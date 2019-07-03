Франц Кафка в когтях Матушки Праги

Для многих, если не большинства иностранных путешественников, приезжающих в столицу Чехии, Прага – прежде всего, город Франца Кафки. Они едут сюда, уже нарисовав в своем воображении мрачные улицы, бесконечные коридоры присутственных зданий, темную глыбу Замка, колеса бюрократической машины. У самого писателя с Прагой были сложные отношения – в его письмах любовь сменяется ненавистью («Проклятый город!»), а ощущение дома – стремлением сбежать отсюда навсегда. Экзистенциальный страх, чувство вины, ощущение абсурда – все то, что делает Кафку Кафкой, появилось именно в Праге.

Филолог и историк Яна Ебава считает, что иначе его бы и не было, – писателя, перевернувшего литературу ХХ века. «Я думаю, что Прага его создала. Я всегда произношу фразу, которая шокирует слушателей: Кафка – региональный автор. Если бы не было этого региона, того, что его окружало, этого пространства, всех этих проблем, то это не был бы Кафка, а кто-то другой. Он бы не был тем существом, тем писателем, чьи рассказы мы читаем, его предвидений Шоа – грядущих расправ над евреями. Не будем забывать, что его семья погибла в Освенциме, и он бы тоже там погиб».

Прага Кафки – это, прежде всего Староместкая площадь и кварталы вокруг нее. Там он родился, прожил детство и молодость. Франц Кафка появился на свет в доме «У башни» (Zum Turm) на углу Майзловой улицы. Он был первым сыном Германа Кафки – выбившегося из бедности торговца текстилем, чей властный характер и тирания во многом сформировали мироощущение писателя.

С родным домом Кафки не могли не произойти превращения – он сгорел, и от него остался лишь портал, а здание с мемориальной доской на фасаде, которое все считают «домом Кафки», построено на этом месте уже в 1902 году.

Семья часто переезжала все в тех же «пределах шаговой доступности» – на Вацлавскую площадь, Душни улицу, Парижскую (тогда Микулашскую). Там рождаются и умирают в младенчестве браться Франца.

Когда на свет появлялись его сестры – Элли, Валли и Оттла, семья уже жила в знаменитом позднеготическом доме «У минуты» на Староместской площади – это здание, украшенное сграффито, видит любой, кто пришел посмотреть на шествие святых в окошечках Пражских курантов. Франц ходил в Немецкую школу для мальчиков на Мастной улице, тоже в двух шагах от Староместкой площади. Его гимназия находилась в заднем корпусе дворца Кинских, на той же площади. Там же был один из магазинов его отца.

Первый признак начала познания — желание умереть. Эта жизнь кажется невыносимой, другая — недостижимой. Уже не стыдишься, что хочешь умереть; просишь, чтобы тебя перевели из старой камеры, которую ты ненавидишь, в новую, которую ты только еще начнешь ненавидеть. Франц Кафка

В общем, за исключением визитов к Оттле, снимавшей домик на Златой улочке в Пражском Граде, где Франц ночами сочинял, и ненавистной асбестовой фабрики в районе Жижков, вся жизнь писателя была сосредоточена в одном месте.

В доме «У трех королей» на Целетной улице, где его отец держал магазин модных товаров, у Франца появляется первая собственная комната. Там же он начинает писать.

«В одиннадцатилетнем возрасте он начал вести дневник – просто в тетрадь, в школьную пропись записывал то, что с ним происходило. Что-то ему нравилось, что-то нет, но он был неутомимым летописцем событий каждого дня», – рассказывает филолог Яна Ебава.

Помощником адвоката Кафка служил в конторе, находящейся в доме Шторха на Староместкой площади – это здание при выходе на улицу Целетна легко узнать по огромному изображению на фасаде всадника со знаменем – святого Вацлава. Во дворце Грцанов, на той же Целетной, его родители держали еще один магазин – об этом сообщает табличка на его стене. В суде Кафка стажировался на улице Овоцны Трг. На Билковой улице, в квартире сестры Валли, он написал первые страницы романа «Процесс».

