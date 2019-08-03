Мартин Маречек: «Кино, конечно, не лечит, но может кому-то помочь»

Среди двухсот фильмов, представленных на ежегодном кинофестивале в городе Угерске Градиште, заслуживает внимания фильм «Dálava», работа чешского режиссёра-документалиста Мартина Маречка. «И дорога может быть целью» - так можно коротко охарактеризовать историю Вита Калводы, бывшего работника страховой компании, и его сына-подростка Гриши. Герои отправляются на машине из Чехии в Россию, чтобы отыскать Гришину мать и вновь собрать семью воедино. Удастся ли им это сделать? И самому режиссёру в процессе съёмок это было неизвестно. Подробнее – в интервью с Мартином Маречкем.
«…Я хочу в нескольких предложениях рассказать о нашей семье. Твоя мать и я – мы были диким сочетанием восточного и западного человека. Я также верил, что любовь выходит за пределы веры и культуры».
— Свой фильм, как вы говорите, вы считаете несколько мистическим. Надо понимать, вы сами не знали, какой он будет иметь финал?
— Это так. У нас были предположения о том, как будут развиваться события, но мы не подозревали, что произойдет в дороге, и состоится ли встреча. Так что определенная доля неуверенности присутствовала. В этом состоит отличие от фиксированного формата игрового фильма, когда человек снимает импровизацию с актерами. Здесь же вы должны реагировать на развитие ситуации и исходить из того, что вам предлагает реальность. Для того чтобы зритель оставался заинтересованным, необходимо сохранять структуру фильма открытой, но при этом нужна история.
— Что, если бы воссоединение семьи не состоялось? Как бы вы поступили?
— (задумывается) Я вот как раз не хочу раскрывать секрет, как все было. Во время съемок было много удачных моментов, человек снимает о том, что видит. По факту, завязка уже не важна. Даже у Хичкока и других хороших игровых фильмов важна не столько она, сколько образы. Не важно, кто кого убил, кто кого встретил, расстались герои или сошлись. Нужно лишь рассказать, что они при этом пережили.
— Образы отца и сына в фильме очень выразительные, проработанные. Они были такими и в жизни, или вы их всё же направляли, «дорабатывали» сами?
— Здесь опять можно вспомнить об отличии между игровым и документальным кино. Обоих героев я знал долго, устраивал съемки пробных сцен, наблюдал, в каких ситуациях они выглядят правдоподобно, ощущают себя комфортно, когда им не мешаю ни я, ни камера, и на этих моментах я и сосредоточился. Так что здесь речь о внимательном отношении к обоим персонажам. Вдобавок каждый из нас играет какую-то роль в обществе – я говорю о понятии «социальный актёр». Человек встает, надевает на себя ту или иную маску и живет. Важно, чтобы режиссер документального фильма эту роль понял и сумел с ней работать.
— В таком случае, сын как раз играл роль типичного современного подростка: в ушах наушники, на отца, в общем, ноль внимания…
— Да, и я к этому вообще-то не был готов. Я надеялся, что они будут в дороге разговаривать. Вместо этого парень вначале даже не снял наушники, и я понял, что у нас проблема. Пришлось акцентировать внимание на мелких жестах, комментариях, и рассказывать с помощью картинки, а не с помощью слов.
— Несмотря на то, что диалоги у героев короткие, они всё равно яркие, комедийные. Зрителю смешно.
— Слушай, у тебя есть какая-то особая причина, по которой ты с другими людьми разговариваешь, а со мной нет?
— Я бы не сказал, что у меня есть особая причина. Я обычно не задумываюсь, почему я поступаю так или иначе.
— У меня сын в таком же возрасте, так что для меня эта ситуация была знакома. Мы, может, не очень помним свой пубертатный период, но зато получаем представление о нём на примере собственных детей. Есть там универсальные моменты, которые проживает каждый родитель со своим ребенком.
— Существует ли идеальная модель отношений между отцом и сыном?
— На сто процентов сказать невозможно. В фильме есть сцена, где друзья Вита в России с ним беседуют, и он говорит, что в роли отца он провалился. А они ему в ответ: «Что значит провалился? Что это вообще такое – быть идеальным родителем? Чего ты ждал?»
