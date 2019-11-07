Мультипликационный студенческий «Оскар» для Чехии завоевала россиянка

Чешский мультфильм «Дочь», обогнав французскую «Политику Страусa» и немецкую ленту «Люби меня, бойся меня», одержал победу в борьбе за премию американской киноакадемии Student Academy Awards. Лавровый венок для Чехии завоевала уроженка Таджикистана, россиянка Дарья Кащеева. Ее «кукольная драма» — об одиночестве, которое может испытывать ребенок, утерянном доверии и непростом пути к прощению. С молодым мультипликатором мы говорили о пятилетнем опыте пребывания в Чехии, о причинах, по которым россияне, мечтающие снять авторский фильм, едут в Европу, и о том, что для себя вынесла Даша, решившись на переезд вместе с мужем Александром. А также о ее короткометражке «Прага глазами иностранцев».
Стать студенткой Пражской академии FAMU Дарье удалось лишь со второй попытки, «подтянув рисунок». За плечами у победительницы – опыт жизни на Валдае, в Новгороде и Москве, в том числе будни звукорежиссера.
В 2018 году «Дочь» победила в двух номинациях на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, завоевав главный приз «Кристалл» в состязании студенческих работ и премию детского жюри. Чешская премьера состоялась летом на 54-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.
Чешская премьера фильма «Дочь» состоялась летом на Международном кинофестивале в Карловых Варах. В Праге киноленту «Дочь» впервые покажут 11 ноября в мультифункциональном пространстве Jatka 78 в районе Голешовице.
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