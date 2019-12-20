Архив передач

Пражская опера. Занавес поднимается!

Антон Каймаков
20-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Очень скоро Государственная опера, знаменитая столичная сцена из семейства залов пражского Национального театра, начнет новый период своей истории. 5 января 2020 года полностью отреставрированный театр вновь откроет свои двери зрителям, которых в зале ждут современные кресла с дисплеями и сцена, оснащенная новым поворотным кругом. В закулисной части театра, обычно скрытой от глаз посетителей, построены новые репетиционные залы для балетной труппы и оркестра. Появилась в Государственной опере также современная, технически совершенная студия звукозаписи.

Фото: Архив Государственной оперы, ПрагаФото: Архив Государственной оперы, Прага

Пражская Государственная опера считается одним из самых красивых музыкальных театров Европы. Она знаменита своей прекрасной акустикой, а также богатым убранством – росписями, лепниной, скульптурами. Последний серьезный ремонт здания пражского оперного театра был осуществлен на рубеже 60-х и 70-х годов, однако, комплексной реконструкции после этого пришлось ожидать несколько десятилетий. Она началась только весной 2017 года.

Фото: Архив Государственной оперы, ПрагаФото: Архив Государственной оперы, Прага «Хотя и не без трудностей, но нам удалось внедрить в старинное здание технологии XXI века, что положительно скажется на всех инсценировках», – подчеркивает директор Национального театра Ян Буриан.

Сцену оборудовали абсолютно новым поворотным кругом со специальными подъемниками, позволяющими в считанные секунды осуществить полную смену декораций. Изначально планировалось провести лишь реконструкцию старого оснащения, но позже оказалось, что зуб времени нанес ему слишком глубокие раны и восстановление невозможно.

Главной целью реставраторов было возвращение Государственной опере, бывшему Новому немецкому театру, открывшемуся в 1888 году, его первоначального облика. Именно поэтому на сцену вернулась точная копия оригинального занавеса Эдуарда Вейта, который пропал из театра в 1945 году. Занавес с изображением путешествующего по миру поэта восстанавливался по сохранившейся в архиве черно-белой фотографии. Скрупулезно специалисты реставрировали лепнину и росписи. Ложи в зрительном зале сегодня вновь отделаны текстильными обоями.

Фото: Архив Государственной оперы, ПрагаФото: Архив Государственной оперы, Прага «Вся мебель в зале, обои и ковры прошли испытаниями в лаборатории акустики», – подчеркивает директор технического управления театра Вацлав Пелоух.

Новый сезон «Государственная опера» начнет 5 января 2020 года, в этот день, но только 132 года назад был официально открыт тогда «Новый немецкий театр».

В это день на сцене отреставрированной «Государственной оперы» состоится концерт, посвященный истории знаменитого пражского театра. Автором гала-вечера, во время которого прозвучат произведения Леоша Яначека, Бедржиха Сметаны, Джакомо Пучини и Рихарда Вагнера стала чешский режиссер Алице Неллис.

Фото: Мартина ШнайберговаФото: Мартина Шнайбергова
Антон Каймаков
20-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: ЧТК/Марцела Ржигова

Фестиваль театрального искусства: Уйми в коленях дрожь, и на колени встанет зритель!

11 дней, 800 артистов и художников, 56 выставок и более 500 спектаклей на разных площадках в центре чешской столицы – все это обещает международный…
Алина Нану и Никита Четвериков, фото: Sergej Gherciu

«Лебединое озеро» Джона Кранко в Праге

Неувядающая история любви белой Лебеди и Принца, которую сочинил Пётр Ильич Чайковский, пережила массу постановок. 28 марта 2019 года…
Фото: Александра Баранова

Легион, который не забудут

Благородное лицо, уверенная стать, строгий мундир, древко флага в руке – тщательно прорисованный, будто в детской книге о приключениях, совсем…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL