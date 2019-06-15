Одарка Дёма-Писна: «Полотно и художник – это два человека, между которыми идет диалог»

Вечер вернисажа получился нетрадиционным: картины, предназначенные для выставки, по техническим причинам до Праги не добрались, и Одарка решила устроить спонтанный перфоманс: написала картину – икону – прямо на глазах присутствующих.

Свой стиль она описывает как баланс между импрессионизмом, фолк-артом и арт-наивом. В последнее время её основная тематика – религиозные сюжеты.

Плавные, но решительные мазки постепенно оживают под кистью, приобретают очертания женской фигуры с младенцем. Работая, Одарка рассказывает, что художника не стоит спрашивать, что он рисует или как именно он это нарисовал – мастер всё равно не сможет вам правдиво ответить, так как сам этого не знает.

Путь к краскам

Страсть к живописи она впитала с детства. Одарка выросла в творческой семье, много времени проводила с дедушкой, от которого и получила первые уроки рисования. Первую картину масляными красками она написала уже в 11 лет. Несмотря на то что родители видели её будущее в занятиях более основательных, чем живопись, они нашли в себе силы поддержать дочь в её выборе.

«Мне в жизни повезло. У меня очень дружная и сильная семья. В тот момент, когда мой отец хотел, чтобы я была в политике, я заявила, что хочу быть художником. Для него это был шок: «Что мы будем с этим делать?!» Я говорю: «Понимаешь, пап, я хочу и могу». И он сказал: «Хорошо. Ты хочешь – я тебе помогу. Его помощь заключалась в том, что он меня поддержал. Не финансово, как многие полагают, а морально. Он мне каждый день говорил: «Ты можешь, у тебя получится».

У Одарки, действительно, получилось. На сегодняшний день за её плечами выставки в Италии, Испании, Грузии, Франции, Австрии, её картины хорошо продаются. Однако художница не считает, что можно расслабиться и почивать на лаврах.

«Нельзя сказать, что человек самореализовался, даже если он уже на своем пике. Почему? Потому что всю жизнь мы самореализовываемся, воспитываем себя, учимся. И если человек утверждает, что он самореализовался, то это его промах, гибель, крах».

Успокоиться можно годам к девяноста или ста, смеётся она – пока же в планах у Одарки новая коллекция работ на библейскую тему. Это, по словам художницы, новый и очень важный этап, к которому рано или поздно приходит любой мастер живописи.

О любви и Библии

«Это очень отличается от всего того, что ты делал раньше. Ты чувствуешь на себе какую-то определенную ответственность, некое присутствие другой энергии. Никогда не получается писать в плохом настроении. У тебя кисть не ляжет, краска не подберется, руки, как это говорят, не стоят. К полотну можно подойти только в приподнятом настроении.

Этот этап жизни художника – очень важный. Иногда мастера приходят к нему, а затем вновь отдаляются. Я не хочу оставлять эту тематику, я буду продолжать, тем более что у меня уже задумана новая тема библейских сюжетов – тема женского образа в Библии.

Мы очень много читаем библейских историй, а там везде акцент на мужчину. Это и понятно, ведь Библия – труд патриархальной эпохи. Сколько там есть женских образов? Дева Мария, жены-мироносицы, Святая Екатерина. И вот их я и хочу показать в работах. Показать, что возле мужчин испокон веков стояли женщины, а возле них – стояли мужчины. Так было и так будет. Мы не можем друг без друга».

Первое собрание библейских сюжетов исполнении Одарки уже увидело свет: в этом году она представила каталог на Сицилии, осенью планирует очередную выставку. Если работать от чистого сердца и с любовью к своему делу, считает она, то успех и признание придут, а с ними и уверенность в завтрашнем дне.

«Получать удовольствие от того, что ты делаешь – это самое главное. Работа художника заряжена его энергией, верите вы в это или нет. Бывает смотришь на работу художника – шедевр, всё идеально, но от неё холодом веет. И все это говорят, и критики, и коллекционеры. А у другого, наоборот: всё, что можно – всё неправильно, но работа светится, хочется её принести домой, поставить или повесить на стену.

Сейчас мир сетей и самопиара. Я очень не люблю это, но это так, жизнь разворачивается к нам под таким углом. Важно знать, что, когда мы рассказываем без пафоса о своем искусстве, о жизни, это привлекает людей».

Люди, уверена Одарка Дёма-Писна, сначала интересуются художником, а уж потом – его работами.

Одарка Дёма-Писна

Родилась 24 марта 1990 года в г. Умань. Выпускница Киевского университета им. Шевченко (филологический факультет), в настоящее время учится в Национальной Академии искусств в Грузии. Участница официального павильона Украины на 58-м Венецианском Биеннале и участница параллельного проекта в национальном павильоне Бангладеша. Вице-президент международной ассоциации художников Musa International Art Space, лауреат премии «Лучшая украинка в профессии 2019». Советник мэра г. Умань по вопросам культуры и искусства. Основатель кинофестиваля «Uman International cinema festival». Живёт в Грузии, есть дочь Злата (5 лет).