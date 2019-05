Ласточкино Кредо

В начале мая в Праге выступил Украинский Республиканский хор NOW Credo – сначала с флешмобом на Градчанской площади, затем с большим концертом в дворце Жофин. Поводом стала юбилейная дата: 11 мая сто лет назад в Праге впервые прозвучала рождественская композиция «Щедрик», которая вскоре стала хитом даже за океаном – в США её знают, как «Carol of the Bells».