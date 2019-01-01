Принцесса с мельницы взошла на трон популярности

Отличительная черта чешских сказок – наличие элементов комедии. Например, «Жил-был один король» – правитель бездумно выгоняет из дома самую умную из трех дочерей, которая ко всему умеет прекрасно готовить, отнюдь не является классической сказкой, а скорее сказочной комедией. И многие замечания короля Я Первого – его играет знаменитый актер и драматург Ян Верих, адресованы взрослому зрителю, отмечает киноисторик Павек Тауссиг. Картина изобилует множеством пародийных шуток, запоминается, помимо прочих своих достоинств, комизмом, возникающим из-за двусмысленности, истинным «мастер-классом» двух легенд чешской актерской школы – советника короля Итакдалее играет Власта Буриан, признанный «король комедии». Тексты песен к фильму сочинил будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Ярослав Сейферт.

Король с молочными усами, или Чем чехи лакомились в 1934 г.?

Первые опыты в этом жанре, пробы пера, были далеко не свободны от недостатков. В 1920 году кинооператор, режиссер и актер Сватоплук Иннеманн снял «Красную Шапочку». Его жена настояла на том, что будет сниматься в главной роли. На тот момент ей было более тридцати, и выглядела она великовозрастной девой в этой истории, предназначенной, как оказалось ко всему, более старшим зрителям. В эпоху немого кино, в 1927 году, появился любопытный фильм в жанре сказки Kašpárek kouzelníkem aneb Zázračný lék «Петрушка–волшебник, или Чудодейственное лекарство». В королевстве все хворают, в том числе и сам король. Фельдшеры – бессильны, и приглашают из Чехии Петрушку. Тот прописывает больным чудодейственное быстродействующее средство, которое поставит на ноги и пана короля, и всех детишек в королевстве. Что же исцелило народ? Пастеризованное молоко с пражского Радлицкого молокозавода! К сожалению не только историков, материалы о съемках этой ленты считаются утерянными. К слову, именно на Радлицком предприятии, промышленная территория которого раскинулась напротив столичного Смиховского вокзала, уже в 1933 году был произведен первый чехословацкий фруктовый йогурт – клубничный, а позже и абрикосовый. На рынке новинка появилась под названием Jovo в 1934 году и привлекла огромный интерес: лицензия на производство йогурта была продана пятнадцати странам Европы и ста двадцати молокозаводам в самой Чехословакии.

В 1930-40 годы даже признанные режиссеры опасались снимать сказки: полнометражные ленты в связи с расходами на специальные костюмы и трюки были высокобюджетными, и продюсеры считали фильмы для детей нерентабельными. В период Второй мировой войны режиссер и сценарист, выходец из рабочей семьи Мирослав Цикан наконец решил снять первый фильм по мотивам сказки «Длинный, Толстый и Зоркий» исследователя славянского фольклора и автора трагических историй К.Я. Эрбена, которого называют первопроходцем западно-славянского жанра ужасов. «Однако по вине немецких оккупантов замысел не удалось реализовать. Съемки должны были проходить в монастыре Желив, и немецкие цензоры вполне обоснованно опасались, что чешские зрители воспримут поединок добра и зла, которое олицетворял чернокнижник, как атаку на оккупантов», вспоминает киноисторик Павел Тауссиг. Работа над проектом была остановлена. Во время войны Циган, автор как ряда коммерческих и довольно банальных фильмов, так и лент, обладавших высоким художественным уровнем, снял под псевдонимом Фридрих Циттау (это также название саксонского города) два немецких фильма DAS SCHWARZE SCHAF и GLÜCK UNTERWEGS.

Первой классической киносказкой после войны стала «Горделивая принцесса» в 1952 году, завоевавшая огромные симпатии не только детских, но и взрослых зрителей. Давшая старт отечественнум киносказкам и вообще съемкам картин для детей.

Страсти по сказке

Сегодня у нас в гостях – «маэстро Сказка». Так нередко называют чешского режиссера, сценариста и актера Зденека Трошку, снявшего более двух десятков фильмов, не раз представлявшего свои фильмы также в России. Некоторые его кинокартины вошли в золотой фонд чешского кино, а продолжение «Принцессы с мельницы» возглавило рейтинг самых популярных и любимых телезрителями сказок 2017 года. В его домашней библиотеке находится около 250 книжек драгоценных его сердцу сказок. Некоторые из них лежат на ночном столике, две красуются на почетном месте: Трошка их украл, о чем нам также поведает. Режиссер нередко заглядывает в букинистические магазины в надежде натолкнуться на неизвестные ему сказочные истории. Любимыми странами режиссера Зденека Трошки являются Россия и Италия.