Я думаю, что это принятие этой роли, причем с обеих сторон. Необходим баланс. С одной стороны – открытие объятий и принятие ребенка, оказание ему поддержки, с другой – определение границ. Я всегда говорил себе, что в период взросления ребенка важно не иметь фальшивых ожиданий, не строить планов, что из него получится, каким он будет, а лишь дарить ему свою любовь. В этом, по-моему, и состоит идеальность родителя. Думаю, что герой нашего фильма так и поступает: подаёт себя таким, какой он есть, и признаёт, что единственное, что он может сделать – любить своего ребенка.
— Какую роль играет в жизни ребенка тот факт, что его отец и мать – из разных культур?
— Я думаю, что там играет роль, в первую очередь, склонность к религиозности, так как православная литургия – она особенная. Интенсивная молитва, долгие службы – этого в Чехии нет, и Россия нам с этой стороны не известна.
Чехия – атеистическая страна, и это также играет важную роль в этой истории. А вот Грише, который чувствует принадлежность к русским корням – ему интересна русская история, то, как она раскрывает отчасти его душу.
— Вас тоже интересует русская история? По крайней мере, вы рассказывали, что при съёмках фильма приходилось общаться по-русски.
— Я отношусь к тому поколению, которое ещё изучало русский в школе в обязательном порядке. С одной стороны, присутствовало нежелание учить этот язык (по понятным причинам), с другой – русская культура и русские писатели… Не знаю, Толстой для меня вообще определяющая фигура в литературе, я считаю его романы, его мысли за самое важное, что я когда-либо читал. Вообще, чувствую родственные нотки в этом славянском языке.
В России я был несколько раз, снимал кино в Азербайджане, был в Казахстане, путешествовал по Прибалтике, так что определенное впечатление у меня сложилось. Могу сказать одно: Россия для меня тоже мистическая страна, как и то, что в ней происходит. Думаю, что до нас доходит лишь маленькая часть информации.
— Когда вы сейчас вспомнили о литературе, то в связи с фильмом мне сразу пришел на ум роман Тургенева «Отцы и дети». По-моему, что многие мысли из этого произведения перекликаются с вашей работой.
— Однозначно. Думаю, что и Вит старается прочувствовать русскую культуру, даже проходит обряд крещения, чтобы показать дочери, что у него есть воля, что они могут быть семьей. Несмотря на свои обиды, он старается быть ближе к России.
— Я знаю, что история Вита и Гриши изначально достаточно длинная. Почему вы решили вырезать из нее и отснять именно эту часть?
— Поскольку мы тут проводим параллели с литературой, то я бы сказал, что фильм – это новелла, рассказ. Роман же – это сериал, или, как минимум, полнометражное кино на три-четыре часа.
Эта история была такая сложная, что, когда мы попытались её адаптировать для кино, то у нас получался сериал. И в какой-то момент я решил, что лучше обойтись минимумом, сделать вот такую новеллу, чтобы получилось коротко, но интересно и интенсивно.
— Можно ли эту историю представить себе и в применении к другим культурам, или же это рассказ исключительно о представителях двух конкретных славянских народов, Чехии и России?
— Я думаю, что эта история применима к любым межчеловеческим отношениям, к любой разделенной семье, к ситуации, когда люди расходятся и начинают делить детей. Иногда куда менее сложно отправиться в дорогу длиной в пять тысяч километров, чем преодолеть пятьдесят метров до соседнего дома. Дорога ведь заключается не только в её физической длине, но и в том, чтобы преодолеть свои боли: «Ты меня оставил», «Ты меня бросила», «Не дам тебе своего ребёнка!»
У нас в Чехии половина браков заканчивается разводом, после чего дети растут в разломанных семьях. Эта тема – о том, как найти решение и преодолеть этот кризис – она ведь универсальна.
— Вы родом из семьи медиков, так вот мне кажется, что вы и кино рассматриваете, как средство, которое способно, как минимум, повлиять на зрителя в положительную сторону, «вылечить», что называется. Вы так не думаете?
— Понимаю, о чем вы говорите. В моём случае это был долгий процесс – может, потому и предыдущие фильмы склонялись к социальному фактору. В общем, у меня было ощущение, что я выпускаю в мир какой-то продукт, который подчеркивает важность той или иной темы.
Однако я думаю, что я из этого уже вырос, из мысли о том, что фильм может каким-то образом вылечить общество. Полагаю, что это просто вид коммуникационной стратегии. Как-то я сравнивал кино с гомеопатией: не то чтобы я верил в её целительную силу, но кому-то она помогает. Конечно, это не научный подход, но люди его все равно практикуют.
Мы беседовали с режиссёром Мартином Маречкем.
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