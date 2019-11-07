Мультипликационный студенческий «Оскар» для Чехии завоевала россиянка

Стать студенткой Пражской академии FAMU Дарье удалось лишь со второй попытки, «подтянув рисунок». За плечами у победительницы – опыт жизни на Валдае, в Новгороде и Москве, в том числе будни звукорежиссера.

В 2018 году «Дочь» победила в двух номинациях на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, завоевав главный приз «Кристалл» в состязании студенческих работ и премию детского жюри. Чешская премьера состоялась летом на 54-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Чешская премьера фильма «Дочь» состоялась летом на Международном кинофестивале в Карловых Варах. В Праге киноленту «Дочь» впервые покажут 11 ноября в мультифункциональном пространстве Jatka 78 в районе Голешовице.

Здесь вы также можете посмотреть короткометражный фильм Д. Кащеевой

«Прага глазами иностранцев»