«Докажите мне, что любовь могущественнее золота!», - призывает в «Чертовщине » (Čertoviny), фильме Зденека Трошки, вышестоящий дьявол молодого бедняка Яна, полюбившего девушку из бедного сословия. И Яну это удается. Предоставим слово самому режиссеру.

– После каждого снятого фильма в памяти остается множество ситуаций и эпизодов, красивых и менее удачных, как уж случается в нашей жизни и на каждой работе. Вообще если говорить о фильмах-сказках, я снял их в целом восемь и вдобавок одну детскую комедию «Ботинок по имени Мелихар», сюжет для которой подсказала реальная жизнь. Это была самая первая моя полнометражная работа – можно сказать, школьная, так как все съемки проходили в школе на улице Бытовска в пражском районе Панкрац. А недавно я завершил работу над сценарием последней своей сказки, которую мы будем снимать в мае-июне 2019 года.

«Сказка о принцессе Ясненке и летающем сапожнике», снятая режиссером в 1986 г. по мотивам книги писателя Яна Дрды, собрала целый урожай наград, в том числе международных. Например, на кинофестивале в Чикаго ей достались лавры победителя, а в Бельгии – «Золотая видеокассета». К сказкам Дрды Трошка прикипел с раннего детства, как он рассказал, побывав в гостях у «Радио Прага».

– Я должен Вам признаться в одном проступке. В детстве я ездил с мамой в пионерский лагерь в Кубову гуть, это за городом Вимперк в регионе Шумавы. Мама работала в лагере медработником и брала нас с братом туда на каникулы. Несколько раз в неделю там устраивали показы фильмов, но главное – у них была прекрасно оснащенная библиотека, а к чтению я пристрастился с самого раннего возраста. И вот в той библиотеке я одолжил в «Чешские сказки» Яна Дрды, прекрасно иллюстрированные Йозефом Ладой. Я был очень восхищен этими историями, сказки были весьма длинными, что меня устраивало – тем больше времени я мог провести в обществе любимых героев. Я перечитал ее раз за разом, пока … не прикарманил.

– Следует так понимать, что это было первым Вашим правонарушением?

– Да, самый первый деликт (смех) в семилетнем возрасте. Эту книжицу я спрятал в свой чемоданчик, и мы вернулись домой. Когда мама про это узнала, то очень рассердилась на меня, однако мамин гнев на меня никак не подействовал. Уже на следующий год я украл из библиотеки книгу KRÁSA NESMÍRNÁ («Краса невиданная»), избранные русские сказки, пересказ Ирины Валерьяновны Карнауховой в переводе на чешский язык – на сей раз с прекрасными картинками Вацлава Фиалы. Так что на моем счету числятся две украденные книжки, которые до сих пор хранятся у меня дома на самом почетном месте. Надеюсь, что, сняв фильмы-сказки, я искупил свою вину несовершеннолетнего воришки.

– Думаю, что библиотекари простили бы прегрешение, искупленное такой ценой … Я рада, что Вы вспомнили о своей маме, которую звали Ружена Трошкова, также потому, что как-то обмолвились о том, что она нередко выступала Вашей советчицей и критиком и сыграла в Вашей комедии «Солнце, сено и пар оплеух», которая снималась в южно-чешской деревне Гоштице, эпизодическую роль матери доктора Кроупы.

«Слишком часто приходилось иметь дело с кроликами»

– Да, мама тоже была страстной читательницей, а также самым первым моим цензором, делилась со мной своими книжными впечатлениями – эту увлеченность чтением я унаследовал именно от нее. Она первой прочитала мой сценарий и говорит: «Это место тебе хорошо удалось, а вот об этом обстоятельстве говорить не стоило». Вообще, ее замечания были всегда уместными, говорила она с большим пониманием конкретного предмета. А когда впервые прочитала сценарий к комедии «Солнце, сено и клубника», отложила очки в сторону и сказала с укоризной: «Вовсе необязательно было все это о нас писать». Она поняла, что прототипами некоторых героев в фильме стали члены нашей семьи. И в «Солнце…» глава семьи, как и наш отец, пил пиво, и ноги его сильно пахли, а мне точно так же, как и бедному Иржичеку в фильме, слишком часто приходилось есть крольчатину. Дело в том, что в моем детстве разведение кроликов в деревнях было поставлено на поток, чтобы обеспечить разнообразие блюд. Несмотря на то, что их готовили прямо-таки здорово абсолютно все, начиная от моей матушки до тетушек и других членов нашей большой семьи, я этих кроликов просто возненавидел, их была просто тьма-тьмущая…

