Князь Вацлав – политик и святой

Его изображают с бочкой винограда, поскольку делал вино для причастия, а для просфор своими руками сеял хлеб. Он воевал с первым королем Германии Генрихом Птицеловом и от него же получил мощи святого Вита, над которыми позже вырос главный храм страны. Любой чех знает основные вехи жития святого Вацлава – образцовый христианин и миролюбивый владыка, злодейски убитый на ступенях храма по приказу брата, превратился в небесного покровителя Чехии и защитника народа, на помощь которому придет в трудную минуту с рыцарями, спящими в недрах горы Бланик.

Ежегодно 28 сентября по городу Стара Болеслав торжественно движется длинная процессия, во главе которой священник несет череп князя из династии Пржемысловичей, чья кровь пролилась здесь в 935 году.

Княжеская кровь, скрепившая государственный фундамент

Ключевыми событиями в создании чешской государственности стали убийства двух святых – Людмилы, приходившейся Вацлаву бабкой, и самого князя. Удушить ненавистную свекровь приказала мать Вацлава Драгомира, которую часто называют язычницей. При этом ее старший сын, воспитанной бабушкой, остался верен христианству.

Почему же именно князь Вацлав, самостоятельно правивший всего около десяти лет и не доживший и до тридцати, стал символом чешской государственности? На этот вопрос отвечает специалист по истории средних веков, сотрудник Института истории Академии наук Эва Долежалова: «Вацлав относится к первым Пржемысловичам – это третье известное нам поколение князей – и именно его имя связывают с переходом чешского общества к христианству, под эгидой которого был объединен чешский народ, – в духе этой идеологии было затем создано государство Пржемысловичей».

День гибели Вацлава не вызывает у историков сомнений – 28 сентября было зафиксировано для поминовения в календаре. А вот годом смерти ранее считался 929 – именно в 1929 году в независимой Чехословакии торжественно отмечалось тысячелетие мученической смерти князя. К этой годовщине также завершили строительство храма святого Вита в Пражском Граде, полное название которого – кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтеха.

Руководитель и семьянин

Предположительной датой рождения Вацлава считается 907 год, хотя и здесь уверенности нет. Какой была Чехия в Х веке? «Вацлав появился на свет в эпоху, когда формировалось протогосударство – первоначальное княжество Пржемысловичей. Их доминион распространялся только на Центральную Чехию, то есть тут нельзя говорить о какой-то крупной стабильной державе или единой династии. Наоборот, на этой территории властвовали и другие князья, которые мерялись силами с Пржемысловичами. С другой стороны, Вацлав родился в семье, которая уже приняла христианство, – его дедом и бабкой были Борживой и будущая святая Людмила. Они стремились, если так можно выразиться, сделать христианство, государственной религией. И Вацлав принял и продолжил эту традицию», – рассказывает историк.

Считается, что Вацлав был хорошо образован – читал и писал по-латыни, что тогда было большой редкостью. При этом он был человеком своего времени – князем, который должен был вести себя достаточно жестко, а не только читать Библию. У него как правителя должна была быть жена, а некоторые источники сообщают о сыне от наложницы. Однако сквозь толщу веков рассмотреть точные детали биографии будущего святого почти невозможно.

Когда Вацлав вступил в княжеские права, ему было около четырнадцати лет – этот возраст в ту эпоху считался совершеннолетием, достаточным для принятия власти, – хотя, разумеется, у юноши были многочисленные советники, и до шестнадцатилетнего возраста он не выносил единоличных решений.

«Вацлаву было непросто, поскольку он вступает на престол после регентства своей матери, чью жизнь усложнил конфликт со свекровью, закончившийся убийством святой Людмилы. С христианством дело тоже обстояло непросто – с одной стороны, еще звучало эхо Великоморавской миссии святых Кирилла и Мефодия, с другой, в Чехию уже проникали миссионеры из германоязычных регионов, из Регенсбурга и Пассау. Кроме того, Вацлаву приходилось доказывать свои права на княжеский престол и меряться силами с немецкими владыками, чье положение было гораздо устойчивее. Очевидно, что немцы хотели продвигаться на восток, захватывая земли, заселенные на тот момент славянами. Это была проблема, которую Вацлаву приходилось решать, и самый крупный конфликт произошел в 929 году», – рассказывает историк.

