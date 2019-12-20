Рождественские колядки при прежнем режиме пели вполголоса

Во временной экспозиции показаны не только сугубо рождественские издания, но и сборники, посвященные зимним темам.

– На выставке представлены чешские издания сборников песнопений и колядок, тематически связанных с периодом Адвента и Рождества. Они появились на свет в первой половине минувшего столетия. Вот, например, в правой части витрины вы видите экспонат в виде брошюры, иллюстрирующей, насколько модным увлечением в Чехии в первой половине XX века стал лыжный спорт. Поэтому на обложках многих изданий появилось изображение лыж или представительниц слабого пола на фоне снежного пейзажа, облаченных в лыжный костюм,

– улыбается сотрудница Чешского музея Ольга Вит-Крумпольцова.

Как напоминают этнографы, колядки связаны с днем зимнего солнцестояния и относятся еще к дохристианскому периоду. После распространения христианства появились рождественские духовные колядки с христианскими текстами, с мотивами библейских и апокрифических сказаний. A какова их история на территории Чехии? Оказались ли они под запретом с приходом коммунистов к власти, и люди пели такое старочешское песнопение как «Родился Иисус Христос» (Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet' nám, radujme se!) – изначально гуситское, известное с XV века, лишь в кругу своей семьи или самых близких, которым могли доверять?

– История колядок, рождественских обрядовых песен, берет у нас свое начало еще в средние века, и эта традиция сохранилась до сих пор. Во времена коммунистического режима публично действительно исполнялись колядки скорее нейтрального содержания, такие, в которых история рождения Христа не была так открыто выражена, так как в большинстве своем в колядках присутствовала пастырская тематика,

– рассказала заведующая музыкально -историческим отделением Чешского музея музыки Маркета Кабелкова.

– Какие колядки исполнялись во времена, когда людям навязывали атеизм? Изменялись ли предпочтения, например, в зависимости от региона проживания?

–Предпочтения представляли собой, по сути, многослойное явление, так как людям были известны не только старые колядки, но и песни с рождественской тематикой, которые появились в Чехословакии в XX веке. И у нас знали и пели такие песенки как «Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas» ("Колокольчики, колокольчики, откуда голос ваш?") – это чешский вариант Jingle Bells, или изначально французскую песню. Ее пели по-чешски – Vánoce, Vánoce příchazejí, zpívejme přátelé ("Рождество приходит, давайте петь, друзья"). Так что такие песни звучали по радио и телевидению, тогда как колядки с исконно рождественской тематикой люди пели у себя дома, я думаю, практически везде.

Рассказ Маркеты Кабелковой дополняет коллега Ольга Вит-Крумпольцова:

– В каждом краю были свои типичные колядки или рождественские песни. Например, в Скенаржицах (часть города Высоке-над -Изерой в районе Семилы), были распространены такие восхваляющие Иисуса песнопения как «Pochválen buď Ježíš Kristus, milej Matěji!». Интересно то, что, несмотря на то, что многие из них рождались в относительно отдаленных от центра регионах, позже они распространялись повсюду.

Зимние пейзажи композитора Йозефа Богуслава Фёрстера

– Что вы считаете самым ценным экспонатом этой экспозиции?

– Наиболее ценными здесь являются пейзажи и иллюстрации чешского композитора и педагога Йозефа Богуслава Фёрстера (30 декабря 1859 – 29 мая 1951), который проявил себя также как художник. Они находятся у нас в хранилище и выставляются очень редко.

Небольшая по объему, но весьма интересная выставка, продлится в Чешском музее музыки, где хранится множество уникальных экспонатов, редких партитур и рукописей, до 6 января.