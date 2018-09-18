Как президент Томаш Гарриг Масарик Град украшал

Коллекция собиралась на средства, которые Томаш Гарриг Масарик получил в качестве подарка к своему 70-му и 80-му юбилею. Тот же финансовый фонд – фонд имени Масарика – помог продолжить пополнять её и другим главам Чехословакии: Эдварду Бенешу, Эмилю Гахе и Клементу Готтвальду.

Незаменимые помощники

Поскольку отбор произведений искусства, разумеется, находился далеко не в списке первоочередных президентских обязанностей, в процессе покупки живописных полотен участвовал ряд административных работников и советников. Ключевые фигуры, без которых открытие выставки никогда бы не состоялось, упомянуты в экспозиции. Среди них – историк-искусствовед Вацлав Вилем Штех, управляющий фондом Масарика Йинджрих Ржига и дочь Масарика, Алиса.

«Вацлав Вилем Штех был поначалу неофициальным, а затем, на протяжении нескольких десятилетий, официальным советником чехословацких президентов. Это был очень продуктивный человек, который не только являлся известным историком-искусствоведом, но и работал в системе государственного управления. Поэтому, когда в конце 20-х годов его пригласили участвовать в создании постепенно оформляющейся коллекции, он быстро стал незаменим благодаря сразу нескольким своим качествам. Во-первых, он был очень образован в сфере искусства, во-вторых, имел опыт в создании коллекции для Городского исторического музея Праги, и, наконец, был близко знаком и дружил со многими частными коллекционерами и галеристами. Как мы говорим сейчас, он «имел связи», и мог вовремя обратить внимание на то, где, что и у кого можно приобрести. Его бессменным помощником был Йиндржих Ржига, сотрудник канцелярии президента, который вёл дела, основываясь на руководствах Штеха. Именно Ржига общался с людьми, приезжал к ним даже во время своих отпусков и проводил переговоры о том, что и за сколько будет куплено, оценивал непосредственное состояние полотен. Стоит отметить и то, что оба упомянутых джентльмена занимались этим вплоть до 1953 года, что объясняет постоянство и непрерывность пополнения коллекции, ведь они прекрасно знали вкусы Томаша Масарика. Однако в данную коллекцию они, несомненно, вложили многое и от себя лично», - рассказала куратор выставки Йитка Шосова.

Дочь Масарика, Алиса, хоть и не занималась сбором живописных полотен официально, но активно интересовалась искусством, и, по желанию своего отца, часто высказывала своё мнение по поводу того или иного произведения, рекомендуя или, наоборот, отговаривая президента от очередного приобретения. Основной акцент делался на работы чешских мастеров XIX века, на историческую живопись, которая в то время была очень популярна. Одна из работ этого жанра на выставке - «Босния в 1877 году» Ярослава Чермака.

«Это прекрасный и очень типичный пример исторической живописи, которая тогда приобреталась. Мы видим не просто историческую быль в красках – перед нами актуальные политические события 70-х годов, которые в чешском контексте имели особое значение. Легко провести параллель: картина повествует о маленьком народе, который находится под гнётом более могущественного неприятеля», - объяснила куратор выставки Маркета Йежкова.

Политика. Холст. Масло.

После смены власти и прихода «на Град» Эдварда Бенеша коллекция продолжила расширяться, изменился лишь художественный курс: новый президент, в отличие от Масарика, отдавал предпочтение современному искусству. На выставке представлены работы Макса Швабинского, Эмиля Филы, Жоржа Карса. Кураторы отмечают, что, несмотря на кажущуюся невинность сюжетов большинства произведений, во многих из них внимательный посетитель сможет найти политический подтекст. Скажем, в работе Пабло Пикассо.

«Это портрет сына Пикассо Поля в костюме Арлекина. Важно то, когда и как эта картина была приобретена. Пражский град получил её с выставки искусства республиканской Испании, которая действовала после Второй мировой войны и несла в себе сильный антифашистский смысл», - рассказала Йитка Шосова.

Кроме того, что коллекция живописи отражала непосредственные вкусы и взгляды того или иного представителя власти и была призвана демонстрировать становление новой республики во всей красоте и мощи, за её формированием скрывалась и другая, не менее важная задача – помощь простым людям. Правда, помощь эту было необходимо заслужить.

Властная рука помощи

«Произведения искусства попадали в Град не только из галерей или салонов живописи, но и из рук частных лиц, обыкновенных граждан. Это были люди, которые волей обстоятельств оказались в тяжёлой финансовой ситуации, и сотрудничество с Пражским Градом означало для них непосредственную поддержку. Все те, кто хотел что-либо продать, сперва излагали свою просьбу в уважительном письме, после чего их личности тщательно проверялись – на самом ли деле они являются достойными гражданами», - объяснила Йитка Шосова

Правление Эдварда Бенеша сменилось периодом власти протектората, однако дело, начатое Томашем Гарригом Масариком, продолжало жить.

«Стоит отметить, что даже во время этой главы чешской истории коллекционирование произведений искусства не было приостановлено. Лишь слегка изменился способ, которым полотна попадали в Град, и делался больший акцент на социальную помощь. В этот раз речь шла о помощи художникам, потому что во время вооружённых конфликтов жизнь на рынке искусства замирает. Полотна приобретались в больших количествах прямо с выставок, причём с цензурой проблем не возникало, поскольку картины уже были представлены общественности и, можно сказать, таким образом одобрены», - рассказала Йитка Шосова.

Интересно, что во время пребывания в Пражском Граде Клемента Готтвальда – на выставке этому периоду отведена последняя, четвёртая по счёту секция – коллекцию пополнил ряд работ, которые соответствовали бы, скорее, выбору Томаша Масарика: снова мирные пейзажи, портреты и историческая живопись. Ни единого намёка на социалистический реализм, что, по мнению кураторов, можно было бы ожидать. Лишь чуть более явственно проявилась тема труда на полотнах.

От момента, когда возникла идея о создании выставки, до момента, когда её увидели первые посетители, прошло около шести лет.

Выставка открыта для посещения ежедневно с 10 до 18 часов до 9 декабря 2018 года. Стоимость входного билета – от 50 до 200 крон.



«Было необходимо решить все финансовые вопросы, договориться о реставрации работ. В самом же начале мы должны были выяснить, какие средства из фонда Масарика были действительно уплачены, а какие нет. Хотя в нашем распоряжении имелась инвентарная книга, которая служила основным источником информации, а также заключения экспертов, выдававшиеся при покупке картин, было всё равно непросто определить, на какие именно средства что приобреталось. Томаш Гарриг Масарик имел специальный бюджет на оформление своей резиденции в Ланах, кроме того, покупал полотна и на собственные деньги, для украшения своих личных покоев. Поэтому в начале работы пришлось тщательно проверить, что относится именно к президентской коллекции, которая здесь представлена, так как это выжимка из культуры чешского народа», - заключила Маркета Йежкова.

Результатом трудов организаторов стала не только выставка, но и каталог, который включает в себя полное собрание приобретённых работ – всего их, по словам кураторов, более четырёхсот, но для того, чтобы представить их все, на выставке просто не хватило бы места. Многие из них в настоящее время украшают административные помещения Пражского Града и канцелярию президента.