Сказки-раскраски

– Героями фильма «Чертовщина», который вышел на экраны в начале 2018 года, являются не только влюбленные друг в друга Ян и Ганичка, но и пара чертей Попелак и Угелак (Пепельный и Угольный), проворонивших побег грешной души из преисподней, то есть далеко не отличников дьявольского цеха. Фильм снимался немного в духе Вашей ленты «Принцесса с мельницы». Обе эти сказки, которые вы назвали omalovánkové, что можно перевести как – «раскраски», нашли отклик у зрителя. Почему именно «раскраски»?

– Это сказочные истории, предназначенные также для маленьких зрителей, которые считают героев этих фильмов своими друзья. Раздумывая над созданием образов чертика и водяного, я заглянул вместе с моей коллегой, которая пришла гулять с ребенком, на детскую площадку. Наблюдал за тем, как ребятишки играли в этой песочнице, почти беспрестанно все время друг на друга покрикивая, и решил наделить этой неуемной кипучей энергий своего чертенка. Ну, а водяного придумал уже поспокойнее, более прохладного – это все же стихия воды, а не стихия огня, соотносимая с адом, правда? И актрису Иветту Бланоровичову, исполнявшую роль чертенка, я просил находиться в «ртутеобразном», как мы говорим, состоянии, быть подвижной, как ртуть, неумолкающей почти ни на секунду. Это удалось, и дети влюбились в ее чертика.

Этот бесенок стал живым олицетворением их собственного характера. Дети потом писали мне письма, одна девочка просила одолжить бесенка домой, обещая одалживать ему все свои игрушки, а еще один мальчик хотел поселить его под своей кроватью. Дети совершенно отождествились с этим чертенком. Вообще нам хотелось снять сказку, в которой очень важна визуализация, красота – зеленого луга, голубого неба, мельницы, музыки, костюмов и всего остального, что детям хотелось бы также самим раскрасить в своем воображении.

Продолжение истории Элишки – фаворит минувшего Сочельника

– Ваш второй фильм об Элишке, дочке мельника – речь идет о продолжении «Принцессы с мельницы», в Сочельник 2017 года по Чешскому телевидению смотрели четыре миллиона отечественных зрителей. В СМИ сообщили о том, что это – самая успешная чешская киносказка из показанных по ТВ. Как Вы восприняли это известие?

– Это известие меня страшно порадовало. А что касается последней сказки «Чертовщина», о которой мы говорили раньше, она тоже создавалась так, чтобы у зрителя возникло ощущение – он попал в сказочно красивый край, ожившую картинку с видом на леса, усадьбу, пруд, мельницу. Потому что в наше время ведь все настолько предельно технизировано – взгляд спотыкается о провода даже там, где, я считаю, это недопустимо. Мне до сих пор не понять, как электрики, которые делают прокладку проводки по деревне и видят, как прекрасно там отремонтированы крыши барочных домиков, создающих ансамбль южночешского сельского барокко, совершенно бессовестно водружают прямо напротив всей этой красоты массивный бетонный электрический столб. Это полнейшая неотесанность, в результате очень сложно найти места, не обезображенные такой технической цивилизацией места,

– сетует режиссер – постановщик. Взяться за новую сказку Зденека Трошку подтолкнула «Чертовщина», имевшая большой успех у зрителя.

– Фильм «Чертовщина» в первом полугодии 2018 года стал самой посещаемой чешской картиной в наших кинотеатрах и одновременно самым востребованной чешской кинолентой на DVD –диске, что мы восприняли с огромной радостью. Вследствие этого успеха продюсер Дана Волакова предложила нам задуматься о новой картине, поэтому мы с моим коллегой Марком Калишем, с которым сотрудничаем уже 25 лет, написали сценарий к новому фильму «Заколдованное перышко». Можно сказать, что это классическая сказка о поисках большой любви.

– Вы ранее упоминали о том, что хотели бы снять прекрасный фильм-сказку с красивыми персонажами в окружении природы Карелии или Кавказа. Что Вас очаровало? И по каким мотивам могла бы быть такая сказка?

