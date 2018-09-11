Когда видишь жизнь сквозь стеклянную призму

В конкурсе, который носит имя Станислава Либенского, заслуженного чешского скульптора и педагога, обучившего искусству работы со стеклом не одно поколение студентов, могут принимать участие только выпускники художественно-прикладных ВУЗов. Несмотря на такое строгое ограничение, организаторы получают ежегодно более ста заявок, из которых в результате выбирают около трёх десятков авторов. Отобранные работы привозятся в Чехию и демонстрируются на выставке по итогам конкурса.

«Сначала жюри выбирает от 30 до 35 самых интересных работ. На этом этапе члены жюри голосуют онлайн, каждый сам за себя, присуждая то или иное количество баллов каждой работе. Те произведения, которые получают наибольшее количество баллов, отбираются для финальной выставки. Затем члены жюри встречаются в день объявления победителей, когда все работы уже размещены на выставке – в этом году она вновь пройдёт в центре современного искусства DOX – и проводят финальное голосование, в результате которого выбирают трёх победителей», - рассказывает Марек Веселый, организатор нынешнего конкурса Stanislav Libensky Award.

Основной критерий для принятия заявки на конкурс один: работа должна быть выполнена при помощи какой-либо техники работы со стеклом. С мероприятий прошлых лет уже известно, что вариантов, как превратить обыкновенный кусок стекла в художественный объект существует невероятное множество, поэтому задача перед членами жюри стоит, действительно, непростая.

«Оценивать художественные объекты, каждый из которых создан с помощью разных техник – задача очень сложная. В конце концов, мы понимаем, что решение получается в определённой степени субъективным, но при выборе победителей должны сойтись во мнениях все четверо или пятеро членов жюри. В работах они ищут, прежде всего, оригинальность, что-то, что отличает автора от уже имеющихся стандартов. Я бы сам не хотел заседать в жюри – когда я наблюдал за ходом обсуждений и оценкой работ, помню, какими жаркими и напряжёнными бывали споры. Однако, когда я рассматриваю работы, которые посчитали лучшими в прошлые годы, мне думается, что решения были приняты правильно», - говорит Марек Веселый.

В течение десяти лет на конкурсе были представлены самые разные, подчас совсем невероятные произведения искусства.

«В рамках выставки мы имеем возможность наблюдать за различными попытками комбинировать стекло с другими материалами: металлом, камнем, искусственными материалами. Думаю, что в течение прошедших выставок мы увидели всё, что вообще можно было увидеть. Кроме того, студенты порой используют очень интересные и разные техники», - объясняет Марек Веселый.

Конкурс имени Станислава Либенского в настоящее время является уникальным мероприятием, не имеющим мировых аналогов, и отличной возможностью для молодёжи проявить себя и вложить первый кирпичик в основание своей карьеры профессионала по работе со стеклом.

«То время, когда студент высшей художественной школы заканчивает обучение и должен перейти к практике, начать работать на своё будущее – что и говорить, этот период для него является очень непростым. Конкурс имени Станислава Либенского даёт отличную возможность впервые представить себя как мастера на международном уровне. Позитивным является также и то, что именно в момент окончания учёбы и начала профессиональной карьеры молодых мастеров возникают и формируются новые тренды и тенденции. Надо сказать, что в этом году 32 выбранные работы поступили к нам из 17 стран мира, так что у нас есть уникальная возможность увидеть и сравнить новейшие тренды в момент их зарождения», - говорит Марек Веселый.

Помимо престижа, участие в конкурсе может принести лауреатам и финансовую поддержку в будущем.

Объявление победителей очередного конкурса Stanislav Libensky Award состоится в галерее DOX 20 сентября. Выставка избранных работ продлится с 21 сентября по 19 ноября 2018 года.

«Конечно, в мире существует много мастеров по работе с художественным стеклом, и многие из них хорошо этим зарабатывают, однако сам творческий процесс требует солидных затрат и вложений, особенно, когда речь идёт о некоторых техниках. К счастью, есть масса ценителей произведений из стекла и коллекционеров. Так часто бывает в искусстве: когда встречаются тот, кто умеет создавать уникальные вещи, и тот, кто его работу ценит, то мастер получает возможность не только творить, но и нормально жить, и зарабатывать. С моей точки зрения, работа со стеклом – очень трудная специальность, поэтому я рад, что могу хотя бы таким образом – организацией конкурса имени Станислава Либенского – помочь начинающим мастерам», - заключает Марек Веселый.