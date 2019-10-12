Российская актриса Ксения Раппопорт сыграла в фильме о Праге 70-х годов

В киноистории о Натане Цукермане (реальный псевдоним Филипа Рота), приехавшем в Прагу, Йонас Черник воплотил образ писателя-идеалиста, который на многое готов ради поиска и сохранения литературного наследия – рукописи убитого нацистом идишского автора.

«Я вырос на книгах Филипа Рота, и я считаю его одним из лучших когда-либо живших писателей. При этом раньше я никогда не читал его повесть «Пражская оргия». Когда я прочитал сценарий к фильму, я влюбился в эту историю и понял, что она во мне очень откликается. Я размышлял о еврейском писателе из Америки, который приезжает в страну, в которой он никогда не был, в Чехословакию, узнаёт о сложностях политической ситуации, и понял, что это прекрасная роль для меня. Ведь я бы поступил точно так же на его месте!»

Свобода провокации

Ксения Раппопорт играет Ольгу – звезду пражских тайных вечеринок, где правят бал вседозволенность, спиртное и наслаждение жизнью. У Ольги непростой характер и болезненная история: супруг, с которым её связывала страстная любовь, оставил её ради молодой актрисы и перебрался в Нью-Йорк. Именно он позднее направил Натана Цукермана к жене за рукописью. Героиня Ксении обо всём говорит шутя, но экспрессия её монологов достойна театральных подмостков – по словам актрисы, работать с таким персонажем несложно.

«Когда характер написан хорошо, внятно, ярко, когда в нем столько переворотов и возможностей, то играть намного легче, чем когда играть просто нечего. Не нужно ничего высасывать из пальца – только наполняй!» Ксения относится к своей героине с большой симпатией. Страстность Ольги и её способность идти до конца в любой ситуации она объясняет искренностью натуры.

«Мне кажется, что она – очень открытый и прямолинейный человек, к тому же провокатор по своей природе. Так что её поведение – это не агрессия, а скорее защита и провокация». Серьёзный отпечаток на характер героини накладывает непростая политическая обстановка в Чехословакии.

«Я думаю, что она – большой патриот, и очень страдала от того, что происходило в её стране (в Чехии – прим.ред.), мучалась вместе с ней и переживала это, как могла». При этом Ольга не жалуется, не сдаётся и не просит помощи – некоторым их этих качеств определённо можно позавидовать, считает Ксения.

«Мне хотелось бы быть такой смелой и настолько свободно изъявлять свои желания, но, во-первых, у меня есть дети, и меня это серьёзно ограничивает. Безбашенность в женщине пропадает с появлением ребёнка. Во-вторых, у меня есть родители – в общем, большой круг ответственности. Возможно, я сейчас ищу себе оправдание. А вот по поводу просьб о помощи у меня другое мнение. В юности я была страшно горда тем, что ни у кого ничего не прошу и всё делаю сама. С возрастом я поняла, что это ерунда и гордыня. Нет ничего унизительного в том, чтобы позвонить другу и сказать: «Здравствуй, мне нужна твоя помощь».

Сага о двоих

Краткое двухдневное общение Ольги с Натаном в фильме – одни из самых ярких сцен.

«Когда мы снимали, мне казалось, что эти два человека, будучи оба сильными по своей природе, могли бы быть вместе. Но они понимают, что каждый из них настолько авторитарен, самодостаточен и силён, что, скорее всего, ничего не получится, что они просто разобьются друг о друга. Поэтому они не сближаются, хотя им обоим этого очень хочется».

По словам Ксении, режиссёр Ирена Павласкова видела эти отношения несколько в другом ключе. Партнёр Ксении по фильму, Йонас Черник, уверен, что у союза главных героев не может быть будущего.

«Натан и Ольга? Про их отношения можно было бы снять вторую часть фильма. Но нет, я не думаю, что у них есть будущее. Этой историей всё начинается и ею же заканчивается. Они появились друг у друга в важные моменты в их жизни, и обоим это принесло опыт, озарение, они чему-то научились».

Ничто не забыто

Оба актёра с большой серьёзностью отнеслись к историческим «кулисам» сценария.

«Мне кажется, это были одни их самых драматичных лет для обеих наших стран. Поломанные жизни, судьбы, сознание. Многими людьми этот период в истории до сих не переосознан и не переоценён. Хотя всё равно было творчество, искусство, и люди всё равно могли быть счастливы», - говорит Ксения. Перед съёмками фильма Йонас, по его словам, тщательно изучал историю Чехословакии 70-х годов и отметил неизгладимый след, который оставил в обществе период тоталитаризма.

«Единственная возможность быть свободным в то время - это было найти свой способ самовыражения, который оставался тайным для правящего режима. Сегодня люди в Чешской Республике делятся на две категории. Первая – это молодёжь, которая родилась после революции, и у них совсем другие представления о жизни. Для них те события – просто история. Но для тех, кто был свидетелем революции, жизнь разделилась на «до» и «после», и они постоянно вспоминают о том времени – это отражается в искусстве, в театре, в музыке. Во всём, что создаётся в обществе. Это поразительно и очень важно, что чехи не позволяют себе забыть об этом периоде».

Ирена Павласкова стала первым чешским режиссёром, получившим согласие и права на экранизацию повести «Пражская оргия» непосредственно от самого автора произведения. Выхода фильма в прокат Филип Рот уже не дождался – обладатель Пулитцеровской премии скончался в мае 2018 года.

Фильм «Пражские оргии» можно посмотреть в пражском кинотеатре «Люцерна», сети кинотеатров Cinestar и Cinema City и других.