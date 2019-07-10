История охотника за автографами

Александра Баранова
10-07-2019
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У преподавателя чешского языка и истории из города Верхний Славков вот уже 50 лет как одни и те же планы на конец июня и начало июля. С 1968 года Владимир Забранский приезжает на Карловарский кинофестиваль, что сфотографировать знаменитых гостей и получить заветный автограф. Его коллекция насчитывает более семи тысяч подписей, а некоторые кадры можно считать по-настоящему раритетными.

Владимир Забранский и Александра Баранова, фото: Архив В.З.Владимир Забранский и Александра Баранова, фото: Архив В.З.

С Владимиром Забранским мы встретились впервые несколько лет назад на одной из пресс-конференций в отеле «Термал». Ждали, как обычно, звёздных гостей. На фоне общего напряжения, царившего в зале – кто-то лихорадочно шуршал блокнотом, кто-то в сотый раз проверял съёмочную аппаратуру – Владимир был доброжелательным олицетворением спокойствия. Мы разговорились, затем встретились снова за чашкой кофе. Так наши встречи раз в году на фестивале превратились в добрую традицию. Только чуть позже я узнала, что мой друг уже давно является местной знаменитостью благодаря своему хобби, которому он посвятил всю жизнь.

Фото: Александра БарановаФото: Александра Баранова «Я здесь учился на педагогическом факультете. По окончанию первого курса мне не хватало одного экзамена. Я решил не оставлять его на сентябрь и справиться с ним ещё в июне. В то время как раз проходил фестиваль, так что я готовился к пересдаче и ходил на колоннаду, где фотографировал. Тогда у меня был такой маленький аппарат, который помещался в карман – сейчас это стало модно.

Конечно, это был не цифровой фотоаппарат, а обычный (немецкой марки Penti – прим. ред.). Помню, иду я по колоннаде, а навстречу мне Мирослав Горничек, а за ним – Тони Кёртис. Я был на седьмом небе от счастья».

Так началась новая кино-жизнь Владимира, который с тех пор ездил на фестиваль регулярно и вскоре решил не только снимать, но и собирать автографы.

«Это целенаправленная деятельность, во время фестиваля невозможно успеть всё, не можешь попросить автограф у каждой знаменитости, приходится выбирать. Так что в этом заключается сложность, но именно она и доставляет удовольствие в процессе. Правда, один бы я с этим уже, наверное, не справился».

Семейное хобби

Фото: Владимир ЗабранскийФото: Владимир Забранский Почтенный возраст (Владимиру уже 75 лет) уже не позволяет успевать за бешеным ритмом фестивальной жизни. К счастью, страсть к ней передалась по наследству: на «охоте» за звёздами ему помогает сын - тоже Владимир, и внуки. Старший из них в этом году подрабатывал на стойке информации.

Для сбора автографов Владимир использует специальные карточки – это облегчает систематизацию, но всё равно стремится, чтобы актёр или режиссёр поставил свою подпись и на фотографии, которую он специально для этого делает и распечатывает. Автографов он просит два: один – основной, один – про запас, на всякий случай.

Когда-то, по его словам, приходилось возвращаться домой, чтобы проявить и подготовить снимки, сейчас же, имея цифровой фотоаппарат, нужные кадры оказываются на бумаге уже через час после съёмки.

Несмотря на то что знаменитости обычно благосклонно реагируют на просьбу насчёт фото и автографа, осуществить это с каждым годом всё равно становится сложнее.

Мирослав Горничек, фото: Архив Чешского радиоМирослав Горничек, фото: Архив Чешского радио «В 70-х-80-х годах собиратели автографов сюда тоже ездили, но их было не больше пяти, и мы с ними всегда договаривались: «Все вместе толпой не идём к одной знаменитости». Сейчас же эти коллекционеры крутятся, как белки в колесе, я ими даже восхищаюсь, но они не всегда ведут себя, как коллеги.

Иногда актёр вроде и настроен дать автограф, но у его охраны другие инструкции, и она поторапливает его. Хотя мне кажется, что иногда они могли бы позволить ему вздохнуть свободно. Всё-таки актёр приезжает сюда, чтобы тоже провести время с удовольствием».

Отвечая на вопрос, кто же из звёзд запомнился ему больше всех, Владимир снова возвращается к воспоминаниям о том, как всё начиналось.

«Я снова назову Тони Кёртиса и Мирослава Горничка. Я его фанат. А вообще каждый актер – по-своему звезда, каждый автограф – по-своему ценный. Я не продаю их, даже не представляю их ориентировочную стоимость, но уверен, что каждая подпись, которая попала в мою коллекцию – ценный экземпляр».

Фестиваль фестивалем, но педагогическое прошлое тоже составляет значительную часть жизни Владимира. В свободное время он любит читать и с удовольствием встречается с бывшими учениками.

«Это здорово, когда тебе звонят твои уже шестидесятилетние ученики и спрашивают: «Господин учитель, пойдёте с нами на пиво?» Я иду, конечно. А потом звонят ученицы, уже пенсионерки, зовут в кондитерскую, и мы идём в кондитерскую».

Фестиваль – это навсегда

Фото: Александра БарановаФото: Александра Баранова Хоть декорации и ход фестиваля отличаются из года в год завидным постоянством, интерес Владимира по-прежнему не угасает.

«Каждый год я жду фестиваля с нетерпением. Уверен, что ждут его и другие. Это огромное культурное событие. Однако, когда мероприятие уже в разгаре, начинаешь невольно ждать, когда оно закончится, потому что это всё же очень напряжённое время.

Я уже человек пожилой, хочется иногда и вздремнуть, но тут такой возможности нет. Спать я ложусь в час-два ночи, а в семь утра уже на ногах, обсуждаю планы на день. Но всё равно это замечательно. Кажется, Гёте говорил, что, когда у человека есть увлечение, то и жизнь его становится лучше».

Фото: Александра БарановаФото: Александра Баранова Являясь, по сути, фото-летописцем истории фестиваля, Владимир никогда не думал о том, чтобы работать там официально. По его словам, так у него есть возможность поймать в объектив и тех актёров, за которыми не охотится толпа фотографов.

Часть коллекции снимков Забранского можно увидеть на выставке, которую вот уже третий год подряд организует областной муниципалитет, каждый раз придумывая новую тему. В этот раз выставка носит название «Звёзды на красной дорожке».

Мог ли вообще Владимир хоть на секунду представить себе жизнь без фестиваля? На этот вопрос он отвечает быстро и однозначно.

«Да никогда! Пока была жива супруга, то пару раз случалось так, что мы могли бы полететь в отпуск в Болгарию или Турцию в начале июля. А я говорил: «Эва, у меня фестиваль. Мы не полетим». И разговор на том заканчивался. Жена брала отпуск в начале июля, приезжала сюда, но у меня даже не было времени побыть с ней. Мы пили кофе, потом я бежал куда-то, потом снова быстро пили кофе. Здесь всегда не хватает времени, но всё равно я очень рад, что я сюда езжу».

Александра Баранова
10-07-2019
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