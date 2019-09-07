Йозеф Чапек – мастер кисти, пера и политической карикатуры

«Йозеф Чапек бесспорно относится к самым оригинальным представителям чешского авангарда эпохи между двумя мировыми войнами. Вдохновение он черпал как у парижских мастеров - он был поклонником как фовизма и кубизма, так и немецких экспрессионистов. Тем не менее, его творчество не носит знаков подражания, он всегда находил что-то свое, создавал собственный стиль», - говорит о популярнейшем чешском художнике историк искусства Петр Ковач.

А на самом деле, все могло быть совсем иначе, и средний из потомков четы Чапеков никогда не завоевал бы той славы, которую он по праву заслужил. Отец Йозефа – известный врач – хотел, чтобы его сын стал текстильщиком. С этой целью Йозеф изучал немецкий язык, получил необходимое профессиональное образование и в то время, когда его брат Карел учился в пражской гимназии и начинал издавать первые стихи и рассказы, Йозеф устроился работать простым рабочим на текстильном заводе.

«Творческий путь Карела Чапека к изобразительному искусству был намного сложнее, чем дорога его брата Карела к писательскому перу», - подтверждает «Радио Прага Интернэшнл» Владимира Одробинякова, директор Музея Братьев Чапеков во время нашей встречи в родном доме Карела, расположенном в селе Мале-Сватоневице, у подножья Естржебих гор. «Его художественный ум дома воспринимали без особого восторга. Отец говорил ему: эти твои рисунки «франтов» никогда тебя не прокормят».

На помощь брату поспешил Карел, который отвез его работы в Прагу, чтобы показать их своим пражским педагогам, а Йозефу затем передавал их рекомендации. Позади не осталась и старшая из детей Чапеков Гелена. Ее муж, брненский политик и юрист Франтишек Кожелуга, свояк Йозефа, сыграл в творческой карьере Йозефа решающую роль, замолвивши за него слово перед отцом. Тот после разговора отправляет старшего сына учиться в Академию художеств в Праге. Будучи ее студентом, Йозеф начинает путешествовать по миру и на время переезжает в Париж, слушает лекции в Сорбонне.

«Чапека невозможно записать в ряды представителей какого-либо стиля, он не был исключительно кубистом, экспрессионистом или импрессионистом. Он был сам собой. Йозеф Чапек писал так, как считал нужным, он наносил на холст свои эмоции», - рассказывает госпожа Одробинякова.

Одним из начальных этапов его творчества считается «мужской», когда Йозеф изображал исключительно юношеские фигуры. В картинной галерее Музея Братьев Чапеков он представлен такими работами как «Пьющие».

«Чапек обращался к корням искусства, искал его начала. Он является автором великолепной книги, посвященной творчеству коренных народов. На мой взгляд, если бы эта работа была в свое время переведена на иностранные языки и стала доступной мировой общественности, то она по праву считалась бы одной из лучших работ на данную тему. Чапек находил вдохновение и в народном творчестве, детском рисунке. Он искал истоки художественного чутья и восприятия. Все это он внедрял в свое собственное творчество, которое возникло на основе уроков, которые он получил во Франции и Германии. Я бы не побоялся назвать его одним из самых оригинальных чешских художников», - отмечает знаток искусства Петр Ковач.

Борец против нацизма

Наиболее эмоциональными считаются полотна довоенного периода жизни Чапека - последние, написанные им на свободе. Это работы из цикла «Огонь» и «Желание», известные своей антинацистской направленностью.

«Доминантой каждой из картин является женщина в одеянии, выполненном в национальных цветах, которая символизирует Родину и призывает противостоять войне, фашизму, и злу, с которым в то время приходилось сталкиваться», - объясняет директор музея в Мале-Сватоневице.

Оба братья Чапеки в XX-е годы в Праге работают в издании Lidové noviny. Карел печатает там свои рассказы, а Йозеф - иллюстрации и карикатуры. По мере того, как нарастает напряжение в обществе, ужесточается и цензура. Йозеф Чапек создает произведения, в углу которых оставляет пометку: «Этого цензура не одобрит». Так и есть.

После выпуска серии карикатур «Сапоги диктатора», центральным мотивом которых служат высокие черные сапоги, уничтожающие все на своем пути, дни Чапека были сочтены.

«Йозеф Чапек был задержан 1 сентября 1939 года и немедленно отправлен в концлагерь. В заключении он провел всю Вторую мировую войну. Его держали в невыносимых условиях в разных нацистских лагерях. Он был узником Дахау, Заксенхаузена. Скончался предположительно в начале апреля 1945 года в Берген-Бельзене».

Неизвестна ни точная дата кончины значимого художника чешского авангарда, ни точная причина его смерти. Тело Йозефа Чапека, несмотря на многочисленные старания его жены, так и не удалось никогда отыскать.

«Я ценю в Чапеке его необычайно честный подход к творчеству, стремление найти свой стиль», - говорит о нем Петр Ковач.

Верным этим принципам он оставался и в повседневной жизни.

«Они оба могли уехать за границу. У обоих были практически готовы паспорта и визы. Ни один из них этого не сделал. Они придерживались принципа - «Если мы уйдем, кто здесь останется? Кто будет сражаться, кто скажет людям правду? В этом заключается сущность и сила братьев Чапеков»,- завершает Владимира Одробинякова.