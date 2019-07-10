История охотника за автографами

С Владимиром Забранским мы встретились впервые несколько лет назад на одной из пресс-конференций в отеле «Термал». Ждали, как обычно, звёздных гостей. На фоне общего напряжения, царившего в зале – кто-то лихорадочно шуршал блокнотом, кто-то в сотый раз проверял съёмочную аппаратуру – Владимир был доброжелательным олицетворением спокойствия. Мы разговорились, затем встретились снова за чашкой кофе. Так наши встречи раз в году на фестивале превратились в добрую традицию. Только чуть позже я узнала, что мой друг уже давно является местной знаменитостью благодаря своему хобби, которому он посвятил всю жизнь.

«Я здесь учился на педагогическом факультете. По окончанию первого курса мне не хватало одного экзамена. Я решил не оставлять его на сентябрь и справиться с ним ещё в июне. В то время как раз проходил фестиваль, так что я готовился к пересдаче и ходил на колоннаду, где фотографировал. Тогда у меня был такой маленький аппарат, который помещался в карман – сейчас это стало модно.

Конечно, это был не цифровой фотоаппарат, а обычный (немецкой марки Penti – прим. ред.). Помню, иду я по колоннаде, а навстречу мне Мирослав Горничек, а за ним – Тони Кёртис. Я был на седьмом небе от счастья».

Так началась новая кино-жизнь Владимира, который с тех пор ездил на фестиваль регулярно и вскоре решил не только снимать, но и собирать автографы.

«Это целенаправленная деятельность, во время фестиваля невозможно успеть всё, не можешь попросить автограф у каждой знаменитости, приходится выбирать. Так что в этом заключается сложность, но именно она и доставляет удовольствие в процессе. Правда, один бы я с этим уже, наверное, не справился».

Семейное хобби

Почтенный возраст (Владимиру уже 75 лет) уже не позволяет успевать за бешеным ритмом фестивальной жизни. К счастью, страсть к ней передалась по наследству: на «охоте» за звёздами ему помогает сын - тоже Владимир, и внуки. Старший из них в этом году подрабатывал на стойке информации.

Для сбора автографов Владимир использует специальные карточки – это облегчает систематизацию, но всё равно стремится, чтобы актёр или режиссёр поставил свою подпись и на фотографии, которую он специально для этого делает и распечатывает. Автографов он просит два: один – основной, один – про запас, на всякий случай.

Когда-то, по его словам, приходилось возвращаться домой, чтобы проявить и подготовить снимки, сейчас же, имея цифровой фотоаппарат, нужные кадры оказываются на бумаге уже через час после съёмки.

Несмотря на то что знаменитости обычно благосклонно реагируют на просьбу насчёт фото и автографа, осуществить это с каждым годом всё равно становится сложнее.

«В 70-х-80-х годах собиратели автографов сюда тоже ездили, но их было не больше пяти, и мы с ними всегда договаривались: «Все вместе толпой не идём к одной знаменитости». Сейчас же эти коллекционеры крутятся, как белки в колесе, я ими даже восхищаюсь, но они не всегда ведут себя, как коллеги.

Иногда актёр вроде и настроен дать автограф, но у его охраны другие инструкции, и она поторапливает его. Хотя мне кажется, что иногда они могли бы позволить ему вздохнуть свободно. Всё-таки актёр приезжает сюда, чтобы тоже провести время с удовольствием».

Отвечая на вопрос, кто же из звёзд запомнился ему больше всех, Владимир снова возвращается к воспоминаниям о том, как всё начиналось.

«Я снова назову Тони Кёртиса и Мирослава Горничка. Я его фанат. А вообще каждый актер – по-своему звезда, каждый автограф – по-своему ценный. Я не продаю их, даже не представляю их ориентировочную стоимость, но уверен, что каждая подпись, которая попала в мою коллекцию – ценный экземпляр».

Фестиваль фестивалем, но педагогическое прошлое тоже составляет значительную часть жизни Владимира. В свободное время он любит читать и с удовольствием встречается с бывшими учениками.



«Это здорово, когда тебе звонят твои уже шестидесятилетние ученики и спрашивают: «Господин учитель, пойдёте с нами на пиво?» Я иду, конечно. А потом звонят ученицы, уже пенсионерки, зовут в кондитерскую, и мы идём в кондитерскую».

Фестиваль – это навсегда

Хоть декорации и ход фестиваля отличаются из года в год завидным постоянством, интерес Владимира по-прежнему не угасает.

«Каждый год я жду фестиваля с нетерпением. Уверен, что ждут его и другие. Это огромное культурное событие. Однако, когда мероприятие уже в разгаре, начинаешь невольно ждать, когда оно закончится, потому что это всё же очень напряжённое время.

Я уже человек пожилой, хочется иногда и вздремнуть, но тут такой возможности нет. Спать я ложусь в час-два ночи, а в семь утра уже на ногах, обсуждаю планы на день. Но всё равно это замечательно. Кажется, Гёте говорил, что, когда у человека есть увлечение, то и жизнь его становится лучше».

Являясь, по сути, фото-летописцем истории фестиваля, Владимир никогда не думал о том, чтобы работать там официально. По его словам, так у него есть возможность поймать в объектив и тех актёров, за которыми не охотится толпа фотографов.

Часть коллекции снимков Забранского можно увидеть на выставке, которую вот уже третий год подряд организует областной муниципалитет, каждый раз придумывая новую тему. В этот раз выставка носит название «Звёзды на красной дорожке».

Мог ли вообще Владимир хоть на секунду представить себе жизнь без фестиваля? На этот вопрос он отвечает быстро и однозначно.

«Да никогда! Пока была жива супруга, то пару раз случалось так, что мы могли бы полететь в отпуск в Болгарию или Турцию в начале июля. А я говорил: «Эва, у меня фестиваль. Мы не полетим». И разговор на том заканчивался. Жена брала отпуск в начале июля, приезжала сюда, но у меня даже не было времени побыть с ней. Мы пили кофе, потом я бежал куда-то, потом снова быстро пили кофе. Здесь всегда не хватает времени, но всё равно я очень рад, что я сюда езжу».