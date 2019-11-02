Фильм «Варавва»: о поисках правды, веры и ответов на (не)религиозные вопросы

Фильм снят по одноименному роману Марии Корелли, рассказывающему о библейском разбойнике Варавве, который был осужден на распятие, но помилован вместо Христа. Как признался режиссер Евгений Емелин, книга эта попала к нему случайно, но он проникся ею до глубины души. Возможно, определенную роль тут сыграл и перевод, сделанный княгиней Кропоткиной по личной просьбе императора Николая II.

Евгений Емелин раньше не снимал полнометражных картин и не писал сценариев. Путь к сдаче картины в прокат был долгим и тернистым, он занял целых десять лет. Большинство участников съемок – оператор, костюмеры, звукорежиссеры – молодые ребята, для многих это первый крупный проект. Не исключение и актер Павел Крайнов: Варавва стал его первой главной ролью в полнометражном фильме. Как признается артист, он попал в проект совершенно случайно:

— Мне позвонили, пригласили на пробы, выслали сценарий, который мне очень понравился. Пригласили, кстати, на роль Иуды, что достаточно логично. Но я на тот момент был уже утвержден в очень известном проекте, в сериале. И поэтому я отказался. Но мне позвонил режиссер (лично!) и сказал: «Вы знаете, вы бы не могли приехать, мы бы очень хотели с вами познакомиться». И я согласился. Я выучил первую и последнюю сцену из сценария – вот так почему-то мне захотелось. Приехал и предложил режиссеру сделать пробу, на что он мне ответил: «Да, мы тоже хотели вас попросить об этом же». Так все и произошло — меня утвердили. Спросили, могу ли я сразу начать сниматься, и попросили освободить график. Я согласился, хотя у меня был уже фактически подписан контракт. Но я об этом не задумывался. Просто сценарий «Вараввы» – это что-то сродни хорошей художественной мировой литературе. И если в театре я могу что-то подобное сыграть, то на экране это такая редкость, это практически единичные случаи. И я понял – значит, так должно быть.

Библейские сюжеты — материя тонкая и сложная, причем не только для читателей или зрителей, но и, в первую очередь, для самих авторов. Насколько непросто было работать с такой темой?

— Я очень боялся, что я что-нибудь испорчу, если честно. Но в процессе съемок об этом лучше не думать, это сразу блок. Конечно, я читал много тематической литературы. Но я вошел в эту историю человеком совершенно невоцерковленным, вообще ничего об этом не знающим. Мне повезло еще и в том, что поскольку мы не были зажаты в рамки актерской занятости, мы могли позволить себе начать съемки с начала сюжета. Такого сейчас уже практически не бывает. Сейчас часто бывает так, что конец снимается в начале съемочного процесса, в начало – в конце. А мы снимали последовательно. И я мог идти по этому пути вместе с Вараввой, разбираясь во всем постепенно.

Пожалуй, самое известное обращение к библейской теме в русской литературе — роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Булгаковский Мастер, принесший свою рукопись в издательство, был обескуражен вопросом редактора, кто его «надоумил сочинить роман на такую странную тему». Мы немного перефразировали этот вопрос и в эксклюзивном интервью для Радио Прага International спросили Павла Крайнова, почему он решил сняться в фильме на такую необычную тему?

— Мне кажется, что эта тема не необычная, она, наоборот, очень понятна. Это вечная тема и вечный сюжет. Сюжеты из Священного Писания, из Библии – самой главной книги. Поэтому, когда мне предложили участие в этом проекте, у меня даже не возникло мысли, что это может быть «странным».

Согласно Евангельскому тексту, Варавва был преступником, который находился в заключении в то же время, что и Иисус. И когда Понтий Пилат, следуя традиции праздника Песах, спрашивает народ, кого они желают освободить, толпа выкрикивает имя Вараввы. Так обычный разбойник и убийца стал тем, кто остался жить вместо Иисуса Христа. Основная тема фильма – история Вараввы после суда, когда тот, оказавшись на свободе, пытается понять, кем был Христос. Он безумец? Проповедник? Праведник? Или Бог? Расспрашивая людей о Христе, постигая его учение, Варавва постепенно переосмысливает свою жизнь. Павел Крайнов рассказал, что он сам как актер дал Варавве, а что Варавва дал ему:

— Мне бы не хотелось говорить излишне высокопарно, но от себя я дал свои эмоции, свои чувства, часть своего сердца. А Варавва дал мне чуть-чуть веры в себя, помог в переоценке самого себя. Я стал находить другую внутреннюю энергию, немного по-другому воспринимать этот мир.

Произведения на религиозную тему опасны еще и тем, что не везде они могут быть хорошо приняты. Хотя христианство и относится к распространенным конфессиям, однако, есть страны, где фильм на библейский сюжет может вызвать отторжение. Как рассказали авторы, в России зрители приняли фильм хорошо, а вот представители церкви неоднозначно. А Чехия является одной из наиболее атеистических стран Европы. Не боятся ли создатели картины, что «Варавва» не будет интересен чешским зрителям?

— Судя по первому показу, все прошло достаточно неплохо. Хотя, конечно, возможно, кто-то и уходил из зала, не знаю, меня не было на показе. Но картина даже не столько про религию, сколько про путь человека и внутреннюю борьбу с его собственными страстями и пороками. И мне кажется, что это актуально для любого человека, вне зависимости от того, религиозен он или нет. Мы все через это проходим. Просто картина основана на религиозной теме, но не это главное в нашем фильме, как я считаю. Поэтому я думаю, что все должно быть хорошо и зрители должны принимать нашу картину.

Уже обратившись в нашем разговоре с Павлом Крайновым к роману Булгакова, мы решили закончить беседу еще одной важной мыслью из «Мастера и Маргариты» — о том, что самый страшный порок — это трусость. А что представляется самым страшным грехом в фильме «Варавва»?

— Вы знаете, наша картина, наверное, про все грехи. Каждый, наверное, сам для себя найдет основную тему. Это был слоган картины – «Найди свои ответы», поэтому, я думаю, каждый человек сам найдет свой ответ. Здесь и «не убий», и «не прелюбодействуй», и «не укради». И мне кажется, этим наша картина и ценна: каждый человек после просмотра фильма найдет что-то свое, и, возможно, что-нибудь в его жизни поменяется. А это значит, что мы в чем-то достигли результата и все было не зря.