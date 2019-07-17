Пируэты сбежавшего из Мюнхена кофейного сервиза на пражской сцене

Первая в мире реклама кофе

И, по сути, оживет первая в мире реклама кофе в исполнении труппы из Польши Crakovia Danza и чешского ансамбля Collegium Marianum. Хореография танцевально-музыкального вечера создана Романой Агнел на основе шагов и позиций придворных танцев эпохи барокко с использованием элементов пантомимы того времени. Она воскрешает стиль исполнения, какой можно было видеть в европейских салонах XVII века. В программу спектакля, который является составной частью «Летних торжеств старинной музыки», включены танцы, характерные для аристократических балов и для карнавальных увеселений. Подробнее о «Балете о кофе» мы поговорим с директором фестиваля Йозефиной Кноблоховой

— Почему Crakovia Danza выбрал для своего балета музыку, написанную двести пятьдесят лет назад кантором церкви св. Фомы в Лейпциге Иоганном Себастьяном Бахом, по праву считавшего себя главным музыкальным директором города?

— Бах прославился тем, что обращался в своем творчестве к работе над церковными произведениями, что еще не означает, что он избегал менее «тяжеловесного» и даже юмористического репертуара, каким является его «Кофейная кантата», или Kaffeekantate. Композитор написал ее по заказу кофейни Циммермана в Лейпциге, одного из первых кафе в этом городе. Вместе с Музыкальной коллегией, которую он возглавлял, Бах приходил исполнять свое сочинение в это заведение. Вероятно, именно в кафе Циммермана и состоялась премьера этой кантаты. В то время кофе входил в моду, с чем было связано и множество в некотором роде скандальных историй и эпизодов.

В Германии в 30-e годы XVIII века, например, появилось движение, целью которого было добиться запрета кофе для женщин, что и стало одной из причин написания Иоганном Себастьяном Бахом этой развлекательной светской кантаты, написанной в шутливом духе между 1732 и 1734 годами. Продолжает Йозефина Кноблохова.

– Противниками и сторонниками кофе даже подписывались, например, петиции: одни превозносили его как лекарство, тогда как другие считали ядом. Такой спор и разворачивается вокруг этого напитка между дочерью и отцом в «Кофейной кантате». Увлеченная кофе Лизхен ни за какие коврижки не намерена отказываться от своeй слабости, а ее отец старается ее переубедить, прибегая к репрессиям — девушке запрещают носить красивые наряды, драгоценности, да и другие радости жизни. Все безуспешно, и только когда этот бюргер пригрозит дочери, что не выдаст ее замуж и не позволит ей принимать обожателей, она готова об этом задуматься. Мы хотели соединить в этом спектакле музыку и танец, так как их союз – одна из целей нашего смотра.

Лизхен, как мы помним, внемлет уговорам отца лишь после того, как тот отправляется на поиски своего будущего зятя. Тем не менее, строптивица дает себе обещание не иметь дела с женихом до момента заключения брачного контракта, условием которого станет неограниченное потребление женой кофе. Недаром ключевая ария кантаты в оперном диалоге отца и дочери является признанием любви к этому ароматному новшеству Ei! Wie schmeckt der Kaffee süße («Ах! Как сладок вкус кофе! Нежнее, чем тысяча поцелуев, слаще, чем мускатное вино!»).

Костюмы созданы по эскизам мюнхенского фарфора

Гости фестиваля увидят на сцене пражского театра ABC выступление коллектива из Кракова Crakovian Danza. Некоторые танцовщики облачены в костюмы в виде кофейного сервиза, созданные по эскизам оригинального мюнхенского фарфора.

– А это значит, что на сцене под музыку «Кофейной кантаты» и танцевальных сюит Баха оживут кофейник, сахарница зернышки кофе и другие участники этого ритуала.

Комедия масок в Вальдштейнском саду – вход свободный

В рамках сопроводительной программы организаторы «Летних торжеств старинной музыки» также приглашают всех желающих в субботу, 27 июля, в Вальдштейнский сад Праги. На оригинальное празднование дня рождения этого престижного пражского смотра, основанного двадцать лет назад,

–подытоживает свой рассказ в интервью Русской редакции «Радио Прага» Йозефина Кноблохова.

– Это радостное событие мы отметим комедией дель арте, причем не только по случаю нашего юбилея, но также в связи со 100-летием посольства Италии в Праге. На это мероприятие под открытым небом может прийти кто угодно без необходимости заранее заботиться о билетах, так как вход на спектакль свободный. Программа продолжительностью около часа будет показана трижды: в 16.00, 17.30 и 19 часов. Посетители увидят выступление актера Энрико Бонавера, представляющего традиционную итальянскую комедию масок, по всей видимости, лучшего в настоящее время в Италии Арлекина. После этого на сцену выйдет чешский ансамбль танца Chorea Historica, который покажет танцы Италии разных эпох.

29 июля в замке Троя прозвучит музыка парижских салонов XVIII века. Произведения французских композиторов Луи Николя Клерамбо, Андре Даникана Филидора, придворных музыкантов Людовика XIV, Жана-Жозефа Кассанеа де Мондонвиля, прославившегося «героической пасторалью» «Титон и Аврора».

Подробнее о программе праздника старинной музыки вы узнаете на сайте www.letnislavnosti.cz