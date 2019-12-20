Пражская опера. Занавес поднимается!

Пражская Государственная опера считается одним из самых красивых музыкальных театров Европы. Она знаменита своей прекрасной акустикой, а также богатым убранством – росписями, лепниной, скульптурами. Последний серьезный ремонт здания пражского оперного театра был осуществлен на рубеже 60-х и 70-х годов, однако, комплексной реконструкции после этого пришлось ожидать несколько десятилетий. Она началась только весной 2017 года.

«Хотя и не без трудностей, но нам удалось внедрить в старинное здание технологии XXI века, что положительно скажется на всех инсценировках», – подчеркивает директор Национального театра Ян Буриан.

Сцену оборудовали абсолютно новым поворотным кругом со специальными подъемниками, позволяющими в считанные секунды осуществить полную смену декораций. Изначально планировалось провести лишь реконструкцию старого оснащения, но позже оказалось, что зуб времени нанес ему слишком глубокие раны и восстановление невозможно.

Главной целью реставраторов было возвращение Государственной опере, бывшему Новому немецкому театру, открывшемуся в 1888 году, его первоначального облика. Именно поэтому на сцену вернулась точная копия оригинального занавеса Эдуарда Вейта, который пропал из театра в 1945 году. Занавес с изображением путешествующего по миру поэта восстанавливался по сохранившейся в архиве черно-белой фотографии. Скрупулезно специалисты реставрировали лепнину и росписи. Ложи в зрительном зале сегодня вновь отделаны текстильными обоями.

«Вся мебель в зале, обои и ковры прошли испытаниями в лаборатории акустики», – подчеркивает директор технического управления театра Вацлав Пелоух.

Новый сезон «Государственная опера» начнет 5 января 2020 года, в этот день, но только 132 года назад был официально открыт тогда «Новый немецкий театр».

В это день на сцене отреставрированной «Государственной оперы» состоится концерт, посвященный истории знаменитого пражского театра. Автором гала-вечера, во время которого прозвучат произведения Леоша Яначека, Бедржиха Сметаны, Джакомо Пучини и Рихарда Вагнера стала чешский режиссер Алице Неллис.

