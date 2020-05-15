Радек Рейшек – хранитель звонницы Пражской Лореты и колокольный архивариус

Столичная Лорета насчитывает три башни, звонница располагается в центральной башне. Колокола для нее отлил голландский мастер Клод Фреми. Благодаря СМИ сегодня звонницу Пражской Лореты знают во всем мире. С уникальной звонницей жизнь Радека Рейшека связана последние три десятилетия. В числе его предшественников на протяжении столетий были простые монахи и выдающиеся музыканты.

– «В 60-х и 70-х годах прошлого века сюда в башню играть на колоколах ходил консерваторский профессор Ладислав Вахулка. Звонарей в Лорете было много, однако, точного архивного списка их имен у нас нет».

Сегодня, кроме Радека Рейшека, на колоколах Пражской Лореты, к великой радости горожан и туристов по воскресеньям приходят играть сразу несколько музыкантов. Еще недавно среди них была и женщина.

– «На колоколах Пражской Лреты некоторое время, до рождения ребенка, играла Аленка Михалкова-Маршикова, которая сегодня работает на «Чешском Радио» на станции «Влтава»».

Исполнение мелодии на колоколах – дело нелегкое

Во-первых, сложность собой представляет клавиатура, каждая клавиша которой специальным образом связана с языком конкретного колокола. Причем звуки извлекаются не только при помощи рук, но также и ног.

«К клавиатуре приходится привыкать достаточно долго. Своими размерами и типом механики она отличается от всего, к чему мы привыкли. На колокольной клавиатуре трудно играть пальцами, так как ход механики достаточно тугой. Чаще всего музыкант играет ребром ладони. На некоторые клавиши можно нажать большим и средним пальцами, остальные для этого непригодны, как будто их и вовсе у человека нет.

Есть здесь и педали, которые связаны с верхними клавишами, дублируя их. Как это выглядит, очень хорошо понимают органисты. У музыканта ограничены возможности играть руками, поэтому, когда необходимо, я могу сыграть определенный тон, нажав ногой на педаль», – рассказывает Радек Рейшек.

Звонница Пражской Лореты, расположенная совсем недалеко от Пражского Града, была построена к 1634 году. Колокола для центральной башни изготовил Клод Фреми в период с 1683 по 1691. Всего карильон звонницы состоит из 30 колоколов, но играть можно на 27 из них. Оставшиеся три висят лишь для красоты. Их освящение осуществилось в 1695 году. Механическую систему, связывающую отдельные колокола с часами и клавиатурой (2,5 октавы), посредством которой музыканты могут играть на колоколах, сконструировал пражский часовщик Петр Нойман.

Время неумолимо

– «Сохранились на звоннице, естественно, колокола. Сохранилась, вероятнее всего, большая часть механики карильона, которая расположена ниже этажом. Место исполнителя с клавиатурой, к сожалению, не столь старое – с 60-х годов прошлого века. Насколько точно была сделана эта копия – не знаю. Правда то, что, когда в Прагу, чтобы поиграть на колоколах Пражской Лореты, приезжают музыканты из Голландии или Бельгии, то наша клавиатура у них вызывает некоторое удивление. Им приходится привыкать, так как голландский вариант клавиатуры, хотя пражская от них и происходит, отличается».

Особенностью Пражской Лореты является его звучание, чем обусловлен и репертуар

«В данном случае репертуар не может быть обширным. Есть проблема с настройкой. Многие люди жалуются, что Пражская Лорета звучит фальшиво. И да, и нет. Во времена возникновения этой звонницы еще использовалась неравномерная темперация. Наш карильон настроен соответствующим образом. Некоторые тональности можно сыграть достаточно чисто, а некоторые невозможно вовсе. Достаточно чисто здесь, например, звучит до-мажор. Ну, а си-бемоль мажор – катастрофа. В некоторых случаях и октава не всегда октава.

Кто разбирается и слышит, тот знает, что октаву мы скорее представляем себе, а вовсе не слышим. Несмотря на все особенности, я смог собрать достаточно большое количество сочинений, которые можно на карильоне Пражской Лореты сыграть – уже более ста. Приходится выбирать тональности и вносить некоторые изменения в мелодию. Какую-то романтическую мелодию с повторяющимися четырьмя аккордами здесь, не сыграешь, никто это слушать не будет. В нашем случае действует правило – лучше меньше, да лучше».

Коллекция

На протяжении 30 лет музыкант, композитор и педагог Радек Рейшек собирает коллекцию записей чешских колоколов. Идея родилась в недрах «Чешского Радио» на радиостанции «Влтава».

– «Идея родилась на «Влтаве» сразу после бархатной революции. По сути это было проявлением голода по духовным ценностям, которые в период правления коммунистов не мог быть утолен. Признаюсь, что эта идея мне не принадлежит. Ее авторство принадлежит драматургам радиостанции «Влтава». Они хотели, чтобы каждую неделю в эфире прозвучал какой-то новый колокол. Сначала я схватился за голову. Я не знал, каким образом обеспечить еженедельные записи, но потом все продумал и согласился. За одну поездку в конкретный регион записывается звучание сразу 5-6 колоколен – на целый месяц вперед. Надо было просто придумать систему и все получилось».

В коллекции Радека Рейшека и радиостанции «Чешское Радио – Влтава» на сегодняшний день уже собрано более тысячи различных колокольных записей. Кроме этого ведется и тщательное документирование всех колоколов, чей голос попал в коллекцию – кроме технических параметров, таких как вес, толщина, год отливки и так далее в реестре отражен также и узор, украшающий колокола. Обязательны фотографии и гипсовая копия рельефа.