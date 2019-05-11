Прага готовится к празднику архитектуры «Open House»

«Open House Praha – это некоммерческая организация, которая ставит своей целью укрепление взаимосвязи между жителями города и местом, где они живут, стремится пробуждать в людях интерес к изучению своего района и, самое главное, научить их понимать, какое огромное влияние может архитектура оказывать на их жизнь», - рассказывает директор фестиваля Андреа Шенкиржикова.

«В этом году мы открываем для публики более восьмидесяти зданий, это и умные квартиры в резиденции Modřanka, и исторические дворцы, и историческое подземелье в романском стиле в Старом городе, и шедевры современной архитектуры. Мы стараемся делать подборку на любой вкус».

«Так получилось, что практически половина зданий, фигурирующих в списке – 38 объектов – это новинки, которые в прошлые годы для публики не открывались. Но есть и те, которые мы посещаем каждый год, и мы всегда рады туда возвращаться», - рассказывает от имени организаторов Михаэла Панкова.

В этом году особо акцентируются две темы – это энергосберегающие здания, а также дома в собственности городской администрации. Свое место в показе занимает и кладбищенская архитектура.

Здания и объекты расположены по всей Праге, вход на акцию бесплатный, проходить регистрацию не нужно. Достаточно просто выбрать интересующее вас здание на сайте фестиваля и выбрать время экскурсии.

«Если мы хотим побудить людей к тому, чтобы они относились к своему району с надлежащим уважением, научились видеть и понимать его преимущества, то мы должны отправиться с ними не только в центр Праги. Мы хотим показать им места, где они действительно живут, то есть и районы на окраине», - объясняет директор мероприятия.

Open House проходит ежегодно по всему миру, в Чехии - в пятый раз. Как говорят организаторы, в этом году посетители фестиваля смогут заглянуть также в абсолютно уникальное здание, единственное своего рода в Чешской Республике, получившее в апреле текущего года сертификат WELL, который является первым в своем роде стандартом, фокусирующим внимание исключительно на здоровье и благополучии людей, находящихся в здании.

«Это 24-е здание в мире, которое удовлетворило всем требованиям и смогло получить престижный сертификат», - говорит не без гордости госпожа Шенкиржикова.

«Понимать красоту города, смысл и ценность архитектуры – все это необходимо воспитывать в человеке с младых ногтей. Это главный посыл нашего фестиваля», - заключает Михаэла Панкова.