Романтика хай-тека Эвы Иржичной

Родилась Эва Иржична в 1939 году в Злине – городе, который обувной магнат Томаш Батя превратил в образец архитектуры функционализма. Хотя еще в детстве родители увезли ее в Прагу, в родном Злине она часто бывает и сегодня. В столице Эва Иржична окончила Чешский технический университет и Художественную академию. В 1968 году, после советского вторжения, эмигрировала в Великобританию. Ей было 29 лет. Сегодня Эва Иржична живет в Лондоне и в Праге – в каждой из столиц у нее – своя студия-мастерская.

Говорят, что, будучи еще начинающим архитектором, Эва отказалась от выгодного крупного заказа, поскольку пришлось бы сносить изначальное здание. В итоге заказчик пересмотрел решение, Иржична получила заказ, а Лондон сохранил старинный дом.

С критикой к себе и другим

«Я весьма критически подхожу и к себе, и к другим. Думаю, что когда ищешь ошибки, начинать нужно с себя. Когда человек считает, что может подняться выше, чем способен, то его ждет болезненное падение», – так Эва Иржична сформулировала свое кредо в интервью «Чешскому Радио» два года назад.

Сегодня Иржична, без сомнения, принадлежит к элите европейских архитекторов. «В ее архитектуре мне нравится, что, с одной стороны, ее можно назвать техницизмом, а с другой, там много фантазии и определенной романтики, что, казалось бы, противоречит друг другу, но у Эвы это не так. Это – особенные, хрупкие работы», – объясняет историк архитектуры Зденек Лукеш.

В Чехии Эва Иржична бывает часто. В прошлом году она участвовала в проектировании факультета университета в Злине и здания в центре Праги, рядом со Староместской площадью. В интервью «Радио Прага», записанном в июне 2018 года, Иржична поделилась своими мыслями о том, как может взаимодействовать архитектура прошлых веков и сегодняшнего дня. С архитектором беседовала Ирина Ручкина.

– Как вы думаете, можно ли найти золотую середину между сохранением исторической и развитием современной архитектуры?

– Я твердо уверена, что это возможно. Вы знаете, у итальянцев был Карло Скарпа, который занимался реконструкцией и восстановлением музеев, театров и других важных архитектурных объектов. Благодаря ему, приехав в Венецию, вы можете в полной мере насладиться красотой исторических зданий: они реконструированы, их внешний вид максимально приближен к первоначальному облику, но в то же время они модернизированы и продолжают служить жителям города. И сделано это очень деликатно, с уважением к истории и архитектуре – у итальянцев это в крови, они умеют обращаться с исторической застройкой так, чтобы она сохранялась на века и не требовала сноса: вы же понимаете, что намного легче что-то разрушить и заменить новым. Впрочем, иногда просто нет другого выхода: сохранение некоторых зданий может блокировать строительство новых объектов, важных для развития города.

Я живу в Лондоне уже пятьдесят лет, и некоторые постройки, которые были созданы моими коллегами пятьдесят лет назад, теперь являются охраняемыми архитектурными памятниками. Период, за который здания переходят в категорию памятников архитектуры, сокращается. И я верю в то, что человек может проявлять деликатность при работе со старинными объектами, а не пытаться везде продемонстрировать свой взгляд на предмет. Напротив, надо понять и оценить то, что создавалось до нас, и лишь немного изменить построенное ранее, чтобы оно могло служить нам и сегодня.

«Самую ужасную архитектуру я видела в России и в Китае»

– Какой город в этом смысле мог бы стать для Праги примером, а чего, напротив, лучше избежать?

– Это очень непростой вопрос. Хороших примеров для подражания не так уж много. Раньше я всегда говорила – Барселона, но сейчас и Барселона стала меняться. Хотя она до сих пор является городом, где историческая и современная архитектура сосуществует в весьма гармоничном симбиозе. А что касается отрицательных примеров, то самое ужасное, что я видела, было в России и в Китае, хотя, конечно, негативных примеров существует великое множество по всему миру.

– А какой город является для вас самым большим источником вдохновения?

– Я не знаю, черпаю ли я вдохновение в каком-то конкретном городе. Я очень люблю путешествовать, и мне повезло, что в жизни у меня была возможность много поездить по миру и увидеть множество разных городов. И в каждом есть что-то, что привлечет ваше внимание. Так, к примеру, в прошлом году я несколько раз была в Вероне, и всегда находила там что-то новое, некий исторический след, перекликающийся с тем, чем мы занимаемся сегодня. Например, то, как они мостили улицы, каким образом обустраивали внутренние дворики, веранды и террасы, как решали проблему вентиляции – все это очаровывало меня. Но в то же время я не могу сказать, что Верона – самый красивый исторический город. По всему миру, где бы я ни побывала, я узнавала что-то новое, училась чему-то. Это касается и России, которую я упомянула ранее. Знаете, русская народная архитектура прекрасна, она совершенно особенная и уникальная, но то, что происходило и происходит в этой стране до сих пор – это страшно, это поистине угроза для всего мира. Не зря принято считать, что архитектура является зеркалом своей эпохи, это действительно так. Мир чрезвычайно интересен, повсюду столько всего, что может стать источником вдохновения, что может научить человека чему-либо. Достаточно лишь уметь видеть, наблюдать, смиренно познавать и учиться, а не критиковать».

Почерк Эвы Иржичной – создание «воздушного» пространства. Она работает со стеклом и сталью в стиле хай-тек. «Эва вплотную соприкоснулась с этим стилем, стажируясь у одного из крупнейших архитекторов современности – барона Роджерса Риверсайда, который, помимо прочего, был соавтором Центра Помпиду в Париже и создателем множества зданий в разных странах мира», – напоминает историк архитектуры Зденек Лукеш.

Автовокзал Canada Water и вестибюль музея Виктории и Альберта

В Великобритании Эва Иржична принимала участие во многих крупных проектах – порт в Брайтоне, здание страховой компании Ллойда, автовокзал Canada Water, вестибюль музея Виктории и Альберта. Заслуги мастера были оценены на ее второй родине – из рук королевы Елизаветы Эва Иржична получила орден Британской империи.

Большую известность ей также принесли интерьеры, считает Зденек Лукеш. «Она нашла заказчиков среди владельцев модных бутиков, которые хотели получить что-то особенное, что-то отличающееся от того, что есть у всех. В этом стиле она достигла вершин мастерства – особую славу ей принесли ее лестницы».

Та, которая не приемлет компромиссы

Эва Иржична спроектировала Оранжерею Пражского Града, здание отеля Josef, интерьеры Танцующего дома и собора св. Анны в Праге, Конгресс-центр и университетский комплекс в Злине.

Одну из знаменитых лестниц Эвы Иржичной – прозрачную конструкцию в виде спирали – можно будет увидеть в пражской галерее DOX, где пройдет ретроспективная выставка ее работ. «Эва Иржична – настоящий феномен. Это женщина, которая смогла прорваться в этот традиционно мужской мир. Разумеется, ситуация уже меняется, и сегодня женщина-архитектор – не такое редкой явление, как было когда-то. Однако Эва – ошеломляющее свидетельство способности бескомпромиссно отстаивать свои принципы. Я думаю, что это само по себе обладает огромной ценностью для работы, в которой есть как творческая, так и техническая сторона», – считает директор центра DOX и куратор выставки Леош Валка.