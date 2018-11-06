Российское кино – «не отстает от голливудской продукции»

Фестивальные показы пройдут до 11 ноября не только в столице, но и в областных центрах: Иглаве, Оломоуце и Злине. Чешскому зрителю представят картины самых разных жанров: исторические фильмы «Легенда о Коловрате» и «Собибор», драмы «Аритмия» и «Непрощенный», мультипликационные и документальные фильмы – «След мамонта» Сергея Ястржембского, «Дикий рай: Россия», снятый в сотрудничестве с National Geographic, и многие другие. Программу открыл фильм «Салют-7», снятый в 2017 году. В России он стал рекордсменом в прокате, а также собрал ряд наград, среди которых премия «Ника» за лучшую операторскую работу и «Золотой орел» за лучший фильм и лучший монтаж.

Премьера ленты состоялась в октябре 2017 года. Пражский показ, как отмечают организаторы фестиваля, это зарубежная премьера кинофильма о космической станции, находящейся на орбите в беспилотном режиме – она неожиданно перестает отвечать на сигналы Центра управления полетами. На орбиту отправляют спасательный экипаж. Ему предстоит найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Авторы фильма вдохновились реальными событиями. В 1985 г. оборвалась связь с советской космической станцией «Салют-7», задача устранить неполадки была возложена на космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных.

«Народ не знал, как мы там замерзали»

Виктор Савиных в интервью Русской службе «Радио Прага» непосредственно перед пражским показом фильма отметил факты искажения действительных событий на экране. По его словам, он видел картину «Салют-7» раз десять.

– И даже, может, больше. После того как картину смонтировали, мне ее несколько раз показывали, и я возражал против всего того, что они там напридумывали … Они ведь сделали сценарий по моей книге «Записки с мертвой станции».

– Что именно создатели фильма напридумывали из того, что не соответствует действительности?

– Ну, например, устроили пожар на транспортном корабле, или кувалдой долбили солнечный датчик, что просто ужасно – я был против этого … – Авторы фильмов, как общеизвестно, далеко не всегда стремятся восстановить подлинный ход событий, а хотят построить собственную реальность, которая сможет захватить воображение зрителей…

– Ну, может быть, да. Но, представляете, этот пожар в фильме ... Они сожгли корабль и пытались на нем улететь обратно на Землю! Все, кто в технике хоть что-нибудь понимают – это же совершенно невозможно!

– Прислушивались ли в процессе съемок создатели фильма к Вашему мнению?

– Нет, они приезжали ко мне несколько раз еще до съемок, писали сценарий, который мне потом прислали. Я, конечно, обалдел, половину из него вычеркнул и отправил им обратно. И больше я их не видел. Фильм сняли без меня, не приглашали на съемку трюков и т.п. Это ужасно, я так на них обиделся.

– А ваше отношение к авторам кинокартины в процессе того, как вы вновь и вновь смотрели этот фильм, как-то менялось или осталось прежним, как и после первого просмотра?

– Нет, не изменилось.

– Тем не менее, Вы сегодня присутствуете на презентации этой ленты, с каким чувством вы готовитесь к встрече с пражским зрителем?

– Ну, не знаю, неплохо было бы после того как люди посмотрят фильм, чтобы они мне задали вопрос – тогда я могу что-то зрителям сказать, а перед фильмом ничего не могу… Вчера мы были на открытии фестиваля в городе Злин, и там я выступал перед началом фильма, но поскольку зрители его еще не видели, то и вопросов у них, конечно, не было.

– Видите ли вы в чем-то и позитивный посыл этого фильма?

– Да, вижу – Вы знаете, самое главное, что его сделали. Все уже, естественно, забыли о том полете, который состоялся в 1985 году. Пресса о нем практически ничего не писала, потому что не разрешали писать. Поэтому все было закрыто, и народ не знал всех подробностей, как мы стыковались, как мы там замерзали, как оживляли станцию – все было сложно. Ну, вот, сейчас все вспомнили и с радостью смотрят этот фильм. Я встречал многих людей, которые мне рассказывали: «Замечательный фильм, я там плакал …». И моя жена говорит, что плакала…

– На Ваш взгляд, в чем состоит вклад этого полета в развитие космонавтики?

– Мы отработали возможность стыковки с некооперированными объектами – на всякий случай, в космосе все может случиться. Благодаря этим методам, которые мы применили при стыковке со станцией, сейчас можно прилететь на любой объект, который не санкционирован или был как-то поврежден.

Виктор Савиных в Праге – далеко не впервые

– Мы здесь в 2010 году проводили большой космический конгресс, тогда собрались космонавты из многих стран. Сейчас здесь вроде бы стало больше китайцев, я сегодня гулял по Карлову мосту – просто не протолкнешься. Это мне напомнило Чемпионат мира по футболу в Москве, Неглинная улица была полностью запружена представителями всех стран, которые в нем участвовали. И вот сегодня вижу – китайцы, японцы здесь, есть у людей интерес к Праге. Прага восстанавливается: когда я первый раз сюда приехал, было очень много завешенных домов, а сейчас они практически все открыты, и все это – здорово,

– говорит почетный гость фестиваля Виктор Савиных.

