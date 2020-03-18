Повесть «Команда Клапзуба»: О спорте и патриотизме, или Трус не играет... в футбол!

Похоже на сказку? Профессор Павел Яноушек, глава отдела литературы ХХ века и современной литературы Института чешской литературы Академии наук Чешской Республики, считает, что повесть Эдуарда Басса «Команда Клапзуба» и есть сказка, пусть, на первый взгляд, и немного необычная. Но чтобы лучше понять и прочувствовать это произведение, необходимо знать не только сюжет, но и историю его создания. А какова была социокультурная ситуация в стране в те годы, когда Эдуард Басс написал свою повесть?

— Я думаю, что это был идеальный период для подобного произведения. Повесть была написан в 20-х годах ХХ века, вскоре после основания независимой Чехословакии. Это было совсем молодое государство, которое еще только искало себя и свое место в мире. И это произведение заинтересовало публику: в нем легко, с юмором рассказывается о талантах чехов, о том, чего можно добиться в мире (например, стать чемпионами Европы по футболу и даже привлечь внимание принца Уэльского к своим тренировкам) — своеобразная сказка о том, на что способен «маленький чешский человек». Это одна из центральных тем Эдуарда Басса, к ней же он обращается, к примеру, в романе «Цирк Умберто». Однако повесть «Команда Клапзуба» примечательна еще и тем, что там появляется тема, которая раньше в литературе не затрагивалась — спорт. И это немаловажно: именно в начале ХХ века патриотизм и национальное самосознание начинаются выражаться и в спорте, причем не только в Чехословакии, но и по всей Европе.

Эдуард Басс (настоящее имя Эдуард Шмидт) родился в семье Вацлава Шмидта — владельца фабрики щеток близ Праги. Молодой человек окончил реальное училище на улице Душна в Праге и был отправлен на обучение в Цюрих. После окончания политехнического института он должен был унаследовать отцовскую фабрику, однако банкротство семейной фирмы в 1914 году освободило юношу от крайне неприятной для него перспективы стать фабрикантом. Вместо этого он смог осуществить свою мечту — стать артистом кабаре и сатириком. Впервые он вышел на сцену в 1906 году, а уже в 1916-м стал директором кабаре Rokoko. Несколько лет спустя он оставляет театр и становится автором газеты Lidové noviny («Народная газета»), параллельно пишет собственные произведения. Как встретили читатели его первую повесть — о футболистах из чешской деревни, покоривших весь мир?

— Этого мы, к сожалению, не знаем. Я изучал архивные материалы того времени — рецензий не было. Впрочем, это понятно: повесть не вписывается в разряд серьезной литературы, которую стоит освещать, обсуждать и осмысливать. Она была издана в 1922 году, потом в 1926 году и позже переиздавалась достаточно регулярно: не бестселлер, но и не одноразовое чтиво. До определенной степени популярность книге добавили иллюстрации Йозефа Чапека, появившиеся во втором издании. И хотя «Команда Клапзуба» не привлекла внимания литературоведов, у нее была своя постоянная аудитория: мальчишки, подростки, да и взрослые, любящие спорт. Я бы сказал, что это образцовый пример литературного произведения, которое читали и читают, о котором знают, хотя оно и не относится к серьезной литературе.

Литературная и спортивная жизнь редко пересекаются: любители литературы не слишком высокого мнения о футбольных фанатах, а те, в свою очередь, считают их занудами. Как же Эдуард Басс решился объединить эти столь отдаленные сферы в своей книге?

— Нельзя забывать, что Эдуард Басс изначально был артистом кабаре и сатириком, ему явно нравилось балансировать на грани, он из принципа обращался к таким нестандартным для литературы того времени сюжетам, как жизнь спортсменов или циркачей. Его книги не ставили перед собой задачи решать глобальные проблемы общества и мироздания, зато были интересны простым людям. В эти годы стал активно развиваться феномен спорта как части общественного и гражданского патриотического сознания, тогда же был создал чешский «Сокол». Именно поэтому Басс в своем первом крупном произведении взялся за тему весьма далекую от литературы, но привлекательную для читателей. Его интерес к подобным темам ясно прослеживается и в последующих произведениях, в «Цирке Умберто» и «Людях из кибиток». Его герои не относятся к привилегированным слоям общества, но они путешествуют по миру, добиваются выдающихся успехов и прославляют чешский народ.

