От розового танка до паровоза, пронзающего пражские стены

Студия Black n' Arch расправляет крылья

На прошлой неделе Чехию облетела новость о необычном мосте в виде исторического паровоза, который должен соединить два дома, стоящих на противоположных сторонах улицы Лиговаржска (Lihovařska) в девятом районе Праги. По одной из озвученных версий, мост соединит высотные здания, согласно второй – дома будут отвечать параметрам рядом стоящих невысоких зданий. Где закралась ошибка, и каково реальное положение дел? Вопрос представителю архитектурной студии Black n' Arch архитектору Томашу Цисаржу, который наряду со скульптором и художником Давидом Черны является дизайнером нового проекта.

— Ошибка возникла из-за превратной интерпретации портала aktualne.cz и некоторых журналистов. Дома будут построены в соответствии с планами, отвечающими стандартам застройки в этом месте, и речь не идет о небоскребах. Они будут соединены переходом в виде художественного объекта.

Высочаны — память о родине локомотивов

В связи с данными планами также сообщалось, что арт-объект, напоминающий стекляннуй тубус, отсылает к аварии локомотива на парижском Западном вокзале (позже Монпарнас) в 1895 году, когда пассажирский поезд, протаранив стеклянную стену, рухнул с высоты прямо на улицу. Машинист, не уследив за ростом скорости, не справился в тот трагический день с тормозами.

— Это также не совсем верная интерпретация, хотя это железнодорожное происшествие и стало одним из источников нашего вдохновения. Важным доводом для сооружения мостика в виде паровоза стало само место в этом пражском районе, так как на этой территории в прошлом находился крупный промышленный завод Kolben-Daněk – по имени основателя Эмиля Колбена (соонователем завода стал Ченек Данек - прим. ред. ). На предприятии производились локомотивы, что мы и хотели подчеркнуть размещением здесь нового объекта, чтобы напомнить о былой славе района Высочаны.

Завод, прозванный в народе «Колбенкой», выпускал, среди прочего, локомотивы ЧМЭ3 и известные трамваи «Татра». В целом здесь было построено свыше восьми тысяч локомотивов.

«Игра о чужом несчастье»

В одном из интервью Давид Черны рассказал, что планируемый мосток будет достаточно абстрактного вида, и назвал его «игрой о чужом несчастье». Паровоз, который «полетит вперед», задуман вашим коллегой как составная часть «художественной серии о катастрофах». Вам близка трактовка этого объекта как разыгранного несчастья?

– Давид, как ему свойственно, прибегнул к этому высказыванию как к художественной метафоре. То, что тогда произошло, стало для нас некой подсказкой в плане материализации и воплощения скульптурной идеи. При этом мост будет контрастировать с появляющейся застройкой, что создаст эффект напряжения. В этой плоскости он действительно напомнит о конкретной аварии, произошедшей в 1895 году на парижском вокзале Mонпарнас.

– В рамках концепции абстрактного дизайна «душа паровоза» как-то будет прочитываться во внешнем облике моста? По этому воздушному сооружению можно будет также пройти в соседний дом?

– Оформление внешнего вида я бы оставил пока в тайне, пусть оно станет для всех сюрпризом. А сам переход будет выполнять не только эстетическую функцию, но и чисто практическую, соединив два здания. В них, как планировал девелопер Роден, должны разместиться кафе, галерея и другие публичные пространства.

Идея на первом этапе получила поддержку со стороны районных властей, поэтому дизайнеры надеются, что застройщик начнет строительство уже в текущем году, и через два года проект может быть воплощен в жизнь.

Давид Черны планировал также создание скульптуры в Берлине, осенью 2019 года стало известно о планах строительства 135-метрового небоскреба Top Tower в пражском районе Нове Бутовице, самого высокого здания в Чехии. Ваше имя наряду с именем Черны фигурирует в данном проекте. Два года назад в том же районе было создан CyberDog, трехэтажный пес-инфоцентр вместимостью до сорока гостей. Посетители могут ознакомиться здесь с новинками в мире робототехники, в том числе с роботизированным сомелье и официантом в одном лице, современными технологиями. Нове Бутовице – случайное совпадение или закономерность?

– CyberDog стал самым первым проектом архитектурного бюро Black n´Arch, сооснователями которого мы с Давидом и с девелопером Марцелом Соуралом являемся. Соурал к тому же владелец девелоперской компании Trigema, а наша студия находится в районе Нове Бутовице, поэтому и реализация некоторых проектов связана именно с этим районом. Да, в рамках проекта небоскреба Top Tower мы с Давидом активно сотрудничали. Касательно другой серии, которая должна появиться в Берлине, это уже инициатива Давида, которая никак с нашей пражской студией Black n´Arch не связана, поэтому я не имею права это комментировать,

– пояснил в интервью Русской службе Radio Prague International Tомаш Цисарж.