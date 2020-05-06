Франц Кафка: «Процесс». Идея вины

Роман, написанный в 1914 – начале 1915 года, издал уже после смерти Франца Кафки (1883–1924) его друг и душеприказчик Макс Брод, который не выполнил просьбу писателя сжечь его рукописи, соединил разрозненные главы и дал книге название «Процесс».

Наши службы… так устроены, что им нет нужды разыскивать носителей вины среди населения, напротив, как сказано в Законе, вина сама притягивает к себе силу права... Таков Закон.

Итак, в отношении 30-летнего банковского служащего возбуждают некий судебный процесс. При этом Йозефа К. не берут под арест, не предъявляют обвинений, но события, которые поначалу кажутся читателю каким-то странным приключением, длятся и длятся, все глубже затягивая и трансформируя героя, и когда спустя год за ним приходят «два господина в черном», он безропотно следует с ними на казнь.

Отрывки из «Процесса», которые звучат в нашей программе, – фрагменты нового перевода романа, который только что завершил известный российский германист Михаил Рудницкий. Как пишет переводчик в предисловии к публикации первой главы, трактовка романа «только как предчувствия ГУЛАГа и Освенцима» – несколько поверхностна, «вопрос о виновности или невиновности Йозефа К. на самом-то деле и есть самый загадочный, самый интригующий вопрос всей книги», а сам Кафка – «непревзойденный мастер зашифровывать потаенные смыслы своих творений».

– Это роман о том, как человек – пусть и под давлением страха – постепенно все больше утрачивает способность сохранять верность нравственным обязательствам, соответствовать идеалам нравственности. В этом Кафка видит вину. Путь Йозефа К. – это путь уловок, приспособления, уклонения, бегства и постепенной утраты человеческого достоинства, – объясняет Михаил Рудницкий.

– Насколько «Процесс» биографичен? Где Йозеф К. пересекается с Францем К.?

– У этого романа есть биографический контекст: это внутренние счеты Кафки с очень неприятной жизненной коллизией, когда он затеял длительный, сперва эпистолярный, а потом и настоящий роман со своей первой невестой Фелицией Бауэр. Однако параллельно он вел такой же эпистолярный роман с ее подругой. В итоге это привело к ужасной для него сцене. Когда летом 1913 года он приехал в Берлин, то невеста и подруга в присутствии других людей устроили ему настоящий «товарищеский суд», на котором он был вынужден молчать. И тогда у него возник вопрос, как можно оказаться виноватым, вроде бы, без вины, и как он мог угодить в такую ловушку. Между тем, все было просто – ему просто хотелось нравиться, сперва одной женщине, потом другой, причем не столько как мужчина, сколько как писатель, и в переписке с ними он апеллировал к ним в большей степени как к музам, чем как к неким эротическим объектам. Однако их ответные эмоции были другого свойства. Сама по себе коллизия может показаться мелкой и даже пошловатой, однако размышления на эту тему оказались очень серьезными, а художественное обобщение невероятным.

– В чем же состоит магия Кафки? Почему он оказался чуть ли не самым читаемым писателем ХХ века?

– Он обладал чем-то другим, гораздо более важным, чем предвидение. Он совершенно иначе, чем это было предустановлено традициями XIX столетиями, традициями гуманизма, взглянул на человека. Он усомнился в том, что человек так уж безупречен, а человеческое общество наделено самопологанием к самосовершенствованию. То, что мы сейчас воспринимаем в его творчестве как историческое пророчество, – его взгляд на человеческую натуру, в которой он увидел не только разумное и нравственное, но и инстинктивное, и зверское, и склонность к насилию, и страх. Через такой взгляд на человека и проявилось то, что он предвосхитил в истории ХХ века.

– Влияние Кафки на русскую литературу сложно переоценить – оно огромно и многопланово. А каких русских писателей читал он сам?

– Среди авторов, которых он не просто любил, а боготворил, были Гоголь и Достоевский. Наряду с Флобером они несомненно принадлежат к кругу тех авторов, оказавших на Кафку явственное влияние. У Гоголя он почерпнул тяготение к абсурдным художественным средствам, к умению работать с абсурдом для отражения несообразности жизни. У Достоевского, я думаю, учился технике иносказательности, когда поверхностный событийный, фабульный слой повествования не столь важен, как то, что постепенно раскрывается за ним.

Откуда вообще эти люди? О чем уславливаются? Какое ведомство представляют? Ведь К. живет в правовом государстве, в мирное время, все законы действуют, кто посмел напасть на него в его собственном жилище?

– В русской культуре существует определенный кафкианский миф, который формировался еще во времена социализма, сразу после того как в 1960-е годы появились первые переводы, а полулегальное положение его текстов служило для интеллектуалов своего рода масонским паролем. «Процесс» тогда считался романом об абсурдном суде. Вы согласны с такой трактовкой?

– Разумеется, он так воспринимался. Я неоднократно цитировал парафразу известной советской песни: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!» Конечно, когда на первой странице описывается арест человека, который не осознает за собой вины, а далее следуют подробности, что способна сделать некая структура, которая называет себя судом, в глазах советского читателя это воспринималось как метафора государственного насилия и, конечно, пророчество по поводу сталинских концлагерей. Однако от этого взгляда все же пора отойти, потому что роман не столь однозначен.

– Чем объясняется, что книги Кафки остаются и в современной России невероятно популярны и в наши дни, где репрессивный характер и абсурд судопроизводства все же не достигают прежних масштабов?

