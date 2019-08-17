Сергей Ищук: «Каждая картина для меня как книга»

В небольшой мастерской густо пахнет творчеством – красками, маслом, ароматным кофе. Светлых стен практически не видно из-за картин, которые теснятся повсюду. Из окна виднеется кусочек главной площади Литомышли. Это – рабочее гнездо и место уединения Сергея Ищука, художника, который, несмотря на свои украинские корни, уже не мыслит своей жизни вне Чехии, а миниатюрный город Бедржиха Сметаны считает своим настоящим домом.
История Сергея и его семьи, однако, начиналась далеко от Чехии. И хотя художник успел уже отвыкнуть от русской речи, он с удовольствием вспоминает о своих родных.
«Мой отец приехал из Украины в 50-х годах. Приехал в Саратовскую область учиться. Встретил там маму, ушёл в армию, вернулся, женился, остался и прожил до самой смерти. Мы с сестрой тоже там родились. Фамилия у отца была Ищук – чисто украинская. Мать же была из донских казаков, девичья фамилия её – Беднова. Прадедушка был «белый», он ушел с Колчаком на Сибирь, в 32-м вернулся по амнистии и его убили. Бабушкин брат еще жив, ему сейчас 97 лет, и он живёт в Витебске, зовут его Беднов Василий Филиппович».
Склонность к рисованию, как это часто бывает, у Сергея обнаружилась в детстве: по его словам, он рисовал всю жизнь.
«Когда я был маленький, я ходил в детскую художественную школу. Родители не хотели, чтобы я по улицам болтался, друзья у меня были хулиганистые (смеётся). Я любил рисовать и рисовал постоянно, но никогда не думал, что в итоге стану художником. В 1988-м году ушел в армию. После армии, когда вернулся, лежал в госпитале. Было время подумать, что я хочу делать, как мне жить и куда идти».
Размышления привели его в Саратовское художественное училище. Вскоре наступили «лихие девяностые», страсть к кистям и краскам чуть было не пересилило желание заняться предпринимательством и необходимость заработать деньги на жизнь. Остаться в искусстве Сергею помог один из его учителей.
«Очень жаль, что недавно умер художник Виктор Фёдорович Чудин (в 2016 г. – прим. ред.). Он был представителем нашего саратовского андеграунда, относился к запрещенным художникам. Он говорил мне: «Зачем краски мешать, разводить грязь. Просто смотри на других и учись. Свет и тень – это Караваджо. Французы – импрессионисты, например – они же цвет не мешали. Возьмешь Моне – у него много фиолетовой краски в тенях. Так что цветом можно говорить. Вот Матисс – он говорил цветом». У Чудина тоже очень цветные работы. Тогда были лихие девяностые, было не до живописи. Я хотел заниматься предпринимательством, но Чудин мне сказал: «Зачем? Что ты делаешь? Бери кисть и рисуй! Хочешь краски? Приходи, дам тебе краски, рисуй у меня дома». Помог, в общем. Царствие ему небесное. Он мне многое посоветовал, я до сих пор пользуюсь тем, что он мне дал».
В Чехию Сергей приехал в 1996 году. Жил в Праге, спустя некоторое время перебрался в Литомышль, завёл здесь семью и нашёл друзей, в том числе среди чешских живописцев.
«Один из них, ему 97 лет, Вацлав Махань (чеш. Václav Macháň – прим. ред.), интересный человек. Болеет уже, но до сих пор работает, пишет. Очень интеллигентный и образованный. Все помнит, и первого президента Чехословакии, и реформы денежные».
Живопись Сергей уже давно воспринимает как свою основную работу, стараясь рисовать ежедневно, по режиму. Чаще трудится днём, но, когда настигает вдохновение или, по его словам, «Муза поцелует», то остаётся в мастерской до позднего вечера.
Часть работ Сергея выставлена в местной галерее Galerie de Lara. С семьёй Эвы Зоубковой, владелицей галереи и дочерью известного чешского скульптора Олбрама Зоубка (чеш. Olbram Zoubek – прим. ред.), семью художника связывают дружеские добрососедские отношения. Кроме того, его полотна периодически украшают стены кофейни El lamíno café в Литомышльском замке: в этом году выставка вошла в сопроводительную программу фестиваля Сметанова Литомышль (чеш. Smetanova Výtvarná Litomyšl – прим. ред.).
На вопрос об источниках вдохновения художник отвечает однозначно: пейзажи его совсем не интересуют, а вот люди – это другое дело.
«Пейзаж – это что-то мертвое. Камень, дерево – нет, это всё не то. Там только освещение «работает». А вот если возьмешь фигуру человека, то даже цвет кожи у каждого разный. Африканцы – и у них кожа разная, от светло-охровой до темной, черной с синим отливом».
Охотнее всего Сергей изображает на полотнах цветы и женщин. Он счастлив у холста и уверен: в живописи первостепенна любовь к своему делу, а вовсе не слава, деньги или конкуренция.
«Женщины – это же красота. Это символ, цветок, будущее, материнство. Самое лучшее, что Бог создал, как мне кажется – это цветы и женщины.
Конкуренции я не боюсь. Зачем её бояться? Делай, как думаешь, делай, как умеешь. А технология – она везде одинаковая. Главное, чтобы был хороший грунт, хороший холст и материалы, которыми ты пишешь».