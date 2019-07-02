Кинофестиваль в Карловых Варах – овация Джулианне Мур и выставка киноафиш

Например, в основном конкурсе в этом году заявлен любопытный фильм о Вьетнаме «Монзун» (Monzun) и работа немецкого режиссера Яна-Оле Герстера «Лара» (Lara), а также лента Дамьяна Козоле «Сводная сестра» (Nevlastní sestra).

Из фильмов в специальной секции определенно заслуживает внимания фильм «Форман и Форман» (Forman vs. Forman) – он рассказывает о Милоше Формане, человеке, который представляет собой целую эпоху в чешском и американском кинематографе. Это работа документалиста Хелены Тршештиковой, как раз вчера она дала интервью для Радио Прага, так что скоро мы сможем рассказать об этом фильме подробнее.

Среди документальных лент интересен фильм о Китае под названием «Конфуцианская мечта» (Konfuciánský sen).

Кроме того, та или иная секция фестивальной программы бывает посвящена какому-то определенному режиссеру, часто это уже посмертный знак уважения. В этот раз в Карловых Варах представляют творчество египетского режиссера Юсуфа Шахина (Youssef Chahine). Здесь, как и в остальных случаях, работает «стратегия одного фильма».

Патриция Кларксон, мы помним, ещё не появилась, Джулианна Мур и Кейси Аффлек уже, наоборот, успели сорвать свою долю аплодисментов. Были ли ещё встречи с запоминающимися людьми из киномира в течение вчерашнего дня?

Определённо. Зрители фестиваля наверняка помнят, что перед показом фильмов всегда запускается короткий черно-белый фильм с кем-то из узнаваемых актеров в главной роли. Фильм длится всего пару минут и сюжет обычно очень смешной. Так вот вчера состоялась встреча с режиссерами, которые создают эти маленькие шедевры, Иваном Захариашем и Мартином Крейчи (Ivan Zachariáš, Martin Krejčí).

Сразу понятно, как им удается так снимать – у них самих отменное чувство юмора. Рассказали много интересного о том, как проходят съемки этих роликов. Звездам за них ничего не платят, поэтому процесс съемок по времени обычно очень ограничен. Самые быстрые съемки длились, например, всего 19 минут! Помимо самой звезды в фильме снимается еще один-два второстепенных актера, так вот тут тоже свои хитрости: с одной стороны, они не должны своей игрой «перебить» звезду, с другой – нельзя, чтобы они столбенели перед камерой от благоговейного ужаса  Проводят, конечно, отбор по кастингу.

Главный герой ролика – это либо та знаменитость, которая приезжала на фестиваль в прошлом году, либо та, которую ждут на красной дорожке в этом году. Так что в этом году это Кейси Аффлек. Кстати, режиссеры очень хвалили пожилую женщину, которая появляется в ролике вместе с ним: сказали, что это как раз тот случай, когда они сыграли одинаково классно.

Если мы все же выберемся из кинозала, то и в сопроводительной программе найдем еще что-то интересное?

Это, конечно, тоже о кино, но: в городском музее работает выставка чешских киноплакатов периода 1938-1948 года. Прежде всего, это очень красочные работы, настоящий китч по современным меркам. Большинство из них выполнены неизвестными авторами. Выставку организована при помощи телестудии Баррандов, в Варах представлена лишь малая часть того, что находится в запасниках студии.

Добраться туда можно пешком (это в двух шагах от отеля Pupp) или на велосипеде. Велосипеды, как всегда, дают в прокате у отеля Термал. Кроме плакатов, на выставке есть также реплики костюмов из выбранных фильмов. Практичная в такую погоду приятность: в музее прохладно!