Победитель Concertino Praga – в «военную» сонату Прокофьева я влюбился сразу

Ян Чмейла – также лауреат международного конкурса юных пианистов им. Шопена 2015 г. и Фортепианного конкурса им. В. Новака того же года, конкурса молодых пианистов Пражского музыкального училища - 2015 -й вообще стал для него урожайным. В 2017 г. – уже победитель Международного конкурса юных пианистов им. Петра Топершера в Кошице и «Теплице Бетховена», а также удостоился премии фонда Ольги Керн.

В марте юному пианисту аплодировали в США

В марте Чмейла выступил в Нью-Йорке и Вашингтоне в центре им. Кеннеди, включив в свою программу произведения Бетховена, Шопена, Рахманинова и чешского композитора Витезслава Новака. В обоих случая публика аплодировала гостю из Чехии стоя. В Вене он дал концерт вместе с американским пианистом китайского происхождения Лан Ланом в рамках программы Allianz Junior Camp.

Выступал с Симфоническим оркестром Брно, Симфоническим оркестром Праги и с Вацлавом Гудечеком в рамках фестиваля «Праздник музыки». В воскресенье его можно было услышать на концерте финалистов радиоконкурса молодых музыкантов в Рудольфинуме, транслируемого и в эфире «Чешского радио».

В семье занимаются прежде всего спортом

В отличие от многих нынешних лауреатов радиоконкурса, выходцев из музыкальных семей, Гонза – один из популярных вариантов имени Ян в Чехии, родился в немузыкальной семье со многими спортивными пристрастиями. Его брат – хороший лыжник и член команды по американскому футболу, сестра подает немалые надежды в качестве пловца, тогда как Ян предпочитает погружаться в музыкальную бездну, подниматься и скользить по белой поверхности клавиатуры.

– Когда на YouTube выложили твои записи – тебе шел тогда восьмой год, тебя вскоре прозвали Гарри Потером, «играющим на фортепиано как Моцарт». Как ты к этому прозвищу отнесся?

– Ну, с прозвищем Поттер у меня проблем не было, так как мне он нравится и я видел все поттеровские фильмы. А вот когда на меня навешивали ярлык «малый Моцарт» или подобные, меня это уже не устраивало – я это я, и желания быть кем-то другим у меня нет.

«Для раздумий тоже нужно время»

– Что в твоей жизни молодого пианиста изменилось, когда ты, окончив гимназию, поступил в пражское музыкальное училище?

–В гимназии было мало времени на инструмент, так как приходилось заниматься множеством других предметов, а сейчас в училище, наоборот, пианино можно посвящать гораздо больше часов. Не только самому совершенствованию техники, но и обдумыванию, какой быть трактовке произведения.

– Каким тебя видят окружающие сегодня? Совпадает ли их восприятие с тем, как ты видишь себя сам?

– Mногие люди мне говорят, что внешне я выгляжу молодо, но эмоционально, душевно в их глазах я – гораздо более зрелый, чем по паспорту. Мне самому трудно об этом судить. Многие не скупятся на такие эпитеты как «гениальный» или «талантливейший». Я сам просто чувствую себя тем, кто очень любит музыку, поэтому отдает ей много времени, при этом оставаясь молодым человеком. Я постоянно выбираюсь на совместные прогулки с друзьями, и по-прежнему получаю от этого удовольствие. В промежутках между занятиями, когда мне надо немного расслабиться, хожу пообщаться с ребятами в кафе в центре Праги. Нравится мне также делать покупки, да и другие вполне обычные занятия мне по душе.

–Что тебе помогает найти собственную трактовку исполняемых произведений?

–Вообще-то это длительный процесс: я слушаю записи, в том числе собственного исполнения. Стараюсь понять и разобраться в обстоятельствах, сопутствовавших рождению произведений и душевному расположению сочинявших их композиторов, тому, каким был их замысел. Помогают и путешествия, вдохновляет открытие новых мест, что способствует нахождению новых оттенков в трактовке.

– Ты признался, что открыл для себя также благодаря радиоконкурсу Concertino Praga творчество Витезслава Новака. Что тебя заинтересовало в личности этого композитора?

– Новак был учеником Антонина Дворжака, о чем я долго не подозревал. По характеру он был довольно замкнутым человеком, что чувствуется, полагаю, и в характере его сочинений или, по крайней мере, в некоторых их частях.

«Я надеюсь, что мы не прекратим поисков»

–Стиль каких исполнителей на чешской или международной сцене тебе близок или воодушевляет, и почему?

–Я думаю, что стиль за последние 30-40 лет претерпел множество изменений и последние два десятилетия также постоянно меняется. Если сравнить исполнение легендарного музыканта Владимира Горовица и пианиста Евгения Кисина, то можно увидеть ряд различий, однако и в первом, и во втором случае мы видим фантастическое исполнение. Музыка изменчива, и мы постоянно будем в поиске – по крайней мере, я на это в будущем надеюсь.

До барокко руки пока еще не доходили

–Ты сам себя по большей части в последнее время воспринимаешь как исполнителя-романтика?

–У меня случаются разные периоды, когда тот или иной стиль начинает превалировать. Был период, когда я страстно увлекся Бетховеном – Бетховен и Рахманинов одни из любимейших моих композиторов. Вообще, думаю, что большинство исполнителей выбирают романтизм, потому что он предоставляет больше свободы и допускает более эмоциональную трактовку, нежели барокко. Я также очень люблю музыку XX века – например, Сергея Прокофьева, и это совершенно иная глава … Мне кажется, самое важное попасть в точку с выбором репертуара, чтобы исполнитель мог с ним максимально отождествиться.

*В свет выйдет альбом Яна Чмейлы

В настоящее время Ян Чмейла готовит программу на следующий сезон, где будут представлены барокко и музыка XX века, до которых, как говорит сам пианист, руки пока еще не доходили.

– Хочу заняться Французскими сюитами Баха и, наконец-таки, 7-й сонатой Прокофьева для фортепиано, чего очень долго ждал. Она была сочинена в годы войны, в 1939-1942 годы, это очень драматичное произведение, насыщенное эмоциями, полное потрясающих красок. Очень сложное для исполнения, но я влюбился в него сразу, как только услышал.

Вскоре в свет выйдет CD Янa Чмейлы как как абсолютного победителя Cоncertino Прага – одна из добрых традиций этого престижного конкурса "Чешского Радио", как и начавшийся 10 июня Южночешский фестиваль с участием лауреатов этого смотра. 7 июля студент пражского музыкального училища даст сольный концерт в Чикаго.