Музыка на пражской крыше — в тени Вишневого сада

Открытие сезона этой весной из-за коронавируса пришлось притормозить. С 30 мая эта площадка под открытым небом в самом центре Праге, где до конца октября состоится без малого семьдесят закатных концертов, однако вновь привечает гостей.

Инициатор стихомата и проекта "Фортепиано на улице"

Ондржей Кобза стремится содействовать созданию более комфортной городской среды обитания. А его идея поэзиомата, своего рода джук-бокса читающего стихи, нашла отклик не только в Праге, но и в Белфасте, Берлине, Брюсселе, Лодзи, Софии и в столице США — в последнем случа стихоматы читают поэзию битников Аллена Гинзберга и Грегори Корсо. В Маниле, кроме стихов выдающихся филиппинских поэтов, можно таким образом услышать также Ярослава Сейферта, Витезслава Незвала, Антонина Сову в переводе на английский и филиппинский языки. Средства на пражский стихомат собирались посредством интернет-кампании на портале katalyzator.cz.

Несколько лет назад Кобза также организовал импровизированную танцевальную площадку на пражском главном вокзале, где прохожим предлагали станцевать танго под звуки живой фортепианной музыки, а в рамках «Ночи музеев» — День открытых внутренних двориков в столичном районе Нусле.

Семьдесят закатных концертов "вне пространства и времени"

В этом году на крыше дворца Люцерна, со смотровой площадки которой открывается панорама города, появились два десятка черешневых деревьев в кадках — сад, вдохновленный чеховским «Вишневым садом». Слово «черешня» стало эмблемой нынешнего сезона (s-třešní sezóna), оно обыграно и в названии напитков «'s-třešní», которые предлагают в этом месте отдыха.

Такое явление как закат, по словам Кобзы, заслуживает серии концертов, на которых главным действующим лицом станет единственная звезда Солнечной системы. Аккомпанировать ей будут приглашенные музыканты, а «последняя нота концерта прозвучит, когда солнце исчезнет за Пражским Градом».

— Нам хотелось бы, чтобы наши гости, несмотря на то, что находятся вблизи Вацлавской площади, ощутили бы себя вне пространства, вне времени. Поскольку нам нравятся игры, игра слов, Петр Якубичек придумал для нас S-třešní pivo (в переводе на русский «пиво с черешней», střecha обозначает «крыша»). Это неплохая шутка. Правда, это пиво настолько красиво оформлено, что мне даже не хочется его открывать.

Символом следующего «кровельного» сезона в Люцерне 2021 года, возможно, станут лебеди — кто бы не мечтал взмыть на них над городом … Однако раз я эту идею озвучил, это уже не будет сюрпризом, наверное, мне придется придумать что-то новое,

— отшучивается в свойственной ему манере Ондржей Кобза, который арендует эту крышу у золовки бывшего президента Дагмар Гавеловой.

— Как вообще появилась идея использовать крышу для проведения культурных мероприятий?

— Пять лет назад я увидел фотографию зеленого оазиса в нью-йоркском Бруклине и подумал — хорошо бы придумать нечто подобное в Праге. Стал интересоваться, не знает ли кто-нибудь, есть ли в Праге свободная крыша. Мне посоветовали обратиться к пани Гавеловой с тем, что она является владелицей прекрасной крыши, я так и поступил, и она дала свое согласие.

Дворец «Люцерна» расположен между улицами Водичкова и Штепанска, построен по иницитиве дедушки Вацлава Гавела. После 1948 года был национализирован, а в 1992 году, в соответствии с Законом о реституции, объект возвращен Вацлаву и Ивану Гавеловым. После долгих тяжб суд постановил вернуть комплекс супруге И. Гавела Дагмар. В настоящее время на крыше проходит выставка о строительстве дворца, истории, тесно переплетающейся с семьей Гавеловых.

Оперные арии, гармонь и арфа

Концерт на крыше, на котором звучали арии в исполнении всемирно известного чешского бас-баритона Адама Плахетки, был очень востребованным в прошлом году. Одним из первых, кого могли услышать пражане на прошлой неделе, стал актер и музыкант Войта Дык, который прославился как лидер группы Nightwork с репертуаром шуточных песен — кому он передал эстафету?

— Это будут совсем не обязательно самые известные исполнители. Могу пообещать концерты гармониста, арфистки, скрипача и других музыкантов. В любом случае темой концерта остается закат солнца. У нас есть символический занавес, который мы за двадцать минут до заката опускаем и непосредственно в момент, когда солнце заходит за линию горизонта, торжественно поднимаем,

— сообщил Ондржей Кобза в интервью Radio Prague Int.

Oрганизаторы мероприятий хотели бы в ближайшее время устроить здесь концерты меццо-сопрано Дагмар Пецковой, а также популярных исполнителей Дана Барты и Ленки Дусиловой.