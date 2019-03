Кинофестиваль «Один мир»: общая планета — общие проблемы

В Чехии любят кинематограф – как отечественный, так и иностранный. И мероприятия, связанные с ним, здесь очень популярны: практически каждый месяц в каком-нибудь чешском городе проходят тематические показы или конкурсы, а Карловарский кинофестиваль является одним из старейших в Европе. И хотя Прага, в отличие от Берлина или Венеции, не играет ключевой роли в европейской киножизни, однако проводящийся здесь ежегодный фестиваль «Один мир» превращает ее в интереснейший киноцентр. О том, как проходит подготовка и организация этого масштабного мероприятия, рассказала пресс-секретарь фестиваля Мария Гержманова:

— В нашей команде на данный момент около сорока человек, фестиваль начнется со дня на день. Почти месяц назад мы опубликовали программу, а неделю назад начали продажу билетов. Сейчас мы на финишной прямой: развозим программки с фильмами по отдельным кинотеатрам и готовимся к праздничному открытию, которое состоится в среду 6 марта.

Что? Где? Когда? И сколько гостей и зрителей?

Фестиваль «Один мир» – крупнейший конкурс кинолент, посвященных проблеме прав человека. В нем участвует более ста картин из разных уголков мира. Тематические блоки меняются каждый год в зависимости от актуальности отдельных тем. Показы проходят в центральных кинотеатрах Праги, после чего фестиваль отправляется на гастроли в десяток других чешских городов. Интерес зрителей к нему увеличивается с каждым годом.

— В прошлом году наш фестиваль посетило почти 50 тысяч человек – и это в одной только Праге, а ведь потом фестиваль гастролирует по другим городам Чехии. В 2018 году фестивальная программа была показана в 35 городах, где число зрителей превысило 70 тысяч. Мы предполагаем, что в этом году посещаемость снова увеличится: каждый год наши показатели вырастают на несколько тысяч. Это нас, несомненно, очень радует, и мы надеемся, что данная тенденция сохранится.

Фестиваль предоставляет зрителям возможность живого общения с кинематографистами. В творческих дискуссиях участвуют не только создатели отдельных картин, но и известные европейские кинокритики, продюсеры и представители крупных СМИ.

— В этом году у нас много гостей – 148. В первую очередь, это зарубежные кинематографисты, большинство из них – режиссеры, но, разумеется, фестиваль посетят также актеры, сценаристы и операторы. Я хотела бы отметить, что нынешний фестиваль посетит Рамелл Росс – режиссер картины «Округ Хейл утром и вечером» (по-чешски Hale County ráno i večer, оригинальное название Hale County This Morning, This Evening), номинант на Оскара 2019 в категории лучший документальный фильм. Кроме того, гостем фестиваля станет главная героиня документальной картины «Остров голодных призраков» (по-чешски Ostrov hladových duchů, оригинальное название Island of the Hungry Ghosts) По Лин Ли, социальный работник в сфере помощи мигрантам. Фильм рассказывает о миграционном лагере, расположенном на Острове Рождества. С подобной проблемой недавно столкнулась и Чехия, так что, уверена, этот фильм и опыт главной героини наверняка будет интересен чешским зрителям. Я выделила всего два имени, которые кажутся мне значимыми, но, как я уже сказала ранее, фестиваль посетит 148 гостей, и я убеждена, что все они привлекут внимание зрителей. Полный список гостей можно посмотреть на сайте кинофестиваля.

Проблема выбора, или как проходит отбор фильмов

Общение с кинематографистами, бесспорно, всегда интересно, однако главными героями фестиваля были и остаются сами киноленты. Каковы требования к фестивальным картинам и как проходит отбор фильмов, которые в результате попадут в фестивальную программу, рассказала Мария Гержманова:

— В мае, буквально через несколько месяцев после окончания одного фестивального цикла (который всегда проходит в марте), мы начинаем отбор фильмов на будущий год. На нашем сайте мы открываем анкеты для регистрации. Также мы связываемся с кинематографистами, которые есть в нашей базе данных, сообщаем им об открытии нового сезона, но, разумеется, подать заявку может каждый. Обычно мы получаем около двух тысяч заявок. Кроме того, наши коллеги посещают кинофорумы по всему миру, выбирают достойные картины и связываются с создателями, предлагая участие в нашем фестивале. Над выбором лент, которые войдут в программу фестиваля, работает специальная команда драматургов и программный совет: кинокритики, специалисты в области истории кино и документалисты. Они помогают нам в выборе фильмов, это очень сложный процесс. В результате из огромного количества картин в программу обычно входит чуть более ста лент, в этом году их 117.

