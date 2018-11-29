Рождественская механика вертепа Томаша Кризы

В ближайшие дни для западных христиан начинается пора Адвента, когда в костелах, музеях и на площадях вырастут многочисленные вертепы из дерева и соломы, в загончиках будут мирно жевать сено живые ослики и пони, изображающие животных, присутствовавших при рождении Младенца Иисуса. Вертепы в Чехии появились гораздо раньше новогодней елки, поэтому не удивительно, что именно ясли – по-чешски «бетлем», т.е. Вифлеем – остаются главным и непременным атрибутом чешского Рождества.

Самое время отправится в Южную Чехию, чтобы взглянуть на «Ясли Криза» и другие рождественские вертепы, вышедшие из-под резца обычных жителей этого края. О вертепе Томаша Кризы, полюбоваться которым ежегодно приходят десятки тысяч посетителей, «Радио Прага» рассказывает этнограф Александра Звонаржова.

– Длина вертепа составляет 12 метров, ширина – два метра и два метра –высота, так что он действительно огромный. Однако его уникальность – прежде всего, в том, что в нем около 1400 фигурок, из которых 130 движущихся.

– Как создавалось это удивительное произведение?

– Пан Томаш Криза, чулочных дел мастер, уроженец города Индржихув Градец, решил его сделать, когда ему было всего девять лет, после того как увидел вертеп в доме своего дяди. Он начал работать над ним в 18 лет, создавая его всю свою жизнь, то есть занимался изготовлением деталей каждый день в течение 60 лет. И ежегодно демонстрировал свой вертеп всем желающим. С каждым годом эти ясли становились все больше и больше. А после смерти Томаша Кризы, когда работа была уже завершена, его сын передал вертеп в дар музею, и с тех пор он здесь находится.

– То есть это было своего рода хобби всей жизни. Кстати, в этом году исполнилось 180 лет со дня рождения мастера и сто лет со дня его смерти – он скончался в 1918 году. А где музей находился до того, как попал в музейный зал?

– В течение года он хранил вертеп в сложенном состоянии на полках, установленных по периметру комнаты. На Рождество он всегда его собирал и лично поворачивал рычаг, чтобы привести вертеп в движение. Он интересен еще и как исторический артефакт, ведь вертеп начал создаваться в середине XIX века, а завершен был в начале ХХ-го.

– Среди создателей рождественских яслей мы видим и другие имена – Богдан и Эммануил Штайнохеры.

– Братья Штайнохеры были местными пекарями. Индржихув Градец считался настоящей столицей мастеров вертепного дела – в XIX веке практически в каждом доме на Рождество в окне обязательно появлялись ясли, которые выставляли хозяева. И Штайнохеры были одними из тех, кто делал их своими руками. Они создали два больших вертепа, которые можно назвать семейными, поскольку они поместили туда фигурки своих предков. Один из вертепов – механический, а другой обычный, статический. В ходе реконструкции, проходившей в музее в 1970-х гг., было принято решение, что эти вертепы будут соединены с яслями Томаша Кризы, поэтому здесь они представлены как одно целое.

– Следует отметить, что, хотя это работа разных мастеров, вертеп Кризы и вертепы Штайнохеров прекрасно дополняют руг друга.

– Это связано с тем, что в то время все делалось примерно одинаковым способом, так что обычный зритель не поймет, где заканчивается работа Кризы и начинаются вертепы Штайнохеров, но здесь сделаны обозначения. Их также можно отличить по величине фигурок. У Кризы они значительно меньше и тоньше проработаны, а Штайнохеры делали их крупнее.

– Неужели Томаш Криза все делал своими руками? Или он все что-то покупал у других?

– Он действительно все делал сам. Интересно то, что он самостоятельно изобрел материал, из которого их делал. Изначально он лепил их из хлебного теста – раньше был такой способ, а потом придумал специальную массу, которую наносил на «скелет» фигурки, после чего придавал ей форму. Затем он шил для фигурки костюм, на который вновь наносил свой состав. Таким образом, одежда затвердевала, однако оставалась струящейся. Особенность вертепа еще и в том, что там изображены здешние края, так что мы видим, какие ремесла существовали в ту пору, как тогда строили дома. Однако самая уникальная часть вертепа – это сам механизм, поскольку мастер создал его самостоятельно. При этом он не был инженером, так что, наверное, ему приходилось непросто. Он действовал путем проб и ошибок – соединял, подрезал, пока его детище не начинало работать. Кроме того, Криза использовал для создания своего механизма все, что у него находилось дома – катушку от ниток, скалку для лапши, часть старой прялки. Все это он соединял проволокой и такими «бесконечными ремнями», как мы их называем, и, собственно, на них помещал фигурки. При помощи одного-единственного мотора вертеп работал целый день. Раньше он приводился в движения силой рук пана Кризы, сегодня вертеп действует на электромоторе, однако это все та же система, что тоже уникально.

Жизнь Южной Чехии XIХ века в миниатюре

– Если взглянуть на этот вертеп как на единое произведение, то в центре, разумеется, находится Святое семейство, представленное в восточном стиле, храм с круглыми куполами, башенки, скалы, деревья. А что еще нам показывает Томаш Криза?

– Криза работал в том же порядке, что и другие мастера, сделав сначала Святое семейство, волхвов, пастухов, овечек. Типичны для чешских вертепов и фигурки музыкантов – здесь они тоже присутствуют, включая волынщика. Также мастер помещал в свое творение все, что видел вокруг себя. Так что когда в город приходили продавцы яблок из Тироля, то он изображал их в характерных высоких шляпах. Он показывал здесь местную городскую архитектуру, поместил сторожей на стены, изобразил заглянувшего в город еврея. Есть тут и религиозные мотивы, например, бегство в Египет, обрезание Иисуса. Особенно интересно рассматривать местный ландшафт – кузницу, крестьянскую усадьбу, где крестьянка взбивает масло, где молотят зерно. Так что на примере этих яслей можно увидеть, как жили и работали в те времена.

– Уникальность Вертепа Томаша Кризы подтверждена и тем, что он внесен в Книгу рекордов Гиннесcа.

– В 1998 г. нам удалось записать его в Книгу рекордов как самый большой самодельный механический вертеп в мире. И мы по праву годимся тем, что нам удалось это сделать. Благодаря Томашу Кризе здесь продолжается традиция создания вертепов, и этим занимается и молодежь – у нас в городе Индржихув Градец есть несколько собственных мастеров. Так что замечательно, что традиция не прерывается. Кроме того, мы проводим множество мероприятий, например, традиционно устраиваем выставку в соборе Иоанна Крестителя.