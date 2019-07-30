Форман непобедимый

Александра Баранова
30-07-2019
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Одна из громких пражских кинопремьер этого лета – биография чешского и американского режиссёра Милоша Формана. В документальном фильме Forman vs. Forman Хелены Тршештиковой и Якуба Хейны, собранном из видеозаписей и кинолент разных лет, автор картин «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Вальмон» рассказывает о своих жизненных перипетиях и творческих решениях. Подробнее о том, как проходила работа над фильмом – в беседе с Хеленой Тршештиковой.

Милош Форман, фото: ЧТМилош Форман, фото: ЧТ

Как вы себя ощущали в процессе работы над фильмом? Мало того, что приходится переработать массу материала, к тому же это невероятная ответственность – снять фильм о человеке, который представлял собой целую эпоху.

Хелена Тршештикова, фото: Адам КебртХелена Тршештикова, фото: Адам Кебрт Конечно, это большая ответственность. Милош Форман был идол моей жизни, его первые фильмы я видела, будучи ещё школьницей, и на меня это очень повлияло. Благодаря ему я выбрала путь кино, настолько мне нравились его фильмы. Этот фильм мы не снимали, только монтировали. Мой коллега по съемкам, Якуб Хейна – как раз режиссёр монтажа. В то момент, когда мы начали работу (это было совместное производство канала ARTe и Чешского телевидения), Милош Форман был ещё жив, но совершенно не хотел, чтобы его снимали, плохо себя чувствовал. Я это понимала. При этом он знал о съёмках, потому что мы были знакомы, знал мои фильмы, думаю, что они ему нравились.

С самого начала мы хотели, чтобы получился рассказ Милоша Формана о себе из первых уст. Из того огромного количества материала, которое у нас было, мы старались выбрать самые лучшие места.

Чешский зритель Милоша Формана знает прекрасно. Но давайте представим, что фильм посмотрит человек, которому это имя ни о чём не говорит. С каким впечатлением он может уйти из зала?

Думаю, что он должен был бы уйти с пониманием, что увидел историю человека, который никогда не сдавался. Даже тогда, когда оказывался в тяжёлых жизненных ситуациях. Ещё в детстве Форман потерял родителей, сумел это пережить, сумел из этого выбраться, стал известным чешским режиссёром, а потом эмигрировал. В Америке начинал опять с нуля. Прошёл и через такой период, когда мы, глядя на него, могли бы назвать его лузером. И снова справился, и снова нашёл свой путь. Вне зависимости от того даже, чья это история, я считаю, что это история о непобедимости, о силе преодолевать препятствия.

На протяжении всего фильма обсуждается тема свободы. Вы для себя ответили на вопрос, что такое свобода?

В одном месте в фильме Форман говорит: это нечто вроде глины, из которой каждый лепит, что хочет. Свобода – это понятие, которое определяют философы. Но если выражаться проще, это ситуация, когда вы можете без опасений высказывать своё мнение. Форман описывает это с помощью метафоры: когда вы выберетесь на открытое пространство и закричите о том, что здесь нет свободы – вот именно это свобода и есть.

Милош Форман, фото: Warner Bros.Милош Форман, фото: Warner Bros. Существуют ли какие-то мысли Формана, которые вам особенно близки или наоборот, совершенно чужды? В фильме или в целом, по жизни?

Я – классический документалист, иными словами, я бы никогда не стала снимать игровое кино. Милош Форман тоже любил документальное кино, но ему в нём не хватало истории, сюжета. А я старалась снимать как раз документальные фильмы, но с историей. Мы с ним об этом даже говорили, так как он смотрел некоторые из них.

Тем не менее, он всё равно оставался режиссёром игровых фильмов, и в этом я от него очень отличаюсь. Я всё же считаю, что самые интересные истории пишет сама жизнь.

Форман говорил, что любит снимать истории живых людей. Вас тоже привлекает в документальном кино именно это его свойство?

Моя тема – обычная жизнь здесь и сейчас, обыкновенные современные люди. В Милоше Формане было интересно то, что он умел отлично играть сам. Когда он работал с обычными людьми, не с актёрами, то ему удавалось так хорошо объяснить своё видение, он так вживался в фильм, что они тут же понимали, что он от них хочет и могли погрузиться в съёмки. В этом он был и правда исключительный.

Многоликий Форман

В фильме Милош Форман говорит то по-английски, то по-чешски. И в самом названии ленты его имя звучит дважды. Вы таким образом хотели противопоставить две его сущности, две жизни, чешскую и американскую?

Фото: repro Petr Jiras, Miloš Forman / Ottovo nakladatelstvíФото: repro Petr Jiras, Miloš Forman / Ottovo nakladatelství Да, Форман воюющий, выигрывающий, проигрывающий – там много противопоставлений. Он ведь сам себе всё время противоречил. В начале говорит, что не хочет копаться в себе, после чего весь фильм говорит только о себе. Многоликий Форман в одном фильме. Он был очень харизматичный, но при этом мог быть и отталкивающий, и эгоцентричный, и неприятный. Как и каждый из нас.

Ваше представление о нём изменилось после того, как вы закончили работу над лентой?

Когда я собиралась работать над фильмом, я уже знала о нём достаточно много, потому что это был важный человек в моей жизни. На FAMU (Факультет кино и телевидения Академии музыкальных искусств в Праге – прим. ред.) я даже сдавала экзамен по Форману по истории фильма. Однако, когда погружаетесь в это с головой, то узнаёте немало нового. Интересно, что его отец не был его родным отцом, например.

Милош Форман, фото: Томаш АдамецМилош Форман, фото: Томаш Адамец Много деталей, которые до этого я не знала, дополнили, сделали пластичным его портрет. То, что он уехал в Штаты и оставил в Чехии жену с двумя маленькими детьми – я об этом знала, конечно, но то, насколько это был жестокий поступок, осознала уже после. Я говорила себе: «Женщина бы никогда так не поступила!»

Какова основная мысль, которую вы стараетесь передать своим студентам, будущему поколению режиссёров?

Этих мыслей, конечно, немало, но если бы я должна была сформулировать это одним предложением, то это прозвучало бы так: «Найти самого себя, найти свой путь. Не копировать других, а искать, чем я лично могу обогатить кинематограф».

Мы беседовали с режиссёром фильма Forman vs. Forman Хеленой Тршештиковой.

Александра Баранова
30-07-2019
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