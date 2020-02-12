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Спейбл и Гурвинек в застенках гестапо

Лорета Вашкова
12-02-2020
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Кукольный театр стал в Чехословакии подлинным феноменом, и не сдает своих позиций до сих пор. Его герои со времен средневековья развлекали и подбадривали народ, разыгрывая сценки на злободневные сюжеты. Отдельного реверанса заслуживают ярмарочные или микулашские марионетки, усилия бродячих кукольников, а упоминания – прославившиеся на весь мир Спейбл и Гурвинек, высмеивавшие, помимо прочего, также нацистскую пропаганду и арестованные гестаповцами.

Фото: Dominika BernáthováФото: Dominika Bernáthová

На ярмарках в чешских землях были весьма распространены марионетки, а сценки классического кукольного театра местным жителям впервые преподнесли заезжие гастролеры еще в XVII веке. Общий подъем театра кукол на чешской территории произошел еще во времена Австро-Венгрии, что было связано со стремлением привнести в это искусство нечто сугубо чешское. Посредством кукольных персонажей также было намного легче представить деревенским жителям драматический репертуар классических театров. Кукольники сыграли важнейшую роль, показав жителям провинции пьесы именитых авторов, пусть и в упрощенной версии. Впоследствии в Чехии возникла традиция семей бродячих кукольников. Они передавали свою профессию по наследству.

Нина Маликова, фото: Tomáš Vodňanský, ČRoНина Маликова, фото: Tomáš Vodňanský, ČRo «Помимо этого, кукольники играли на чешском языке, что было очень важно в период национального возрождения. Второй значительный период наступил в начале XX века, до возникновения Чехословацкой Республики и после этого. Замечательным было стремление педагогов, интеллигенции и художников заниматься этим видом театрального искусства, создавать новые декорации. Одновременно возникали любительские, но очень качественные кукольные театры»,

– рассказала Русской службе «Радио Прага» Нина Маликова.

Марионетки в сговоре с дьяволом

В целом же, профессия кукловодов в XIX веке была довольно рискованной, они могли попасть под подозрение в участии сговора с нечистой силой и запросто угодить в тюрьму. Заглянем сегодня в Музей кукольных культур в Хрудиме, где нам об этом расскажет ее директор Симона Халупова.

Фото: Dominika BernáthováФото: Dominika Bernáthová –На территории чешских земель до примерно 1870 года действовал закон, наказывающий за сговор с дьяволом, что сегодня может вызвать у нас лишь смех и недоумение. Бывали такие случаи, когда на владельцев бродячих кукольных театров клеветали зрители, заподозрившие актеров в чем-то неладном. "Как же так – фигурки, откуда-то загадочно появляясь и куда-то так же исчезая, сами движутся и говорят", – рассуждали зрители.

Особенно небезопасным сулило стать выступление кочевой труппы в какой-нибудь отдаленной деревне, жители которой легко поддавались обману, созданному театральной иллюзией. Над кукольниками из-за этого нависала угроза попасть за решетку, как и в том случае, когда содержание театральной сценки могло рассматриваться как призыв к пробуждению национального самосознания: чешский народ в те времена еще не самоопределился.

Фото: Muzeum loutkářských kultur v ChrudimiФото: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Единственным достоянием семей кукольников были марионетки

Фото: Muzeum loutkářských kultur v ChrudimiФото: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi Постоянная экспозиция организована таким образом, чтобы посетители получили представление об истории и развитии кукольного искусства. О том, как выглядели самые разные театральные куклы с примерно XIX века до середины XX в.

– Они похожи на людей, но стилизация образов со временем существенно меняется. Куклы были очень дорогими, семьи кукольников владели коллекциями от пятнадцати до полусотни единиц в зависимости от того, насколько они были состоятельными – на деле это было их главное имущество. Примечательна история Арноштки Копецкой (1842 - 1914), одной из потомков прославленного рода кукольников. Серьезно заболев в начале прошлого века, ей пришлось озаботиться состоянием своих финансовых дел и продать eдинственное свое достояние в виде коллекции марионеток. Она сейчас является собственностью Национального музея. Копецкa благодаря этому безбедно прожила на вырученную сумму два или три года.

