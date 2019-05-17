Ласточкино Кредо

История зимних «колокольчиков» тесно связана с городом Покровск, в котором в 1904-1908 годах жил, работал и творил молодой композитор и хоровой дирижёр Микола Леонтович. В местной железнодорожной школе он начал преподавать музыку, а вскоре создал и хор из рабочих, который выступал не только перед местными жителями, но и получил известность во всём Донецком крае. Перед отъездом из Покровска композитор оставил на память школе хлебницу с изображением ласточки – по-украински «щедривки», символа Рождества и начала нового этапа в жизни (эта хлебница до сих пор хранится в местном музее).

Тогда же им и был создан «Щедрик». Исследователи считают, что всего было четыре версии композиции, первая была написана в 1902-1903 годах, над другой Леонтович работал в 1906-1908 годах.

Основой для песни, по словам одного из организаторов проекта Елены Лань, послужила языческая славянская традиция.

«Древние славяне праздновали свой Новый год весной, когда природа пробуждалась, когда возвращались ласточки. Вот именно эта ласточка и является символом «Щедрика» сегодня. Конечно, позже, с приходом христианства «щедривки» и «колядки» переместились на зимний период».

Европейцы впервые услышали песню украинского композитора 11 мая 1919 года на сцене Национального театра в Праге. Её исполнила Украинская Республиканская Капелла под руководством дирижёра Олександра Кошице.

Капелла была организована по предписанию Симона Петлюры, главы Директории Украинской Народной Республики, в разгар борьбы украинского народа за независимость. В ходе европейского турне коллектив должен был представить миру уникальность национальной культуры и её богатство. Задача была выполнена – и главную роль в этом сыграл «Щедрик».

«Природа этой музыки несет настолько универсальные коды, и настолько гениально была обработана композитором Леонтовичем, что, где бы она ни звучала, она находила живой отклик в душе большого числа людей, не только музыкантов. Она стала народной традицией в каждой стране, где её однажды услышали», - рассказывает дирижёр Украинского Республиканского хора NOW Credo Богдан Плиш.

В 1922 году «Щедрик» был впервые исполнен в США с английским текстом. Интересно, что эту версию написал американский композитор, аранжировщик и педагог украинского происхождения Питер Вильговский, который родился в Нью-Джерси. Текст был создан специально для симфонического оркестра NBC Radio и впервые прозвучал в период великой депрессии в США.

Спустя сто лет рождественский гимн вновь вернулся на пражскую сцену благодаря действиям Союза промышленников-предпринимателей Донецкой области. Его сотрудники, занимаясь созданием музея истории промышленности Украины на Донбассе, узнали о Миколе Леонтовиче и его связи с Покровском. Рассказывает руководитель Донецкого отделения украинского союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Редько.

«Мы обратились к мэру города Покровска, показали этот факт, и он понял, что это может стать «фишкой» для города. После этого был прописан очень интересный проект. В Покровске в конце прошлого года был организован конкурс хоровых коллективов. В нём выиграл киевский хор Credo. Ровно сто лет назад в мае хоровая капелла приехала в Прагу, и стартовал европейский тур. Задача его была показать, что есть такая страна, как Украина, есть культура, есть язык, есть песни, есть костюмы. Мы повторяем этот тур. Учитывая, что в том хоре было 82 человека, руководитель этого хора Credo принял решение добрать до полного состава 82 человека из других коллективов».

Получившийся проект носит название «Через культурную дипломатию к экономической независимости Украины».

«Наша задача, чтобы в это турне вместе с хором поехало бизнес-сообщество, которое будет рассказывать о своих достижениях в области бизнеса. Мы очень хотим, чтобы все страны, которые будут слышать голос этого хора, понимали, что за этим стоит еще и экономика. Нам нечего делить, мы должны соревноваться на спортивных и культурных площадках, и это мы сегодня показываем», - говорит Редько.

Жанр коллектива нельзя определить однозначно как классический или как народный. По словам дирижёра Богдана Плиша, на суд публике будут представлены очень разные композиции.

«В первом отделении мы показываем произведения украинской духовной музыки, частично те, что входили в репертуар капеллы под руководством Кошице сто лет назад, и частично – произведения современных украинских композиторов. То же самое происходит со вторым отделением, где мы демонстрируем фольклорную украинскую музыку. Там есть обработки композиторов начала XX века, Леонтовича, Яциневича, Стеценко, и всех остальных. И есть обработки современных украинских композиторов – Станкович, Гаврилец, Яшвили, Шухт, Сильвестров».

Задачи турне, которое повторяет гастроли хорового ансамбля сто лет назад, практически те же самые: вызвать симпатию к Украине, представить её культуру, и заодно напомнить украинскому народу о том, что именно его объединяет.

«У нас есть очень четкое осознание миссии нашего проекта и четкое осознание того, что то, что мы представляем – безусловно ценно. Ценность эта – не только внутренняя, она – общечеловеческая», – уверен Богдан Плиш.