В этот год первый король Германии Генрих Птицелов и герцог Баварии Арнульф вторглись в Чешские земли и осадили Прагу. Вацлав был вынужден сдаться и возобновить выплату германцам дани.

Между религией и политикой

Однако вернемся к канонической легенде о гибели князя. Вацлав отправился в замок брата Болеслава – сейчас это город Стара Болеслав, расположенный прямо на границе Праги – на крестины сына, который вошел в историю под именем Страхквас, и на празднование дня святых Космы и Дамиана.

28 сентября Вацлав собрался к заутрене. Встретив брата, он расцеловал его и вновь поблагодарил за приглашение на торжество. В этот момент Болеслав коварно выхватил меч и нанес старшему брату ранение в голову. Однако более сильный Вацлав сумел голой рукой отвести оружие, повалил брата наземь и, не желая проливать его крови, бросился к храму. Одержимый дьяволом священник закрыл двери, а приспешники Болеслава догнали и убили Вацлава, а потом якобы даже расчленили его тело. Дверное кольцо, обагренное княжеской кровью, стало впоследствии одним из священных предметов святовацловского культа.

Историк Эва Долежалова считает, что в действительности все было куда прозаичнее, и Вацлав не принес себя в жертву – просто политические разногласия братьев, которые оба были яркими лидерами, оказались слишком острыми. Возможно, Болеслав считал, что Вацлав должен был биться с Генрихом Птицеловом до последнего. Спор привел к тому, что зазвенели мечи.

«Вероятно, после празднования дня Космы и Дамиана между братьями вспыхнула ссора, и столкновение их дружин переросло в физическое столкновение, во время которого жизнь князя Болеслава оказалась под угрозой, и ему на помощь пришла его дружина – то есть его телохранители. И в этой схватке князь Вацлав был убит», – полагает специалист по истории средневековья.

Можно сказать, что ключевым событием жизни князя стала именно его мученическая смерть – княжеским и королевским фамилиям требовались собственные святые. Над могилой святого Вацлава начали происходить чудеса – слепые прозревали, парализованные начинали ходить. Князь превратился в покровителя невинно осужденных – те, кто ему молился, волшебным образом выходил из узилища.

«Сразу после смерти брат переносит останки Вацлава в Прагу, появляется его почитание, зарождается культ, однако постепенно начинает формироваться что-то еще более значимое – фигура князя Вацлава как вечного правителя Чешских земель – того, кто охраняет чешское государство и управляет им, фактически, по сей день. Примерно с середины XII века святого Вацлава именно так и воспринимают – того, кто позволяет королю править. Интересно, что все правители это принимали и пытались оказаться ближе к святому Вацлаву», – считает Эва Долежалова.

Небесный хозяин Святовацлавской короны

Большую роль в укреплении святовацлавской традиции сыграл Карл IV. В 1346 году он получил от Папы Клемента VI специальную грамоту на изготовление новой чешской короны, которую посвящает святому Вацлаву. «Создаются наши знаменитые святовацлавкие коронационные регалии и Святовацлавская корона. Эта корона не принадлежит ни Чешскому государству, ни королю, а только небесному покровителю страны – князю Вацлаву», – объясняет историк.

Во время религиозных и государственных торжеств корону возлагали на череп князя, который выставляли в соборе святого Вита. Вплоть до середины XIX столетия ею короновалось большинство чешских монархов – помимо Карла IV, двадцать один король и семнадцать королев.

Существует поверье, что человек, надевший корону, не имея на то права, умирает в течение года. Говорят, что в 1941 году ее «примерил» нацистский наместник Гейдрих и вскоре был убит в результате покушения. Достоверных доказательств этого эпизода, впрочем, не существует…

Святого Вацлава почитали литовские Ягеллоны, а Габсбурги называют себя «Familia sancti Vencezlai», то есть семья святого Вацлава. Вообще, практически все правящие династии Чехии считали князя своим небесным покровителем. В русской православной церкви Вацлав известен как благоверный Вячеслав Чешский.

В Чехии нет никого, кто мог бы сравниться с князем Вацлавом, уверена историк Эва Долежалова: «Вацлав является самым значимым в иерархии чешских святых и первый святой, принадлежащий к местной княжеской династии, – Людмила была признана святой позже, уже после того как культ Вацлава утвердился. А поскольку он вечный князь, то он – и повелитель Чешских земель, и самая значимая фигура всей чешской истории».