Символично, что жизнь писателя началась и проходила на границе Старого города и Йозефова – еврейского квартала. Выдающийся итальянский славист Анжело Рипеллино в своей «Магической Праге» пишет: «Колдовское очарование Праги во многом проистекало из того, что она была городом трех народов (Dreivölkerstadt): чешского, немецкого и еврейского. Переплетение и трение этих трех культур придавали богемской столице особый характер, удивительное изобилие возможностей и стимулов. В начале ХХ века тут проживали 414 899 чехов (92,3 %) и 33 776 немцев (7,5 %), из которых 25 000 – еврейского происхождения».

Пражские евреи служили своего рода буфером между чехами и немцами. Кроме того, чехи воспринимали их как немцев, испытывая двойную неприязнь, в которой антисемитизм смешивался с чешским национализмом. Пражских чехов подпитывала окружающая столицу Богемия, немцев поддерживал имперский порядок, так что именно евреи чувствовали себя в городе в наиболее слабом положении. Все три диаспоры жили своей, достаточно обособленной жизнью.

Рипеллино пишет: «Шаткое равновесие колебали взаимные придирки, пакости, соперничество и неприязнь… ни один немец не мечтал войти в круг чешской буржуазии, а в немецкое казино не ступала нога ни одного чеха. У этих двух национальностей были свои парки, игровые залы, бассейны, ботанические сады, больницы, лаборатории, морги – все было раздельным. Часто даже кафе и рестораны различались по языку, на котором говорили их посетители».

При этом Кафка знал чешский язык, ходил и в места, где собирались чешские литераторы, и в Cafe Arco, служившее центром немецких и еврейских интеллектуалов. Нельзя забывать, что его ближайшим другом был Макс Брод (которому мир обязан несожженными рукописями Кафки). Этот незаурядный писатель, философ и музыкальный критик ценил и пропагандировал гашековского «Бравого солдата Швейка», восхищался музыкой Леоша Яначека.

В одном из знаменитых «Писем к Милене», адресованных выдающейся журналистке и переводчице Милене Есенской, Франц Кафка сообщает: «Разумеется, я понимаю по-чешски. Мне уже не раз хотелось спросить Вас, почему Вы не напишете мне как-нибудь по-чешски… я бы хотел почитать Вас по-чешски, это ведь Ваш язык, ведь только там, в нем вся Милена...»

Прага в текстах Кафки появляется лишь в виде намеков. На страницах «Процесса» среди метаний Йозефа К. можно рассмотреть и страховую контору на Вацлавской площади, в которой служил сам писатель, и трущобы квартала Жижков. На казнь герой отправляется по мосту, в котором угадывается Карлов мост, а «серебряная статуя святого» – это, конечно, надгробие Яна Непомуцкого в соборе св. Вита.

Более конкретен Кафка в письмах и дневниках – там обозначена топография Праги, а среди немецких строк мелькают чешские выражения. 14 марта 1915 года датируется одно из немногих светлых упоминаний о городе: «Я сидел в Хотковых садах. Это прекраснейшее место в Праге. Пели птицы, замок с колоннадой, старые деревья, увешанные прошлогодними листьями, сумерки».

Однако часто писатель твердит о своем желании сбежать – с так и случившейся в его жизни супругой: «…возьму жену и уеду из Праги, возможно, в Берлин», «тешу себя надеждой когда-нибудь усесться в кресло в очень дальней стране, рассматривая из окна поле сахарного тростника или магометанское кладбище».

Побег не удался. 3 июня 1924 года Кафка умер от туберкулеза гортани и истощения в санатории под Веной. Его тело перевезли в Прагу, где похоронили в семейной могиле 11 июня 1924 года на Новом еврейском кладбище в Ольшанах.