Лента была позитивно встречена критиками и зрителями. А как картину приняла чешская публика?

В день открытия в зале было много молодых людей, которые хорошо знакомы с мировым кинематографом и, в первую очередь, с голливудскими картинами. После показа «Радио Прага» попросило их поделиться впечатлением от фактически первого российского космического блокбастера.

— Фильм был отличный, я люблю приключенческое, динамичное кино с интересным сюжетом. И мне кажется, что по качеству съемки он действительно не отстает от голливудской продукции. Меня интересует русская культура, поэтому я и решил посетить этот фестиваль.

Внимание одних зрителей было, бесспорно, приковано к технической составляющей фильма и использованию спецэффектов, других увлекла историческая основа сюжета. О своих впечатлениях рассказала выпускница Философского факультета Карлова университета:

— Я действительно в восхищении. Это очень красивый, интересный, захватывающий фильм, он впечатляет. Кроме того, всегда интересно посмотреть кино, основанное на малоизвестных исторических событиях. Я окончила кафедру русистики в Карловом университете, меня очень интересует русский язык, русская история и культура.

«Приключенческая линия не перебивает общечеловеческую»

На показе также присутствовали и виднейшие деятели чешского кинематографа. Один из них – режиссер Зденек Трошка, автор популярных детских сказок и культовых чешских комедий, например, трилогии «Солнце, сено и ...». Каково его профессиональное мнение о работе российских коллег?

— Я просто в восторге, это прекрасный фильм. Я советую всем сходить в кинотеатр и посмотреть эту картину. Это отличный благородный фильм, в котором приключенческая линия никак не перебивает общечеловеческую. Картина действительно сделана крайне профессионально, к тому же фильм просто очень человечный.

«Об исторических событиях, о которых большинство не подозревает»

Для молодежи события того времени – это уже история. А каково впечатление от фильма у человека, который активно работал и был тесно связан с событиями в Советском Союзе? Говорит журналист Вера Ивановичова:

— Меня этот фильм заинтересовал в первую очередь потому, что он основан на исторических событиях, о которых большинство людей и не подозревает. В период, когда проходит действие фильма, я была в СССР, работала журналистом, вела политическую рубрику. Но я совсем не помню этого события: очевидно, это действительно старательно скрывалось. Летом того же года проходит фестиваль молодежи, во многих акциях участвовали советские космонавты. И никто ни разу не упомянул о том, что произошло на этой космической станции. И я задумалась о том, насколько быстрее сегодня распространяется информация: подобную ситуацию уже не удалось бы скрыть. Хотелось бы отметить мужество и изобретательность советских астронавтов, которые с минимальным количеством техники смогли справиться с такой махиной. Я считаю, что это – настоящее чудо.

«Жаль, что в чешских кинотеатрах российских фильмов не увидеть»

Блокбастеры и приключенческие фильмы обычно пользуются популярностью в первую очередь среди молодежи. Однако в зале присутствовали и люди более зрелого возраста. Чем их заинтересовала эта лента?

— Фильм все время держал зрителя в напряжении. И это было не надуманное напряжение, а напряжение из-за человеческих ценностей, человеческих эмоций. Я отношусь к поколению, которое еще помнит период после Второй мировой войны, и мне искренне жаль, что в чешских кинотеатрах не показывают больше российских фильмов. К примеру, против этого фильма ничего плохого нельзя сказать: это реальная история, реальный человеческие эмоции, здесь нет никакой агитации или, не дай боже, попытки повлиять на выборы. Конечно, я понимаю, что и в России снимаются картины, которые гроша ломанного не стоят. Как, собственно, и большинство американских, которые у нас активно показываются: сплошное насилие и убийства, а самые большие герои – это полицейские и детективы. А в «Салюте-7» совсем другие ценности, это прекрасная лента. Если честно, я немного боялся этого фильма. Мы же знаем, как сейчас показывается космос – лохматые обезьяны и «зеленые человечки». А здесь не было подобных авантюр, которые бы вызвали недоумение или даже отвращение. Мне фильм очень понравился.

Мероприятие проходит под патронатом президента Чешской Республики Милоша Земана, а также при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза кинематографистов. Впереди еще пять фестивальных дней. На праздничном открытии была озвучена надежда, что чешские зрители поверят в российское кино, и оно появится в чешском прокате. Так это или нет – покажет время. А уже во вторник, 6 ноября, в честь 80-летия Владимира Высоцкого в рамках фестиваля будет показан фильм «Высоцкий: спасибо, что живой».