Искусство как манифест трансформации в жизни

Проект состоит из нескольких частей: «Первый шаг», «Внутренние сомнения и опасения», «Трансформация мира сквозь себя», «Взаимодействие», «Медитация» и «Генезис». Как видно из названий, все разделы посвящены человеческой природе и сущности, разница художественных жанров (от реализма до абстракции) лишь подчёркивает глубину и сложность внутреннего мира самого непредсказуемого биологического вида на планете. Организаторы ставили своей целью продемонстрировать возможности современного искусства, задать новые вопросы, заставить зрителя взглянуть по-другому на пространство, которое его окружает и раздвинуть границы восприятия действительности.

Терапия живописью

По словам одного из кураторов выставки Виктории Степанец, современное искусство не должно быть непонятным – главное, чтобы в основе произведения был качественный и вдумчивый подход его создателя.

«Мы хотели показать искусство максимально разнопланово: представить абстракцию, видео, перфоманс, скульптуру. Искусство может разными способами говорить на одну и ту же тему и ставить вопросы, ответы на которые в конечном счёте ведут человека к той или иной трансформации – наш проект как раз об этом».

Личностная трансформация или душевные переживания самого художника или скульптора также могут послужить хорошим движком для создания работы.

У Михала Ожибко, чешского художника, на выставке представлены четыре работы, одна в небольшом формате и три – солидных размеров. Все они, по его словам, создавались в разное время и никак не связаны между собой. Импульсом для создания двух картин послужили тяжёлые переживания после расставания с близкими людьми. Например, одно из полотен выглядит так, будто на него выплеснули целый ушат кроваво-красной краски.

«Расставания всегда в некоторой степени кровавые. Здесь речь шла именно об эмоции. Человек в этот момент испытывает ощущение кровотечения – как минимум, на психическом уровне. Возможно, поэтому на полотне и оказалось такое количество красных оттенков. Получается некая эмоциональная терапия: одновременно вы наводите в собственном теле порядок и создаёте вот такую свободную вещь».

В проект вошли, по замыслу организаторов, лишь те работы Михала, что выполнены в жанре абстракции. Сам художник описывает этот жанр, как чисто эмоциональное представление композиции и набор скорректированных случайностей.

«Абстракция по своей сути не имеет начала и конца. Подходя к белому полотну, я знаю, что оно должно в результате быть покрыто цветной краской. Остальное зависит уже от настроения художника и его натуры – как он с этим разберётся. В отличие от реалистичной картины, где вы продвигаетесь по определённому пути к той или иной цели, здесь вы будто стоите в чистом поле. И зависит только от вас, в какую сторону вы отправитесь. Как только вы решите, куда вы движетесь, вы точно куда-либо дойдёте».

Мастер полагает, что мотивацией для художника определённо должно быть желание творить, а не заработать.

«Большая разница существует между тем, чтобы делать искусство за деньги или ради денег. Я не думаю, что это правильно: воспринимать искусство как какую-то ремесленную деятельность для получения прибыли».

Творить, меняя мир

Марико Гельман, молодая украинская художница, которая предоставила для проекта серию из четырёх работ на библейскую тему, считает, что самое главное для художника – взаимодействовать в ходе творчества с социумом, и не в коем случае не поддаваться желанию погрязнуть в собственных переживаниях.

«Есть такая опасность: зарыться в какие-то личные рефлексии. Человек, по сути, попадает в ловушку. Он рефлексирует только о своём и совершенно теряет связь с социумом. Это для меня самая страшная деформация – уход в эту глубину и невозможность оттуда выбраться».

Работы «библейской» серии вызвали широкий отклик, одна из них была приобретена коллекционером в Токио.

По словам Марико, такой период – обращение к религии – рано или поздно наступает в жизни каждого художника; найти новые «ключи» и разобраться в тонкостях человеческого восприятия ей лично помогает наличие образования в области клинической психологии.

«Мне стало очень интересно, как бы выглядел наш мир, если бы мы не приняли эту страдальческую парадигму, если бы у нас не было культа жертвенности, культа того, что страдать – необходимо».

Аналитический подход характеризует все творческие цели, которые ставит перед собой Марико: она не просто творит, но постоянно ищет вопросы, ответы и новые вопросы. Своими наблюдениями она делится в видео-блоге на YouTube «Блог серийного художника».

«Я уверена, что есть художники, которым достаточно эмоционального компонента. Мне, скажу честно, его мало. Конечно, я перерабатываю свои эмоции и эмоции окружающих людей, но я хочу чего-то ещё. Хочу, чтобы у меня голова трещала, хочу решать проблему или задачу, хочу сталкиваться с тем, что нужно покрутить в руках, как кубик Рубика».

Выставка в Танцующем доме состоялась при поддержке проекта Prague Art Weekends, Посольства Украины в Чехии, а также Министерства иностранных дел Украины.

«Мы хотим показать Украину в определённом ключе и доказать, что она достойна занимать лидирующие позиции в том числе в искусстве, что мы готовы сотрудничать и создавать совместные проекты с европейскими мастерами», - сообщила куратор выставки Виктория Степанец.

Всего в проекте приняло участие четырнадцать украинских и двое чешских мастеров. Среди них Егор и Микита Зигура, Святослав Базюк, Михал Ожибко, Марико Гельман, Мартин Жак, Оля Рондяк, Дмитро Коваль и другие.