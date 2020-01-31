КОМенский в КОМиксе: педагог, путешественник, персонаж триллера

В Чехии биографию Коменского знает каждый школьник. Будущий создатель новой педагогики родился 1592 году в Моравии, учился в университете Гейдельберга, служил на родине учителем, стал священником Общины чешских братьев. Его первая супруга и двое маленьких сыновей умерли от чумы. Из-за гонений на протестантов ему пришлось эмигрировать в польский Лешно. В 1623 году философ пишет «Лабиринт света и рай сердца», в котором пытается осмыслить природу человека и общества. Его дом, рукописи и книги не раз погибали в военных пожарах. В Швеции и Венгрии он занимался реформированием школьного образования, а в 1658 г. увидел свет его «Мир чувственных вещей в картинках», ставший первым в истории учебником, снабженным иллюстрациями. Умер Ян Амос Коменский в 1670 году в Амстердаме на 79-м году жизни.

Выставка «KOMenský v KOMiksu». 31.1.2020–31.12.2020, вт.–вс., с 10:00 до 17:00. Музей Я.А. Коменского, Valdštejnská 161/20, Прага-1

«Дети любят страшные истории»

Как все эти события передать в комиксе, адресованном, прежде всего, детям? Объясняет автор текста, популяризатор истории и писательница Клара Смоликова: «При входе на выставку сделана так называемая «опасная зона»: первые три панели комиксов посвящены Тридцатилетней войне, чуме и бедности. Дети очень любят страшные истории! То есть мы говорим: «Зритель, посмотри, в какой эпохе находимся! Это были тяжелые времена, а Коменский должен был все это преодолевать». Его ценности и взгляды невероятно интересны. Тогда обычным делом было, что в городе, где появлялась чума, зараженные дома закрывали, туда никто не входил, людей изолировали. Однако Коменский со своими братьями и сестрами по Общине говорил: «Нет, мы должны помогать больным, чистить, убирать, утешать, относиться к ним как к людям, и мы сами должны оставаться людьми». Так что у него было собственное отношение к войне, к бедности, к образованию, не характерное для той эпохи, и мы хотели выдвинуть это на первый план. Эта фигура из комикса в характерной высокой шапочке вам это разъясняет простыми словами».

Коменский писал по тридцать писем в день – столько сегодня отправляют СМС

Создатели комикса планируют по материалам выставки не только выпустить книгу, но и сделать квест, в котором несгибаемый Ян Амос будет помогать выбираться из охваченных войнами и эпидемиями городов. Клара Смоликова также напоминает, что Коменский современен во всех отношениях – например, он писал по тридцать писем в день, что можно сравнить с количеством СМС и мейлов, который отправляет человек XXI века.

Коменский известен, прежде всего, как основатель современной научной педагогики, классно-урочной организации учебы. Однако этим его наследие не исчерпывается – он был философ, священник, теолог-протестант. Эти стороны нашли отражение в комиксе?

«Из-за нашего социалистического прошлого Коменский воспринимается в основном как учитель. Однако его педагогическая работа – составная часть деятельности в качестве епископа, духовного лидера, человека, который выполняет определенную миссию, стремиться оказывать духовное влияние на детей – потому что именно с них нужно начинать. Я знаю, что для детей это не так интересно, поэтому этот аспект мы немного «прячем», однако уделяем ему достаточно большое внимание. Разумеется, это и великий педагог, поэтому мы доводим наш рассказ до сегодняшней премии «Золотой Амос», которой награждают лучшего учителя. А поскольку я много работаю с детьми, то мы стараемся все визуализировать. Например, мы говорим: «Коменский был в Лешно, был в Гронингене», а дети не знают, где это. Комикс позволяет это показать: «Здесь это место! Посмотри, он приплыл так далеко!» И наш художник Лукаш Фибрих все это нарисовал: какую одежду он носил, как выглядел его дом, книги, чем он их писал, каким был печатный станок. Так что я думаю, что это большой плюс, когда мы можем это показать в экспозиции и в форме комикса. Потому что ребенок спрашивает: «А как это выглядело?» А словами вы это никогда точно не сможете описать».