К сожалению, посетить каждый показ и увидеть все кинофильмы невозможно. Однако, несомненно, каждый найдет интересующую его тему. В этом году фестиваль разделен на четырнадцать тематических блоков: «Международный конкурс», «У вас есть право знать», «Чешский конкурс», «Интерактивный один мир», «Пути к свободе», «Земля тает», «Один ноль», «Да здравствует жизнь», «Панорама», «Ретроспектива Мэтта Хейнемана», «Коротко и ясно», «Один мир детям», а также два блока, в названии которых три восклицательных и три вопросительных знака – «!!!», «???»: они посвящены главным вопросам и особо громким лозунгам современного мира.

— Конечно, мы надеемся, что все 117 отобранных фильмов будут интересны публике, но, разумеется, невозможно рассказать обо всех. Так что я хотела бы пригласить зрителей на картину, которая откроет наш фестиваль – это лента «Боги из Молембека» (по-чешски Bohové z Molembeku, оригинальное название Aatos ja Amine). Это поэтичная история о трех детях, которые происходят из разных религиозных и этнических кругов, но живут в Бельгии, в Брюсселе, в районе Молембек. И вот на их жизни, на их немного идеалистическом детстве отразятся террористические акты, организаторы которых, как потом выяснилось, происходили как раз из Молембека. Этот фильм – своеобразная медитация, размышления о различиях между людьми разного вероисповедания, этнического происхождения и воспитания.

Общая планета — общие проблемы

Тематические блоки кинофестиваля разнообразны: организаторы стремятся максимально полно отразить постоянно возникающие проблемы общества. Однако они не забывают и о долгосрочных проблемах, на решение которых требуется немало времени. Об одном из блоков, который, казалось бы, напрямую не связан с защитой прав человека, но затрагивает важные для всей планеты темы, рассказала Мария Гержманова:

— Я хотела бы отметить, что в этом году у нас есть отдельный блок фильмов, посвященный проблемам экологии и охраны окружающей среды. С помощью этих фильмов мы пытаемся найти ответ на вопрос, как гражданские права и свободы связаны с подходом к защите окружающей среды в разных государствах. Так что это отдельная, очень серьезная и самостоятельная тема, которую мы хотели бы открыть в рамках фестиваля «Один мир 2019».

Юбилей в 20 лет – новые зрители и новые цели

Фестиваль «Один мир» в этом году празднует юбилей – он проводится в двадцатый раз. За это время выросло новое поколение зрителей. Меняется ли с годами отношение общественности к затрагиваемым на фестивале проблемам, растет ли интерес или, наоборот, падает? Ведь в одной только Праге проходит множество фестивалей, кроме того, с каждым годом становится все проще смотреть фильмы онлайн. О целевой аудитории фестиваля рассказала Мария Гержманова:

— Несомненно, наша основная целевая аудитория – молодые люди в возрасте около тридцати лет, которые активно интересуются проблематикой защиты прав человека, но, разумеется, не только они. Например, мы сотрудничаем с некоторыми организациями, которые проводят мероприятия для пенсионеров, мы предоставляем скидки на билеты для этой категории зрителей. Мы организуем показы в кинозале городской библиотеки в Праге, где обычно проходят сеансы для пенсионеров. Благодаря этому пожилые люди, которые уже привыкли ходить на тематические показы, заранее узнают о нашем мероприятии, могут изучить программу и посетить заинтересовавшие их фильмы. Это может быть для них интересно еще и потому, что после фильма мы часто проводим открытые дискуссии. Кроме того, я хотела бы отметить, что мы организуем показы фильмов в школах: в прошлом году их посмотрело 12 тысяч учеников начальных и средних школ в Праге. Таким образом, школьники также являются целевой аудиторией фестиваля «Один мир».

Изменение мира к лучшему начинается с каждого отдельного человека. Из мыслей, слов и поступков отдельных людей создается наше общее будущее. Кинематограф – это особенный язык общения, посредством которого создатели документальных лент рассказывают зрителям о больших и маленьких проблемах человечества. А какие цели ставят перед собой организаторы фестиваля «Один мир»?

— Целей у нашего фестиваля несколько. Пожалуй, главная из них состоит в том, чтобы посредством кинематографа рассказывать истории не только из отдаленных частей мира, но и из областей, которые, нам, возможно, географически близки, но о проблемах которых мы иногда не знаем. Задача наших драматургов – составить программу фестиваля так, чтобы представленные в ней фильмы были интересны, обладали художественной ценностью и затрагивали важные общечеловеческие темы. Это должен быть хороший фильм по всем параметрам. То есть благодаря качественному кинематографу и интересной подаче мы стараемся познакомить зрителей с проблемами, о которых чешская публика или вообще не знает, или не имеет достаточно объективной информации. Посредством наших картин мы хотим поднять дискуссии на эти темы на более высокую ступень.