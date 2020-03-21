Искусство переработки или переработанное искусство: чешские студенты-дизайнеры создают арт-объекты из мусора

Устойчивое развитие — этот термин в последние годы можно встретить не только в лозунгах эко-компаний. И государства, и бизнес, и обычные граждане становятся более ответственным по отношению к природе. А художники, дизайнеры и модельеры доказывают, что «устойчивое развитие» и переработка сырья может дать жизнь прекрасным вещам. Студентки Высшей школы прикладного искусства UMPRUM Сара Матысова и Дита Лешовска уверены, что практически любые отходы можно использовать в дальнейшем производстве и дизайне. Дита Лешовска отметила значимость ответственного подхода к работе, производству и окружающей среде:

— Каждый дизайнер должен помнить о важности «устойчивого развития», проблемах потребления и его влиянии на окружающую среду. Он обязан интересоваться, откуда происходят его рабочие материалы и куда потом отправится мусор. Это наша обязанность.

Благодаря тенденции «устойчивой моды», промышленные компании, производящие много отходов, начали сотрудничать с художественными школами, присылая им «материал» для работы. Таким образом, например, из бутылок появляются флисовые одеяла и халаты. Это непростая, но очень важная задача — научить студентов работать с подобными материалами, чтобы в будущем переработка отходов стала обычным делом. Высшая школа UMPRUM в 2019 году заключила договор с двумя компаниями — одна из них занимается производством стеклянных бус, а вторая создает люстры и лампы. Именно с отходами производства этих двух фирм и должны были работать студенты UMPRUM. Сара Матысова рассказала об этом проекте:

— Ребята с нашей кафедры (или, как они у нас называются — ателье) с подобным заданием столкнулись впервые. Я учусь в ателье текстиля, но в моей коллекции нет ни кусочка ткани. Для нас это была работа с новыми, нетрадиционными материалами и их обработкой. Конечно, у нас и раньше были задания по работе с необычным сырьем, однако с «мусором» мы столкнулись впервые.

Традицию подобного сотрудничества ввели Нидерланды — там первый совместный проект был организован еще в 2002 году. О том, как проходила работа с необычным материалом на кафедре-ателье дизайна и интерьера, рассказывает Дита Лешовска:

— Мы достаточно часто работаем с нетрадиционными материалами и сотрудничаем с компаниями, которые поставляют вторичное сырье. Больше всего опыта подобного сотрудничества, конечно, у ателье промышленного дизайна, продакт-дизайна и у нас. Однако работа со стекольными компаниями мне лично понравилась больше всего — наверно, потому, что этот материал мне близок, работать с ним было интересно. К тому же, компания предоставила нам более широкую возможность сотрудничества, чем это бывает обычно.

В ходе сотрудничества были созданы крайне удачные арт-предметы, отмеченные призами как в Чехии, так и за границей. Коллекция Сары Матысовой Elementa получила несколько наград в рамках Dutch Design Week, а также появилась в престижном американском онлайн-журнале Sight Unseen, посвященном дизайну. Сара была внесена в список 30 молодых прогрессивных дизайнеров. Как проходила ее работа над коллекцией?

— Главная объединяющая особенность моей коллекции — форма овала и бусинки. Я решила поэкспериментировать с плавлением бусин при очень низкой температуре — чтобы снизить потребление электроэнергии при плавлении и охлаждении. Обычно стекло плавят при температура 3000С, я работала с температурой 600С. Для меня было очень важно сохранить изначальную структуру, чтобы было ясно, что объект сделан из бусинок. Я работала с красными бусинами. Получившиеся произведения ярко-красные, они бросаются в глаза, запоминаются. Кроме ваз из бусин, я создала еще одну инсталляцию, куда я добавила несколько природных материалов, напрямую связанных со стеклом — это зеркало (заднюю часть которого как раз обрамляют красные бусины) и песчаник, из которого я сделала подставку. Я хотела объединить эти материалы некой континуальной связью.

Дите Лешовской, которая учится на кафедре дизайна и интерьера, пришлось работать с уже переработанными отходами производства. Ее курс получил от стекольного завода стеклянные пластины, сделанные путем плавления осколков люстр, ламп и бра. Задачей было создать из этих пластин дизайнерский арт-объект. Пред началом работы Дита отправилась на завод посмотреть, как там работают со стеклом.

— Для меня было очень важно, что такая крупная и серьезная компания разрешила нам, студентам, увидеть процесс и пообщаться со стеклодувами. Сначала я хотела попробовать изготовить собственные авторские пластины. Но, наблюдая за работой стеклодувов, я выяснила, что в процессе переплавки появляются пузыри, что-то приходится обрезать и снова переплавлять. То есть отходы производства приводят к появлению новых отходов. Однако мне эти пузыри, или дыры в стекле, наоборот, очень понравились. Я решила не отрезать эти части, а влить в них расплавленное серебро. Некоторые из этих пластин я использовала для создания шкатулок для украшений, а некоторые стали самостоятельными арт-объектами. А если бы я не увидела процесс создания этих пластин, такая идея никогда не пришла бы мне в голову.

Обе студентки подчеркивают, что даже при работе с «мусором» или «отходами производства» нельзя забывать об эстетической составляющей. Через стиль и красоту дизайнер может передать свою идею и отразить концепцию проекта. Художник не должен существовать вне социального контекста, и поэтому, по мнению обеих дизайнеров, нельзя абстрагироваться от таких тем, как проблема климата и «устойчивое развитие».