Многие современные читатели (особенно взрослые, которые знакомятся с этой книгой вместе со своими детьми) с опаской ждут подвоха: вот сейчас мальчишек из команды Клапзуба испортит слава или деньги. Однако этого не происходит, ребята даже в самых сложных передрягах остаются верны себе и друг другу. А в матче с Англией они доказывают, что им не чуждо понятие fair play — честной игры, и в благородстве они не уступают английским джентльменам. С тех пор в профессиональном спорте многое изменилось. Отразилось ли это на восприятии повести Эдуарда Басса?

— Вслед за книгой Басса появились «Мужчины вне игры» Карела Полачека, а потом, уже много лет спустя, Ота Павел издал несколько рассказов со спортивной тематикой. И хотя это довольно редкая тема для литературы, важно понимать, что спорт всегда несет в себе отзвук индивидуального геройства, даже коллективный спорт, а в начале ХХ века был еще и привкус джентльменства. Но в первую очередь это произведения о талантливых людях, которые добились выдающихся успехов в своей области.

По повести Эдуарда Басса было снято два фильма, первый из которых, черно-белый, еще довоенный, относится к классике чехословацкого кинематографа. Представить спортивную тему не перед камерой, а на сцене еще сложнее. И все же спектакли по мотивам повести «Команда Клапзуба» и сегодня увидеть можно в нескольких чешских театрах, и, возможно, некоторые чехи знакомы с этим произведением именно по театральным постановкам. В чем причина такой популярности?

— Театральных постановок этого рассказа действительно великое множество. Я думаю, что тема футбола не отпугивает, а, наоборот, привлекает режиссеров. Не менее важным фактором является целевая аудитория — эти постановки ориентированы на подростков, а для них не так-то просто подобрать интересный репертуар. От этого страдают многие театры: есть спектакли для детей, есть для взрослой аудитории, а для подростков их минимум. Им как раз футбол интересен, многие сами играют или болеют за какую-то команду, так что появляется возможность привлечь эту группу зрителей в театр. А в результате их заинтересует и сама история о чешских ребятах из маленькой деревни, которые добились успеха и путешествовали по всему миру. Ведь, в конце концов, «Команда Клапзуба» была и остается сказкой, действие которой перенесено из Тридевятого царства на футбольное поле. И вовсе не нужно создавать на сцене это футбольное поле, это можно обыграть гораздо интереснее, с юмором. К тому же, действие происходит не в наши дни, а сто лет назад, что придает постановке еще немного сказочности...

Все чаще можно услышать разговоры о том, что нынешнее молодое поколение не только разучилось читать, но и перестало двигаться: детей, гуляющих на улице, играющих в салки, прятки или футбол можно увидеть все реже. Поэтому в заключение мы решили спросить профессора Павла Яноушека о том, будет ли, по его мнению, эта повесть интересна современным детям, многие их которых футбол играют только на приставке, сидя на диване.

— Тут необходимо разделить два вопроса: есть ли будущее у спорта (и мне кажется, что есть) и есть ли будущее у литературы о спорте. Однако от реальности не убежишь — люди становятся все более ленивыми, все больше привыкают к удобству и комфорту. А в годы написания рассказа практически вся страна активно занималась спортом, руководствуясь лозунгом «В здоровом теле — здоровый дух», а спортивная организация «Сокол» была одним из символов патриотизма. Это была всенародная, чисто чешская и очень престижная организация, быть членом «Сокола» считалось почетным. Большой упор делался на то, чтобы молодые люди, которые должны были строить и развивать молодое государство, были сильными, здоровыми и волевыми, чтобы они добивались успехов — сначала в спорте, который прививает выдержку и формирует характер, а потом и на других поприщах. Сейчас такой подход встречается гораздо реже. Впрочем, стоит отметить и другой подход, когда родители требуют от ребенка каких-то нереальных спортивных успехов, но не для здоровья или радости, а из-за тщеславия. Возможно, их привлекает мысль о том, что их ребенок станет звездой футбола и будет зарабатывать десятки или даже сотни миллионов. Так что спорт будет присутствовать в нашей жизни. Но повесть «Команда Клапзуба» может жить и отдельно от спорта, ведь, как я уже сказал, это сказка, где спортивный мир — это своего рода декорации. И я уверен, что «Команда Клапзуба» всегда найдет своего читателя.