Пражская опера. Занавес поднимается!

Очень скоро Государственная опера, знаменитая столичная сцена из семейства залов пражского Национального театра, начнет новый период своей истории. 5 января 2020 года полностью отреставрированный театр вновь откроет свои двери зрителям, которых в зале ждут современные кресла с дисплеями и сцена, оснащенная новым поворотным кругом. В закулисной части театра, обычно скрытой от глаз посетителей, построены новые репетиционные залы для балетной труппы и оркестра. Появилась в Государственной опере также современная, технически совершенная студия звукозаписи.
Пражская Государственная опера считается одним из самых красивых музыкальных театров Европы. Она знаменита своей прекрасной акустикой, а также богатым убранством – росписями, лепниной, скульптурами. Последний серьезный ремонт здания пражского оперного театра был осуществлен на рубеже 60-х и 70-х годов, однако, комплексной реконструкции после этого пришлось ожидать несколько десятилетий. Она началась только весной 2017 года.
«Хотя и не без трудностей, но нам удалось внедрить в старинное здание технологии XXI века, что положительно скажется на всех инсценировках», – подчеркивает директор Национального театра Ян Буриан.
Сцену оборудовали абсолютно новым поворотным кругом со специальными подъемниками, позволяющими в считанные секунды осуществить полную смену декораций. Изначально планировалось провести лишь реконструкцию старого оснащения, но позже оказалось, что зуб времени нанес ему слишком глубокие раны и восстановление невозможно.
Главной целью реставраторов было возвращение Государственной опере, бывшему Новому немецкому театру, открывшемуся в 1888 году, его первоначального облика. Именно поэтому на сцену вернулась точная копия оригинального занавеса Эдуарда Вейта, который пропал из театра в 1945 году. Занавес с изображением путешествующего по миру поэта восстанавливался по сохранившейся в архиве черно-белой фотографии. Скрупулезно специалисты реставрировали лепнину и росписи. Ложи в зрительном зале сегодня вновь отделаны текстильными обоями.
«Вся мебель в зале, обои и ковры прошли испытаниями в лаборатории акустики», – подчеркивает директор технического управления театра Вацлав Пелоух.
Новый сезон «Государственная опера» начнет 5 января 2020 года, в этот день, но только 132 года назад был официально открыт тогда «Новый немецкий театр».
В это день на сцене отреставрированной «Государственной оперы»
состоится концерт, посвященный истории знаменитого пражского театра.
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