– Мне выпало огромное счастье много раз побывать как в России, так и в Украине благодаря тому, что меня приглашали на самые разные фестивали и смотры детского кино. Я видел Карелию и Кавказ, мы посетили даже Казахстан, побывали в Екатеринбурге, Самаре, Ульяновске и во многих других городах Урала, объездили страну вдоль и поперек. Какая там восхитительная природa! Такие неописуемые места, что я не раз подумал, как было бы здорово снимать там сказки. А красота степи, ее цветения весной, когда она становится серебряной! Такой красоты широкого пространства у нас не найти. О ковыль, эти «усы святого Иоанна», когда их колышет ветер, то кажется, что вы смотрите на огромное озеро… Если бы представилась возможность, я с удовольствием выбрал бы какой-нибудь красивый сюжет на мотивы русских сказок и снял бы там фильм.

В России я чувствую себя как дома

– Вы восхищаетесь русской природой, с детства были близко знакомы с русскими сказками, фильмами, музыкой и культурой и ранее признавались в особом отношении к России. Осталось ли это отношение таким же трепетным или претерпело какие-либо изменения на протяжении многих лет?

– Я могу рассказать о своем ощущении: мне кажется, что в прошлой своей жизни я был русским, потому что в России я действительно по-прежнему чувствую себя как дома. Подобное ощущение у меня от Италии, это две самые близкие мне страны. И хотя я учился во Франции, она не волнует так моем сердце, как Россия или Италия. Вообще, что бы это ни было – русская литература ли, живопись, музыка, фильмы, поэзия, все это меня настолько трогает за живое. Я просто ужасно все это люблю, у меня дома очень много русских книг и классики. В прошлом году мне удалось купить «Мемуары» графа Феликса Юсупова – он был одним из тех, кто убил Распутина. И что меня еще необычайно заинтересовало – его прапрапратетя была второй женой Петра Бирона, однако детей этот курлянский герцог дождался лишь в третьем браке с супругой Доротеей Медем. Первая его дочь Вильгельмина Заганьская, то есть «paní kněžna», описана нашей писательницей Боженой Немцовой в романе «Бабушка».

– Вильгельмина Заганьская – она же герцогиня Саган, писательница, хозяйка литературного салона, любовница Меттерниха, кружившая головы многим дворянам. Ее называли «Клеопатрой Курляндии». Она была описана Немцовой как идеал женщины. Роман вышел в 1855 году. Однако вернемся к нашим сказкам.

В рамках проекта «Идите с нами в сказку» чешский киновед и драматург ряда программ Мира Гавиарова и Зденек Трошка в прошлом побывали не менее чем в восьми республиках России, в том числе в Северной Осетии, организовывая не только показы чешских сказок для детей, но и встречи юных зрителей с детскими писателями, иллюстраторами ,кинорежиссерами, сценаристами, издателями детских журналов и т.д. М.Гавиарова в интервью «Радио Прага» призналась, что была удивлена, когда представители отдела культуры Великого Новгорода обратились к ним с просьбой, чтобы чехи eще раз привезли те же классические сказки З. Трошки.

– Я спросила: «Почему опять эти же сказки, ведь их уже видели? А мне ответили: «За три года выросли уже другие дети, они не имеют возможности увидеть такие красивые сказки с такими актерами, костюмами и музыкой. Мы хотим, чтобы вы еще раз приехали». Знаете, когда вы видите детей из приютов или детдомов, или детей, которые приходят на показ фильмов из школ и насколько они счастливы… Как они подходят к режиссеру после фильма и хотят к нему прикоснуться или просят у него автограф – никакие деньги не дадут того, что даст вам улыбка ребенка, или когда он вам через три года скажет, что помнит этого режиссера, потому чти все эти черти и другие персонажи – такие красивые и смешные. Это самое важное.

Интересно то, что все дети запомнили имя Зденека Трошки, потому что я, представляя режиссера и картину, спросила: «Скажите, когда чего-то мало, как это сказать по-русски? Дети кричат в ответ: «Чуть-чуть», а я им: «Это и есть режиссер, который приехал к вам. Если его фамилию перевести на русский, это означает «чуть-чуть», хоть он и высокого роста. Так что дети помнят. Я думаю, что это самое важное. Если мы будем больше думать о детях, то, старея, сможем спокойней смотреть на все вокруг.