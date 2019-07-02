Кинофестиваль в Карловых Варах – овация Джулианне Мур и выставка киноафиш

Александра Баранова
02-07-2019
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Чтобы составить общее представление о том, что в этот раз, как говорится, показывают на фестивале, хорошо применить простую стратегию, назовем её «стратегией одного фильма». Все фильмы на фестивале разделены по категориям, например: Основной конкурс, секция документального кино, секция на Восток от Запада, Горизонты, Другой взгляд, Короткометражные фильмы и так далее. Чтобы получить общее представление, стоит посмотреть хотя бы по одной ленте из каждой секции.

Фильм «Форман и Форман», фото: ЧТФильм «Форман и Форман», фото: ЧТ Например, в основном конкурсе в этом году заявлен любопытный фильм о Вьетнаме «Монзун» (Monzun) и работа немецкого режиссера Яна-Оле Герстера «Лара» (Lara), а также лента Дамьяна Козоле «Сводная сестра» (Nevlastní sestra).

Из фильмов в специальной секции определенно заслуживает внимания фильм «Форман и Форман» (Forman vs. Forman) – он рассказывает о Милоше Формане, человеке, который представляет собой целую эпоху в чешском и американском кинематографе. Это работа документалиста Хелены Тршештиковой, как раз вчера она дала интервью для Радио Прага, так что скоро мы сможем рассказать об этом фильме подробнее.

Джулианна Мур, фото: ЧТК / Катержина ШуловаДжулианна Мур, фото: ЧТК / Катержина Шулова Среди документальных лент интересен фильм о Китае под названием «Конфуцианская мечта» (Konfuciánský sen).

Кроме того, та или иная секция фестивальной программы бывает посвящена какому-то определенному режиссеру, часто это уже посмертный знак уважения. В этот раз в Карловых Варах представляют творчество египетского режиссера Юсуфа Шахина (Youssef Chahine). Здесь, как и в остальных случаях, работает «стратегия одного фильма».

Патриция Кларксон, мы помним, ещё не появилась, Джулианна Мур и Кейси Аффлек уже, наоборот, успели сорвать свою долю аплодисментов. Были ли ещё встречи с запоминающимися людьми из киномира в течение вчерашнего дня?

Фото: ЧТК / Славомир КубешФото: ЧТК / Славомир Кубеш Определённо. Зрители фестиваля наверняка помнят, что перед показом фильмов всегда запускается короткий черно-белый фильм с кем-то из узнаваемых актеров в главной роли. Фильм длится всего пару минут и сюжет обычно очень смешной. Так вот вчера состоялась встреча с режиссерами, которые создают эти маленькие шедевры, Иваном Захариашем и Мартином Крейчи (Ivan Zachariáš, Martin Krejčí).

Сразу понятно, как им удается так снимать – у них самих отменное чувство юмора. Рассказали много интересного о том, как проходят съемки этих роликов. Звездам за них ничего не платят, поэтому процесс съемок по времени обычно очень ограничен. Самые быстрые съемки длились, например, всего 19 минут! Помимо самой звезды в фильме снимается еще один-два второстепенных актера, так вот тут тоже свои хитрости: с одной стороны, они не должны своей игрой «перебить» звезду, с другой – нельзя, чтобы они столбенели перед камерой от благоговейного ужаса  Проводят, конечно, отбор по кастингу.

Кейси Аффлек, фото: ЧТК / Катержина ШуловаКейси Аффлек, фото: ЧТК / Катержина Шулова Главный герой ролика – это либо та знаменитость, которая приезжала на фестиваль в прошлом году, либо та, которую ждут на красной дорожке в этом году. Так что в этом году это Кейси Аффлек. Кстати, режиссеры очень хвалили пожилую женщину, которая появляется в ролике вместе с ним: сказали, что это как раз тот случай, когда они сыграли одинаково классно.

Если мы все же выберемся из кинозала, то и в сопроводительной программе найдем еще что-то интересное?

Это, конечно, тоже о кино, но: в городском музее работает выставка чешских киноплакатов периода 1938-1948 года. Прежде всего, это очень красочные работы, настоящий китч по современным меркам. Большинство из них выполнены неизвестными авторами. Выставку организована при помощи телестудии Баррандов, в Варах представлена лишь малая часть того, что находится в запасниках студии.

Фото: ЧТК / Славомир КубешФото: ЧТК / Славомир Кубеш

Добраться туда можно пешком (это в двух шагах от отеля Pupp) или на велосипеде. Велосипеды, как всегда, дают в прокате у отеля Термал. Кроме плакатов, на выставке есть также реплики костюмов из выбранных фильмов. Практичная в такую погоду приятность: в музее прохладно!

Александра Баранова
02-07-2019
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Фото: ЧТК / Славомир Кубеш

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