– Возможно, масштабы пока и не те, но степень абсурда зашкаливает иной раз и посильнее, чем раньше, поскольку в прежние времена суды не слишком «заморачивались» мотивировкой, а у нас иной раз такое прочтешь...

– Что сегодня ищут в этом тексте читатели?

– Большой вопрос – виновен или нет в чем-то Йозеф К. Я начал заново переводить роман еще и поэтому, хотя перевод Риты Райт-Ковалевой – замечательный, в нем слишком силен советский взгляд. Она воспринимала Кафку в актуально-политическом контексте – как пророка и провидца. Переводить заново можно всегда, и даже после очень хорошего мастера, это не грех, потому что все равно что-то слышишь иначе. Для Райт-Ковалевой за Йозефом К. не было вины, она в нем видела безвинную жертву, и это сказывается в мельчайшей ткани, в любой клеточке перевода. А роман немного не об этом. Роман — об осознании вины и наказании за эту вину.

Мы всего-навсего низшие чины, в бумагах ваших вообще мало что смыслим, по вашей части у нас одна только забота – держать вас под стражей десять часов в сутки и получать за это жалованье.

Рассказ о «Процессе» продолжает чешский литературовед Индра Броукалова.

– Мы совершенно не знаем, что это за суд. Большинство исследователей подчеркивает, что этот суд – некое пустое место, которое мы можем заполнить самым разным содержанием. Это делает роман Кафки таким тревожащим, многозначным, позволяет его интерпретировать различными способами. Вина является основной категорией в творчестве Кафки. Вина понимается не как категория уголовного права или нравственности – это вина в метафизическом, религиозном смысле, от которой человек не может освободиться. Уже Макс Брод считал Кафку, в первую очередь, религиозным мыслителем, и не он один. Франц Кафка писал афоризмы на религиозные темы, глубоко интересовался хасидскими легендами, но при этом читал и Сёрена Кьеркегора, христианского философа-экзистенциалиста.

Хотя Франц Кафка, представитель пражской еврейской среды, знал чешский и писал на нем, его родным языком был немецкий. Какими языковыми средствами автор строил ту особую реальность, которую передает читателю текст «Процесса»?

– Ощущение тревоги, присутствующее в романе, создается, помимо прочего, и тем, как автор описывает реальность. Немецкий язык Кафки – очень предметный, сухой, он не слишком-то эмоционален. Одновременно Кафка оставляет много пространства неопределенности и возможностям различной интерпретации. Он использует много модальных слов, хорошо выражающих эту неуверенность, использует сравнения. Герои выглядят, как будто что-то делают. Когда Йозеф К. рассуждает о мотивах действий окружающих, у него никогда не бывает одного варианта, что тоже усиливает эту неуверенность, – объясняет Индра Броукалова.

Несмотря на то что в «Процессе» нет «привязки к местности», эта книга стала символом как абстрактной бюрократической машины в целом, так и бесконечных коридоров присутственных мест Австро-Венгерской империи, по которым бродит не только Йозеф К., но и бравый солдат Швейк, и Ярослав Прус. Эти шестеренки, колесики и ящики картотек воссозданы в темном пространстве музея Кафки в Праге, хотя, это, конечно, не привычная «музей-квартира писателя», а арт-высказывание на тему его текстов.

В топографии своей «Магической Праги» искал следы романа выдающийся итальянский славист Анжело Рипеллино. «В "Процессе", самом пражском из всех чешскоязычных и немецкоязычных романов, Прага не упомянута ни разу. Но хотя имя ее стыдливо умалчивается, она все же просвечивает, словно через филигрань, в матовом свете... где Градчаны, собор святого Вита, Лорета, Вышеград, Мальвазинки, Смихов, Злихов, Влтава, купол Никольского собора сменяют друг друга, словно в шарманке с цветными картинками...Но, несмотря на абстрактность описанного в романе маршрута, многие места узнаваемы. Так, можно предположить, что банк, в котором работает Йозеф К., напоминает офис страховой компании Assicurazioni Generali на Вацлавской площади, где Кафка служил перед тем, как был принят на должность прокуриста в Агентство по страхованию рабочих от несчастных случаев, или же, если принять во внимание кладовку, где "громоздились старые, ненужные проспекты, опрокинутые глиняные бутыли из-под чернил", в которой один из экзекуторов выпорол розгами двух стражников, то он скорее похож на фантастический дворец здания Богемского Юнион-Банка (Česká Banka Union) на улице На Пршикопе, с его полутемными лабиринтами коридоров...

В бедной и грязной окраине, где на самом верху крутой лестницы гнездится жалкая каморка Титорелли, можно узнать пролетарский район Жижков, столь любимый Кафкой… Возможно, изображая грязное помещение суда, Кафка имел в виду пражские учреждения в целом – кабинеты, упрятанные в странных трущобах, в невзрачных зданиях, подобных крысиным норам, с темными коридорами, грудами пожелтевших бумаг, покрытых толстым слоем плесени и пыли. Собор – это собор святого Вита, а "серебряная статуя святого" – надгробие Яна Непомуцкого. Йозеф К. отправляется на казнь, проходя по мосту, а именно по Карлову мосту, над островком, который есть Кампа. "Улицы с подъемом" соответствуют улицам Малой Страны, а место казни совпадает с Страговскими каменоломнями» (пер. И. Волковой и Ю. Галатенко).