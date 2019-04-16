Музы в цветочном хороводе Литомышля

Изюминка, привносимая умелыми руками флористов в замковый комплекс, подчеркивает его неугасающую красоту. Смотрительница замка Зденька Калова приглашает нас осмотреться в большом зале, где можно увидеть импровизированные театральные подмостки. В замке трижды возникало театральное пространство. В 1767 году Иржи Кристиан Валленштейн-Вартенберк основал на третьем этаже свой первый театральный зал, однако он был частично охвачен пламенем во время большого пожара в 1775 году. Поэтому Иржи Кристиан решил обновить его, распорядившись обустроить театр в больших ренессансных залах на первом этаже.

Уникальный театр с барочной механикой – предмет особой гордости

– В этом зале сохранились остатки настенной росписи и перепады по высоте на противоположных стенах – здесь, видимо, располагались довольно простые зрительный зал и сцена. Тем не менее, до сих пор остается неизвестным, служил ли этот второй театр свой цели, так как уже в 1797 году Валленштейны достроили уникальный театр, который находится на первом этаже западного крыла замка, с барочной сценической механикой из дерева и подвижными частями, украшенный росписью в стиле классицизма. А также с отлично сохранившимися театральными декорациями работы Йозефа Плацера, которые занимают уникальное место в рамках всей Европы.

Сохраняя верность канонам ренессанса

В этом году в замке открылась VI-я цветочная выставка. Устроители стремятся создавать свои композиции либо в тональности оформления отдельных залов, либо продумывают детали в соответствии с выбранной темой.

– Флористы при создании своих работ, которые вы видите, отталкивались от традиций и стиля ренессанса и классицизма. Все используемые в наших композициях цветы, за исключением амариллиса, были известны уже в упомянутые периоды времени. В эпоху Ренессанса таковыми были розы, лилии с крупными цветками, тюльпаны, которые привез в Центральную Европу Фердинанд I Габсбургский, гвоздики и другие цветы. Мы также стремились, чтобы сочетания цветов по большей части вписывались в стилистические каноны тех эпох.

Представлены в замке и эскизы проектов по обновлению росписи люнетового карниза с фигуральными мотивами. Оно предполагается в рамках реконструкции всего замка. Реконструкция запланирована на 2020 год.

– В конкурсе приняли участие четыре художника, причем трое из четырех авторов проектов вдохновились символами муз Древней Греции. Поэтому мы решили показать эскизы в несколько упрощенном виде также на нынешней цветочной выставке под названием «Музы среди цветов».

В замок Литомышль съезжаются поклонники разных жанров на ежегодный фестиваль «Литомышль Сметаны». Он превратился в один из самых крупных праздников классической музыки в Чехии. В прошлом году замок брали чуть ли не штурмом и в связи с Испанским праздником в честь первой владелицы этой достопримечательности — Марии Манрике де Лара и Мендоса. Супруга Вратислава из Перштейна прославилась тем, что в 1556 привезла в Богемию чудотворную скульптуру Младенца Иисуса, поклониться которой приезжают паломники со всего мира. Она известна сегодня как Пражский Езулатко. Лишь немногие из посетителей знают, что раньше этот замок был цветным.

Цветочная выставка продлится до 22 апреля, однако туристический сезон в замке и в самом городе только начинается и сулит своим гостям много незабываемых минут.

– Да, это правда. Ученые даже проводили исследования, подтвердившие, что в эпоху барокко на подворье замка преобладала красно-зелено-серая цветовая гамма, а не бежевая, несколько монотонная, как сегодня. Вот и возникают беспрестанные споры с нами и с теми, кто охраняет памятники старины, по поводу целесообразности обновления прежней гаммы. Однако это тема для отдельного разговора,

– отмечает в интервью «Радио Прага» Зденька Калова.