Художник Лукаш Фибрих давно интересовался фигурой Коменского. Работе над рисунками для комикса он посвятил восемь месяцев. А как сам учитель народа отнесся бы к тому, что его жизнь изобразили в виде стилизованных картинок?

«Я лично считаю, что Коменский обладал чувством юмора, так что ему бы это понравилось, и он бы это одобрил. Мне понравилась идея нарисовать Коменского для детей, поскольку его часто изображают эдаким сухарем, а здесь мы смогли представить его более живым, потому что это был очень интересный и живой человек. Думаю, он и живой и в наши дни», – считает Лукаш Фибрих.

С соблюдением исторической точности

Картинки, разумеется, приближены к современности, тем не менее, Коменский изображен на них отнюдь не в джинсах. «Конечно, мне пришлось изучить все реалии той эпохи, я собрал много информации, просматривал первые издания книг Коменского и пытался это переосмыслить и отразить», – объясняет художник.

Тяжелые моменты жизни философа – войну, чуму, смерть – Лукаш Фибрих передавал более темными тонами. Однако в целом комикс оставляет впечатление вереницы ярких рисунков.

«Я хотел бы обратить ваше внимание на панель «Амстердам», где у меня была, казалось бы, простая задача – нарисовать карту города. Я решил прорисовать почти каждое здание, которые тогда были в Амстердаме. Домов там видимо-невидимо, так что я рисовал пять дней, потому что постоянно прибавились все новые здания, а потом добавлял кораблики, лодки, людей, так что в процессе работы это все росло и росло. Это было очень интересно, однако я не уверен, что возьмусь в будущем за нечто подобное», – признается художник. Для работы Лукаш Фибрих использовал несколько карт Амстердама середины XVII века.

Детали занимали большое место в его работе – он боялся ошибиться в изображении реалий. В этом художнику помогал специалист – Рихард Власак, который в случае ошибки – в костюме или любой другой детали – безжалостно возвращал рисунок для переделки, иногда и по пять раз. Так что комикс можно с полным правом считать исторически точным. «Это, конечно, стилизация, но она не противоречит духу эпохи», – уверен Лукаш Фибрих.

Два года в честь чешского философа

Выставка под патронажем Министерства образования проходит в старинном здании Национального педагогического музея и библиотеки им. Я. А. Коменского, которое находится в самом сердце района Мала Страна.

Этот год ЮНЕСКО объявило годом памяти Я. А. Коменского, а в Чехии начинаются мероприятия, которые в течение двух лет будут проходить в общенациональном масштабе: на 2020 год приходится 350 лет со дня смерти, а на 2022-й – 430 лет со дня его рождения.

О том, почему музей позвал в свои стены комикс, объясняет директор Маркета Панкова: «Поскольку в 2020 году начинаются общенациональные торжества в честь Коменского, мы как Педагогический музей хотели провести что-то уникальное, чего раньше никогда не было. Поэтому мы решили показать его жизнь и труды под совершенно новым углом зрения. И это прекрасно получилось. Эта экспозиция адресована, прежде всего, молодежи, но не только ей. Здесь показаны и юные года Яна Амоса, и его зрелость, когда были написаны его лучшие труды, и вплоть до старости. Показана атмосфера эпохи, в которую он жил и творил, так что это очень конструктивный и новаторский подход к преподаванию биографии и идей Коменского».

В течение двух лет выставки и конференции будут проходить по всей Чехии, в том числе, в Пражском Граде и в городе Угерски Брод, где действует музей Коменского, а также в Голландии, в Нардене, где находится гробница Учителя народов.

«Мы готовим электронный вариант выставки, чтобы разослать ее всем чешским школам за границей, что они, конечно, используют. Я уже могу точно сказать, что цифровая выставка о Коменском пройдет во Флоренции. С помощью Министерства иностранных дел нам удалось предложить нашу экспозицию всем посольствам Чехии во всем мире. Это будет не "Коменский в комиксах", а выставка "Обучение для всех – наследие Коменского"», – объясняет директор музея.

Выставки, рассказывающие о гениальном чешском философе и педагоге, запланированы и в России, куда тоже полетят электронные копии комикса и другие материалы. В Санкт-Петербурге пройдет уже ставшая традиционной конференция, посвященная наследию Яна Амоса Коменского.