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Рождественские колядки при прежнем режиме пели вполголоса

Лорета Вашкова
20-12-2019
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Чешские колядки, рождественские песни и напевы можно услышать в преддверии Рождества по радио и в телеэфире, на концертах профессионалов и любителей-энтузиастов, праздничных ярмарках и в качестве фоновой музыки в магазинах. Программу для аудиотрансляции в торговых центрах подбирают, конечно, не ради сохранения национальных традиций, а с целью заставить покупателя танцевать под свою дудочку. Очень скоро колядки, традиция которых до сих пор жива, зазвучат во многих домах и храмах. Им посвящена и выставка в пражском Музее музыки, которая так и называется «Рождественские колядки и песни» (Vánoční koledy a písně).

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Фото: Лорета ВашковаФото: Лорета Вашкова

Во временной экспозиции показаны не только сугубо рождественские издания, но и сборники, посвященные зимним темам.

Фото: Лорета ВашковаФото: Лорета Вашкова – На выставке представлены чешские издания сборников песнопений и колядок, тематически связанных с периодом Адвента и Рождества. Они появились на свет в первой половине минувшего столетия. Вот, например, в правой части витрины вы видите экспонат в виде брошюры, иллюстрирующей, насколько модным увлечением в Чехии в первой половине XX века стал лыжный спорт. Поэтому на обложках многих изданий появилось изображение лыж или представительниц слабого пола на фоне снежного пейзажа, облаченных в лыжный костюм,

– улыбается сотрудница Чешского музея Ольга Вит-Крумпольцова.

Как напоминают этнографы, колядки связаны с днем зимнего солнцестояния и относятся еще к дохристианскому периоду. После распространения христианства появились рождественские духовные колядки с христианскими текстами, с мотивами библейских и апокрифических сказаний. A какова их история на территории Чехии? Оказались ли они под запретом с приходом коммунистов к власти, и люди пели такое старочешское песнопение как «Родился Иисус Христос» (Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet' nám, radujme se!) – изначально гуситское, известное с XV века, лишь в кругу своей семьи или самых близких, которым могли доверять?

Ольга Вит-Крумпольцова и Маркета Кабелкова, фото: Лорета ВашковаОльга Вит-Крумпольцова и Маркета Кабелкова, фото: Лорета Вашкова – История колядок, рождественских обрядовых песен, берет у нас свое начало еще в средние века, и эта традиция сохранилась до сих пор. Во времена коммунистического режима публично действительно исполнялись колядки скорее нейтрального содержания, такие, в которых история рождения Христа не была так открыто выражена, так как в большинстве своем в колядках присутствовала пастырская тематика,

– рассказала заведующая музыкально -историческим отделением Чешского музея музыки Маркета Кабелкова.

– Какие колядки исполнялись во времена, когда людям навязывали атеизм? Изменялись ли предпочтения, например, в зависимости от региона проживания?

Фото: Лорета ВашковаФото: Лорета Вашкова –Предпочтения представляли собой, по сути, многослойное явление, так как людям были известны не только старые колядки, но и песни с рождественской тематикой, которые появились в Чехословакии в XX веке. И у нас знали и пели такие песенки как «Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas» ("Колокольчики, колокольчики, откуда голос ваш?") – это чешский вариант Jingle Bells, или изначально французскую песню. Ее пели по-чешски – Vánoce, Vánoce příchazejí, zpívejme přátelé ("Рождество приходит, давайте петь, друзья"). Так что такие песни звучали по радио и телевидению, тогда как колядки с исконно рождественской тематикой люди пели у себя дома, я думаю, практически везде.

Рассказ Маркеты Кабелковой дополняет коллега Ольга Вит-Крумпольцова:

– В каждом краю были свои типичные колядки или рождественские песни. Например, в Скенаржицах (часть города Высоке-над -Изерой в районе Семилы), были распространены такие восхваляющие Иисуса песнопения как «Pochválen buď Ježíš Kristus, milej Matěji!». Интересно то, что, несмотря на то, что многие из них рождались в относительно отдаленных от центра регионах, позже они распространялись повсюду.

Зимние пейзажи композитора Йозефа Богуслава Фёрстера

– Что вы считаете самым ценным экспонатом этой экспозиции?

– Наиболее ценными здесь являются пейзажи и иллюстрации чешского композитора и педагога Йозефа Богуслава Фёрстера (30 декабря 1859 – 29 мая 1951), который проявил себя также как художник. Они находятся у нас в хранилище и выставляются очень редко.

Небольшая по объему, но весьма интересная выставка, продлится в Чешском музее музыки, где хранится множество уникальных экспонатов, редких партитур и рукописей, до 6 января.

Лорета Вашкова
20-12-2019
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