дух пропаганды, который стремились в то время распространять пронацистские средства массовой информации. Сохранилась даже статья, в которой немецкие пропагандисты жаловались, что для того, чтобы угробить результаты их двухлетней работы, Спейблу и Гурвинеку достаточно было всего лишь одного-единственного часа на сцене.

Красноречивой иллюстрацией этого является тот факт, что Спейбла и Гурвинека заперли в сейфе гестапо в Пльзене. Нацисты как будто бы боялись очной ставки с чем-то сверъестественным, что отражалось в состоянии души этих персонажей. А душу в них вдохнул не кто иной, как Йозеф Скупа. И этого режиссера и кукловода наконец спрятали в тюрьму из-за того, что он слушал «вражеское радио». Позже традицию продолжил Милош Киршнер. Сегодня Спейбл и Гурвинек играют, главным образом для детей, а в те времена они вмешивались и в политику. Думаю, что и сегодня они могли бы очень метко прокомментировать актуальную ситуацию,

– уверена Симона Халупова.

Да здравствует кукольный театр!

Йозеф Скупа дождался-таки освобождения из заточения, куклы после войны были отреставрированы, и самый старый кукольный театр не только в Чехии, но и во всей Европе, переехал из Пльзеня в Прагу. Милош Киршнер стал преемником Скупы, и говорил свыше сорока лет за Спейбла и Гурвинека, меняя голос с низкого на тонкий, как и его предшественник. После его смерти эстафета перешла к его ученику Мартину Класеку, который до сих пор озвучивает этих персонажей, чьими именами были названы астероиды в 1997 году.

Побывав в Музее кукольных культур, можно ознакомиться не только с экспозицией, рассказывающей об истории искусства театральных кукол в землях Чешской короны, но и совершить путешествие в мир кукол Индонезии, Китая и других стран. На сегодняшний день в стране существуют десятки, если не сотни кукольных коллективов и трупп. По данным Международного кукольного союза (UNIMA), на территории Чехии, Моравии и Силезии действует десять профессиональных кукольных театров. Традиция кукольного театра Чехии и Словакии была внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2016 году. Во многих городах и весях активную деятельность развивают и любители-кукловоды. Некоторые выступают регулярно, иные лишь по праздникам.