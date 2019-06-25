Шекспир под пражским небом: новые постановки и полюбившиеся спектакли

«Летние шекспировские торжества», без сомнения, относятся к числу наиболее крупных, любимых и ожидаемых мероприятий в Чехии. В то же время это самый масштабный фестиваль, посвященный Уильяму Шекспиру, во всей Европе: спектакли проходят в Праге, Брно, Остраве и словацкой Братиславе. В этом году фестиваль продлится с 25 июня по 6 сентября. Постановки произведений великого английского драматурга можно увидеть в исполнении профессиональных актеров. Ежегодно в программу включается одна или несколько пьес на английском языке. Некоторые спектакли повторяются несколько сезонов подряд, однако каждый год зрителей ожидает премьера. О новинках в программе фестиваля рассказал его директор Михал Рыхлы:

— Этот год стал для нас важным рубежом: мы представим целых четыре премьеры, что для нашего фестиваля весьма необычно. Главная из них – «Зимняя сказка», которая будет показана в Праге. Это очень важный для нас спектакль, думаю, что все пражане уже о нем знают, потому что мы активно его пропагандируем. Еще одной премьерой станет «Отелло» в постановке театра Prague Shakespeare Company, этот спектакль пройдет сразу в нескольких городах. И хотя мы не первый год готовим для зрителей постановку на английском языке, мы решили, что хотим привлечь еще большую аудиторию, поэтому спектакль на этот раз будет с чешскими субтитрами.

Шекспир, Пражский град и Букингемский дворец

Фестиваль был основан в 1990 году по инициативе президента Вацлава Гавела, талантливого драматурга и заядлого театрала. Он обратился к режиссерам и артистам с предложением привлечь в Пражский Град как можно больше гостей. Фестиваль произвел огромный резонанс не только в чешском обществе, но и по всей Европе, о «Летних шекспировских торжествах» стало известно даже в Букингемском дворце. Сам принц Чарльз в личном письме проявил интерес к мероприятию и выразил надежду, что «Летние шекспировские торжества» будут развиваться. С 1998 года фестиваль проводится ежегодно.

Одним из основателей фестиваля стал Мартин Гильский – почетный профессор английской литературы Карлова университета, переводчик, крупнейший чешский шекспиролог. В 2001 году он был удостоен Королевского ордена Британской империи за популяризацию английской литературы, а в 2011-м – Государственной премии Чехии за переводы произведений Уильяма Шекспира. Профессор Гильский отметил, что «Зимняя сказка» занимает особое место в чешской истории и культуре:

— «Зимняя сказка» связана с созданием Национального театра. В 1864 году, когда главное здание театра еще только проектировалось, а на берегу Влтавы стоял Временный театр, здесь проходили «Шекспировские празднества», приуроченные к 300-летию великого драматурга. Кульминацией празднеств стало шествие актеров и горожан в костюмах шекспировских героев. И Пердита там выступала под именем «Perdita d'Art Bohemicas», то есть «Утраченное искусство Богемии». И точно так же, как главная героиня была после долгих лет возвращена в Богемию (или же Чехию), так и чешское искусство вернулось на родину, что стало кульминацией Чешского национального возрождения.

Дикие славяские земли в описании Шекспира

Создавая сказочную атмосферу своего произведения, Шекспир не стал придерживаться реальной истории и географии Европы: Гермиона у него — дочь русского царя, а Богемия находится у моря. Впрочем, возможно, это стало отражением представлений жителей Западной Европы тех времен, мало знавших о странах, находящихся восточнее Франции и Италии – для них все это было дикими землями. Это подтверждает еще одна сцена «Зимней сказки», которая сегодняшним зрителям может показаться немного забавной, несмотря на серьезность ситуации. Рассказывает профессор Гильский:

— После того как действие пьесы перемещается из Сицилии в пасторальную Чехию, где обитает множество диких хищников, в пути гибнет один из героев, со смертью которого связана одна из самых знаменитых сценических ремарок Шекспира: «exit pursued by a bear» – «убегает, преследуемый медведем».

Постановки Шекспира на языке Шекспира

Не менее ожидаемой премьерой является «Отелло» в постановке театра Prague Shakespeare Company, главную роль исполнит британский актер театра и кино Нари Блэр-Мангат, которого чешские зрители знают в основном по американским картинам: он играл в одном из фильмов «бондианы» – «Спектр», а также в детективе по рассказу Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Однако Нари Блэр-Мангат работает и в театре, Отелло ему играть не впервой: роль ревнивого мавра он уже исполнял на самых престижных британских подмостках – в Королевском национальном театре и в театре Олд Вик. Как сам актер видит свое участие в «Летних шекспировских торжествах»?

— Мне кажется, это огромная честь и огромный вызов одновременно. Когда я смотрю спектакли иностранных трупп, мне всегда кажется, что это своеобразное испытание, тест на то, действительно ли ты хороший актер. Ведь кроме языка тела и жестикуляции именно текст максимально передает чувства и настроения героев. А Шекспир, как мне кажется, актуален и по сей день именно потому, что смог максимально точно описать словами человеческие чувства, настроения и стремления. Так что выступать перед иноязычной аудиторий – это тест на то, достаточно ли ты хорош, чтобы передать всю гамму эмоций не через слова, а именно своей игрой. Конечно, большинство зрителей уже видели другие постановки «Отелло», многие знают сюжет, но ведь будут и те, кто придет на этот спектакль впервые. Так что я хочу еще раз подчеркнуть, что это серьезный вызов, но я рад его принять и с нетерпением жду момента, когда выйду на сцену.

«Отелло» можно будет увидеть в Праге, Брно и Остраве. Спектакль поставил известный британский театральный режиссер Гай Робертс, который уже несколько лет живет и работает в Праге. О том, насколько актуален сюжет драмы в современном мире, рассказал представитель Prague Shakespeare Company Скотт Балифье:

— Мы уже пятый год сотрудничаем с «Летними шекспировскими торжествами», и это для нас огромная честь. Это важно не только для нас, но, мне кажется, и для зрителей, которым мы приносим Шекспира на языке оригинала. В этом году мы ставим «Отелло», где обыгрываются очень важные на сегодняшний день темы – кроме любви, верности и ревности, это еще и тема чужеродности. Этот вопрос остро стоит и сейчас: как чувствует себя человек другой национальности, другой расы и цвета кожи, другого вероисповедания в чужой среде, как ему найти свое место в обществе.

Кроме пражских премьер спектаклей «Зимняя сказка» и «Отелло», в этом году состоятся еще две премьеры – «Укрощение строптивой» в Остраве и «Ромео и Джульетта» в Братиславе. Всего в рамках фестиваля будет показано тринадцать пьес Уильяма Шекспира, всего пройдет 157 спектаклей. А главная премьера сезона, «Зимняя сказка», откроет и закроет фестиваль. Полная программа и билеты уже на сайте «Летних шекспировских торжеств».