Свободомыслие по–кукольному, или Спейблотерапия

Йозеф Скупа, фото: Зденька КухиневаЙозеф Скупа, фото: Зденька Кухинева Блестящим примером свободомыслящих героев кукольного круга можно считать безобидного круглоголового Папашу Спейбла, вышедшего на сцену в далеком 1920 г., и его сына Гурвинека, созданных гениальным пльзеньским кукловодом и режиссером Йозефом Скупой. Кукольные отец и сын представляют противоположные взгляды двух разных поколений на жизнь. В 1930 году в доме Спейбла раздался лай песика Жерика, и в гости к Гурвинеку зачастила подружка Маничка. Спейбл и Гурвинек прославились еще в период Первой Чехословацкой республики, пережили нацизм и коммунизм. Некоторые выражения из их обихода стали крылатыми. Недавно мне приходилось слышать, как один психолог рассуждает на тему спейбло- и гурвинотерапии.

Последний фильм с участием этой забавной семейки был снят в 2017 году. Чем не доказательство того, что архетип этих героев и их мотивы интересны и для нового поколения режиссеров? Тем не менее, как признается глава музея в Хрудиме, ей бесконечно жаль того, что потенциал этих персонажей, заключающийся в способности пародировать злободневные общественно-политические проблемы так, чтобы люди, насмеявшись от души, смогли всерьез об этой ситуации задуматься, используется явно недостаточно.

Фото: Muzeum loutkářských kultur v ChrudimiФото: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi – Я приведу пример. Когда началась немецкая оккупация чехословацкой территории, власти стремились заткнуть Йозефу Скупе рот. Он был способен высмеять в своих сценках дух пропаганды, который стремились в то время распространять пронацистские средства массовой информации. Сохранилась даже статья, в которой немецкие пропагандисты жаловались, что для того, чтобы угробить результаты их двухлетней работы, Спейблу и Гурвинеку достаточно было всего лишь одного-единственного часа на сцене.

Красноречивой иллюстрацией этого является тот факт, что Спейбла и Гурвинека заперли в сейфе гестапо в Пльзене. Нацисты как будто бы боялись очной ставки с чем-то сверъестественным, что отражалось в состоянии души этих персонажей. А душу в них вдохнул не кто иной, как Йозеф Скупа. И этого режиссера и кукловода наконец спрятали в тюрьму из-за того, что он слушал «вражеское радио». Позже традицию продолжил Милош Киршнер. Сегодня Спейбл и Гурвинек играют, главным образом для детей, а в те времена они вмешивались и в политику. Думаю, что и сегодня они могли бы очень метко прокомментировать актуальную ситуацию,

– уверена Симона Халупова.

Фото: ЧТФото: ЧТ

Да здравствует кукольный театр!

Милош Киршнер, фото: открытый источникМилош Киршнер, фото: открытый источник Йозеф Скупа дождался-таки освобождения из заточения, куклы после войны были отреставрированы, и самый старый кукольный театр не только в Чехии, но и во всей Европе, переехал из Пльзеня в Прагу. Милош Киршнер стал преемником Скупы, и говорил свыше сорока лет за Спейбла и Гурвинека, меняя голос с низкого на тонкий, как и его предшественник. После его смерти эстафета перешла к его ученику Мартину Класеку, который до сих пор озвучивает этих персонажей, чьими именами были названы астероиды в 1997 году.

Побывав в Музее кукольных культур, можно ознакомиться не только с экспозицией, рассказывающей об истории искусства театральных кукол в землях Чешской короны, но и совершить путешествие в мир кукол Индонезии, Китая и других стран. На сегодняшний день в стране существуют десятки, если не сотни кукольных коллективов и трупп. По данным Международного кукольного союза (UNIMA), на территории Чехии, Моравии и Силезии действует десять профессиональных кукольных театров. Традиция кукольного театра Чехии и Словакии была внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2016 году. Во многих городах и весях активную деятельность развивают и любители-кукловоды. Некоторые выступают регулярно, иные лишь по праздникам.

Фото: Muzeum loutkářských kultur v ChrudimiФото: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Лорета Вашкова
12-02-2020
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